21.31 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Nadal finisce qui. Grazie per averci seguito in questa meravigliosa battaglia e rimanete su OA Sport per interviste, analisi, cronache ed approfondimenti sugli Internazionali d’Italia. Un caro saluto e buon tennis a tutti!

21.29 Per Nadal quindi c’è Denis Shapovalov agli ottavi di finale. Si tratta del replay della sfida del 2018 dove i due si trovarono proprio a questa fase del torneo della capitale italiana. In quella occasione fu il maiorchino a trionfare con il punteggio di 6-4 6-1.

21.27 Altra esperienza da mettere in cascina per Sinner che esce bene da questo torneo di Roma dopo un torneo poco convincente a Madrid. Adesso l’altoatesino si avvicina al Roland Garros con ambizioni importanti, rinnovate da questa bella parentesi romana.

21.25 Partita molto simile nello sviluppo rispetto a quella di Parigi: primo set di grande battaglia risolto al fotofinish e secondo set in cui Sinner ha avuto la chance avendo il break di vantaggio, ma non è riuscito a concretizzare fino in fondo il margine che si era costruito.

21.23 Sinner paga una percentuale non abbastanza consistente di prime in campo: 54%. Inoltre sulla seconda di servizio sono arrivati solo il 44% dei punti. Peccato per i due doppi falli che sono arrivati su momenti delicati: nel primo set ha portato al set point dello spagnolo, nel secondo set al match point.

21.21 Un Rafa Nadal impressionante nei momenti decisivi ottiene gli ottavi di finale in quel di Roma superando uno stoico Sinner dopo due ore e dieci di battaglia. Lo spagnolo aveva definito “il peggiore possibile” questo debutto e infatti è stata una partita che si è decisa su pochissimi punti. Esce fra gli applausi l’azzurro che ha lottato con tutte le sue armi.

6-4 GAME SET & MATCH NADAL! LO SPAGNOLO CHIUDE CON IL DRITTO LUNGOLINEA E VINCE 7-5 6-4!

40-A Prova a spingere di rovescio Sinner, ma il tentativo vola via. Quarto match point per Nadal.

40-40 Colpisce male Nadal con il dritto! Rimane attaccato alla partita in qualche modo Sinner!

40-A Doppio fallo per Sinner, il secondo nel match. Nadal ha un’altra possibilità per volare agli ottavi di finale.

40-40 CHE CORAGGIO DI SINNER! Un’altra smorzata, stavolta chirurgica, per annullare il match point. Questo ragazzo ha personalità da vendere.

40-A Nadal arriva sulla smorzata di Sinner e il lob dell’altoatesino rimane troppo corto. Secondo match point per lo spagnolo.

40-40 STECCA LA RISPOSTA NADAL! Prova a caricarsi Sinner in questo momento difficile.

30-40 PAZZESCO RAFA! Spinge, martella e va a tutta con il diritto. Sinner non può contenere. Match point Nadal.

30-30 Troppo morbido l’attacco di Sinner e l’approccio a rete, passa Nadal con il dritto! A due punti dal match lo spagnolo.

30-15 Si fionda sul diritto Nadal! Ha rovesciato l’inerzia dello scambio con Sinner che non è stato abbastanza incisivo in attacco.

30-0 Un altro punto diretto con il servizio per Sinner. Altra risposta di poco lunga giocata da Nadal.

15-0 Prima di servizio consistente per Sinner, è lunga la risposta di Nadal.

4-5. Nadal ha ribaltato la situazione in pochi minuti. Adesso il numero due del mondo mette nuovamente con le spalle al muro Sinner che deve servire per rimanere nel match e nel torneo.

40-15 Comincia a martellare con il drittone arrotato Nadal e Sinner non riesce ad entrare nello scambio, rimanendo dietro alla linea di fondo.

30-15 Serve and volley che risulta vincente per Nadal! Il maiorchino sta anche rischiando qualcosa in questo segmento di match.

15-15 Anticipa la palla Sinner con il rovescio e toglie tempo a Rafa. Lo spagnolo deve rimanere lontano dal campo.

15-0 Un altro errore di Sinner che in questa fase sta incappando in qualche gratuito di troppo.

4-4 CONTROBREAK NADAL! Ha sentito l’odore del sangue ed ha morso immediatamente lo spagnolo. Uno scambio condotto in maniera splendida dal maiorchino che costringe Sinner a correre chilometri.

