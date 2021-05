Jannik Sinner si è arreso in due set al cospetto di Rafael Nadal nel match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021. A differenza di quanto può far pensare il risultato, 7-5 6-4 in favore dello spagnolo, l’altoatesino è stato autore di un match di altissimo livello. Il numero 18 al mondo ha giocato alla pari del più forte giocatore sulla terra rossa di tutti i tempi.

Unico rammarico per l’azzurro è stato il fatto di ritrovarsi in vantaggio di un break in entrambi i set senza riuscire a gestirlo. Una prova estremamente convincente quella del 19enne nativo di San Candido che può ritenersi soddisfatto del suo percorso di crescita.

In questa prospettiva la partita di oggi sarà importantissima per Sinner. E’ chiaro che l’azzurro deve migliorare al servizio, così come palesato dall’esito del primo set, e inserire nel suo gioco alcune variazioni, Nadal ha dimostrato una volta di più quanto siano importanti, ma il suo livello di gioco è di primissimo piano.

Andiamo a rivivere le emozioni della sfida del secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021 tra Jannik Sinner e Rafael Nadal.

VIDEO SINNER-NADAL. INTERNAZIONALI D’ITALIA: HIGHLIGHTS

Foto: Lapresse

