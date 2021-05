Dopo due ore e dieci minuti di una battaglia equilibrata, Jannik Sinner si è arreso per 7-5, 6-4 allo spagnolo Rafael Nadal nel corso del 2° turno degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Al Foro Italico sono i piccolissimi dettagli che hanno fatto la differenza, come quando l’azzurro ha commesso due errori gratuiti di diritto sul 4-3 e servizio nel secondo parziale: l’iberico non ha perdonato il minimo passaggio a vuoto.

L’altoatesino esce comunque dal campo rinfrancato: la sensazione è che le distanze dal più grande giocatore della storia sulla terra rossa si siano ulteriormente accorciate rispetto al precedente confronto del Roland Garros 2020, che si svolse in autunno a seguito della rivoluzione del calendario provocata dalla pandemia.

Alla vigilia del match Nadal aveva spiegato che “non potrebbe esserci debutto peggiore per me. Sinner è un ragazzo in grande ascesa, spero di essere preparato abbastanza per farcela“. Un grande attestato di stima, confermato quest’oggi subito dopo l’incontro: “E’ stato un primo turno difficilissimo per me con un grande giocatore come Jannik. E’ un ragazzo incredibile, con grande talento e grande cuore.

Sul 4-3 del secondo set lui ha fatto due errori di fila con il diritto, dopo ho giocato un punto molto buono sul break-point. Comunque è giovanissimo, credo che farà una carriera incredibile“.

Il maiorchino, reduce dalla prematura eliminazione a Madrid per mano del tedesco Alexander Zverev, sembra intenzionato più che mai a conquistare il decimo titolo in carriera al Foro Italico. La condizione è apparsa in decisa crescita rispetto alle ultime apparizioni, anche se lo spagnolo preferisce rimanere cauto: “Per me Roma è un posto super speciale, il Centrale è uno degli stadi più importanti della mia carriera. Oggi è stata una vittoria molto importante per me, soprattutto perché arrivata in due set. Ho fatto partite buone fin qui, altre meno. In questo sport si vive alla giornata. Domani sarà difficile contro Shapovalov. Sono tranquillo perché mi sto allenando tanto e bene“.

Foto: Lapresse