30-40 Sbaglia di metri Sinner dopo una risposta alta di Nadal! Prima palla break per Rafa nel secondo set.

30-30 Dopo un’ottima prima, Sinner non trova il campo con il dritto ad uscire che esce di pochissimo.

30-15 CHE SOLUZIONE TROVATA DA RAFA! Dritto carico sul rovescio di Sinner e palla corta precisissima ed imprendibile per l’altoatesino.

30-0 CON I PIEDI VICINO ALLA RIGA SINNER! Comanda lo scambio, costringendo Nadal alla difensiva. Il rovescio finale è terrificante.

15-0 Sassata di dritto da parte di Sinner che Nadal si ritrova addosso.

4-3. Nadal non molla un centimetro e rimane attaccato alla scia di Sinner nel secondo set.

40-15 PECCATO! Esce di un’inezia il rovescio lungolinea di Sinner. Due opportunità per il 3-4 in favore di Rafa.

30-15 DRITTO SPETTACOLARE DI NADAL! Ha spolverato la riga di fondocampo con il dritto lungolinea lo spagnolo.

15-15 Rimane attaccato allo scambio con il rovescio Sinner e raccoglie l’errore di misura dello spagnolo.

15-0 SI FA SENTIRE RAFA! Il vamos dello spagnolo dopo uno scambio comandato con il dritto dall’inizio alla fine.

4-2 SINNER! Conferma ulteriormente il break di vantaggio l’azzurrino che continua a tenere botta.

40-30 OTTIMA PALLA CORTA GIOCATA DA SINNER! Partiva da lontano Nadal e non è arrivato su questa soluzione intelligente vista la situazione dello scambio.

30-30 PUNISCE NADAL! Non chiude sotto rete Sinner dopo un rovescio devastante e lo spagnolo recupera campo, chiudendo agevolmente.

30-15 Brutto errore di Sinner con il rovescio in uscita dal servizio. Adesso i regali non sono ammessi.

30-0 In avanzamento Nadal non riesce a giocare il dritto lungolinea in campo. E’ arrivato un po’ in ritardo lo spagnolo.

15-0 Con i piedi dentro al campo martella Sinner, mantenendo Nadal in una posizione molto arretrata.

3-2. Risponde un po’ troppo corto Sinner e permette a Nadal di prendere in mano le redini dello scambio. Lo spagnolo rimane in scia nel secondo parziale.

40-30 Troppo lontano dal campo Sinner e poco incisivo sulla risposta: può prendere l’iniziativa Nadal.

30-30 Ancora qualche problemino con il dritto per Nadal che sbaglia dal centro del campo non pizzicando la riga per poco.

30-15 Muove la palla Nadal con il dritto, facendo fare il tergicristallo a Sinner.

15-15 In qualche modo passa la risposta di Sinner e Nadal rimane sorpreso, sbagliando con il dritto in avanzamento.

15-0 Lavora il kick Nadal e poi gestisce il punto con grande sapienza lo spagnolo, comandando sin da subito.

3-1 SINNER! CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA E’ ANCORA PERFETTO L’AZZURRO! La difesa di Nadal ricade subito dopo la riga. Riesce ad ampliare il margine di vantaggio l’altoatesino.

40-30 Accorcia Nadal con il rovescio slice e in avanzamento attacca in maniera molto ordinata ed incisiva con il dritto Sinner. Palla per volare 3-1.

30-30 Esce di un soffio il dritto in spinta giocato da Sinner in uscita dal servizio.

30-15 Vola via la risposta di rovescio da parte di Nadal sulla prima di Sinner.

15-15 CHE ANGOLO TROVATO DA NADAL! Un dritto stretto semplicemente pauroso da parte dello spagnolo. Sinner si trova molto decentrato e il lungolinea non passa.

15-0 Un braccio di ferro costante, con Sinner sempre in pressione che alla fine trova l’errore di Nadal.

2-1 BREAK SINNER! Quattro comodini con il rovescio per sfondare il muro spagnolo da parte dell’altoatesino che prova a strappare nel secondo set! Adesso deve provare a confermare il break, cosa non riuscita nel primo set.

15-40 IL ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI SINNER! Ha risposto ancora molto lungo, riuscendo ad entrare dentro il campo per aggredire l’azzurro. Due palle break.

15-30 Alza la traiettoria con il dritto Nadal da molto lontano e Sinner sbaglia con il dritto finale quando doveva concludere.

0-30 Risposta terrificante al corpo di Nadal e sventaglio ad uscire vincente! Ci prova adesso Sinner.

0-15 Scappa via di pochissimo il dritto in top spin di Nadal in spinta. Regalo che Sinner deve provare a scartare.

1-1. Ottima reazione di Sinner che fa sentire la presenza al suo avversario partendo bene nel secondo set.

40-15 Si allunga lo scambio e sbaglia con il dritto in cross Nadal. Due possibilità per l’1-1.

30-15 IL ROVESCIO STRETTO DI SINNER! Se ne sono date di santa ragione sulla diagonale sinistra e alla fine trova la soluzione vincente l’azzurro con un angolo irreale.

15-15 Rimane altissima la smorzata di Sinner e Nadal arriva facilmente, chiudendo con il dritto incrociato.

15-0 Concede Nadal con il dritto mentre stava costruendo la fase offensiva.

0-1. Perde l’equilibrio Sinner nel tentativo di difesa e Nadal tiene la battuta in apertura di secondo set.

40-30 Prende la riga Sinner con il dritto e mette in difficoltà Nadal grazie alla sua profondità.

40-15 Rovescio in diagonale dopo al servizio semplicemente devastante. Sinner non può difendersi.

30-15 Il dritto risolutivo di Nadal si spegne di un soffio in corridoio.

30-0 PAZZESCO NADAL! Trova l’incrocio delle righe con il rovescio lungolinea lo spagnolo. Non può niente Sinner.

15-0 Prova a cambiare diagonale Sinner con il dritto, ma stringe troppo l’angolo e la palla si ferma a metà rete.

INIZIO SECONDO SET

20.21 Un primo set estremamente equilibrato, con due break per parte nella prima fase che è andato via molto equilibrato fino alle battute finali. Il maiorchino ha alzato il livello nel momento decisivo ed è riuscito a prendersi il primo parziale. Per Sinner, solo il 58% di prime in campo con il 60% di resa. Una crescita di rendimento passerà anche da una percentuale più alta di prime palle in campo.

7-5 SET NADAL! Deve cedere al settimo set point l’azzurro che perde un primo set intenso durato un’ora e dieci.

40-A Prova Sinner a giocare una controsmorzata dopo il dropshot di Nadal, ma chiude con un morbido passante il maiorchino. Settimo set point.

40-40 LA PRIMA DI SERVIZIO VINCENTE DI SINNER! Provvidenziale in questo momento!

40-A CHE PECCATO! Con il rovescio Sinner si era aperto alla grande il campo, ma la chiusura finisce lunga. Sesto set point.

40-40 Servizio incisivo e bomba di diritto! Annullato anche il quinto set point!

40-A Non chiude sotto rete con la volée Sinner e Nadal passa con il lob di rovescio.

40-40 CON IL SERVIZIO SINNER! Prima esterna che consegna il punto diretto all’azzurro.

30-40 Noooo! Doppio fallo pesantissimo per Sinner. Quarto set point in favore di Nadal.

30-30 LA SMORZATA DI SINNER! Rovescio in cross con angolo acutissimo e palla corta chirurgica che non lascia scampo a Nadal.

15-30 Rimane sul nastro il rovescio di Sinner! Imposta lo scambio sulla diagonale di rovescio Nadal e riesce a tenere lo spagnolo.

15-15 Concede qualcosa Nadal! Il dritto da dentro il campo viene sparato in corridoio dal maiorchino. Errore pesante in questo momento.

0-15 Varia con il back Rafa e spinge con il gancio mancino: alla fine Sinner cede sfiancato.

5-6. Nadal tiene anche questo turno di battuta, vincendo diversi scambi prolungati. Sul Centrale c’è grande lotta. Adesso arriva un altro momento di pressione per Sinner che deve servire per rimanere nel primo parziale.

40-15 Comanda Nadal e induce all’errore di rovescio Sinner. Due palle per il 6-5 per il maiorchino.

30-15 Rimane sul nastro il dritto di Sinner. Peccato perché la risposta poteva essere competitiva.

15-15 Nadal manovra con il dritto, facendo correre Sinner a destra e a sinistra. Alla fine l’altoatesino cede con il rovescio in back che vola via.

0-15 Non trova il campo con il dritto lungolinea Nadal dopo un’ottima costruzione!

5-5 CHE REAZIONE DI SINNER! Cinque punti di fila da 0-40, aiutandosi con il servizio e il primo set è ancora vivo.

A-40 Servizio ad uscire per l’azzurro che si prende una palla per l’aggancio.

40-40 IL DRITTO DI SINNER CHE SI CARICA! Serve bene e poi spinge. Annulla tutti e tre i set point l’azzurro.

30-40 Impreciso Nadal con il dritto, dopo che il maiorchino era rientrato nello scambio grazie ad una splendida difesa in allungo.

15-40 Accorcia sulla risposta Nadal e Sinner può spingere e chiudere con il dritto.

0-40 Niente da fare. Con il rovescio sbaglia nettamente Sinner e consentono a Nadal di prendersi tre set point.

0-30 Martella con il dritto Nadal, spostando Sinner che deve cedere. A due punti dal primo set il maiorchino.

0-15 Prova a spingere Sinner, ma la rifinitura con il rovescio lungolinea finisce in corridoio. Deve stare attento adesso l’azzurro.

4-5. Sbaglia in risposta Sinner e Nadal mette l’azzurro con le spalle al muro: l’allievo di Riccardo Piatti dovrà servire per rimanere nel primo set dopo il cambio di campo.

40-30 La prima esterna di Rafa, sempre presente nei momenti decisivi. Palla per allungare sul 5-4.

30-30 Prova a cambiare con il rovescio lungolinea, ma il nastro mette la palla cortissima, impossibilitando la difesa di Nadal.

30-15 Serve and volley per Nadal con Sinner che arriva male sulla risposta e favorisce la chiusura a rete del maiorchino.

15-15 Altra smorzata tentata da Nadal, ma stavolta Sinner legge la situazione e ci arriva, chiudendo il rovescio lungolinea.

15-0 Nadal vede Sinner lontano e decide quindi di colpire con la smorzata. Terzo vincente per lo spagnolo con questa soluzione.

4-4. Game di servizio relativamente sereno per Sinner che riesce a rimanere attaccato a questo primo set in cui regna ancora l’equilibrio.

40-15 Dritto lungolinea sulla riga di Nadal! Ha lasciato il lungolinea libero Sinner e lo spagnolo lo ha punito puntualmente.

40-0 LA SMORZATA DI SINNER! Molto lontano Nadal dopo il dritto in spinta di Sinner e la palla corta gli taglia le gambe.

30-0 Serve con il kick esterno Sinner e riesce a portare fuori dal campo Nadal che sbaglia in difesa.

15-0 Servizio e dritto potentissimo per risolvere lo scambio senza ulteriori complicazioni.

3-4. Rimane troppo lontano dal campo Sinner in questa circostanza, Nadal può comandare e muovere senza problemi il suo avversario, tenendo il servizio per la prima volta del match a zero.

40-0 Prova ad incidere con il rovescio Sinner, ma esagera con la ricerca della profondità.

30-0 TERRIFICANTE IL DRITTO DI NADAL! Aveva spinto bene con il rovescio in cross Sinner, ma lo spagnolo si appoggia e gioca un lungolinea pazzesco.

15-0 CHE SMORZATA DI NADAL! Uno spettacolo per gli occhi la soluzione trovata dal maiorchino che è riuscito a mascherarla molto bene e risolve uno scambio molto duro.

3-3 CONTROBREAK NADAL! Cambia ritmo con il back Nadal e mette in difficoltà Sinner che non riesce ad appoggiarsi bene. Il maiorchino rientra ancora una volta.

30-40 Si apre bene il campo con il servizio e scende sotto rete Sinner: il passante di Rafa sfila in corridoio.

15-40 TROPPA FRETTA PER SINNER! Subito dopo al servizio cerca il vincente con il dritto anomalo l’azzurro, ma sbaglia.

15-30 La palla corta di Nadal! Sinner è troppo lontano dal campo e lo spagnolo sentenzia con un dropshot chirurgico.

15-15 Trova profondità e pesantezza con il dritto Sinner, approfittando di qualche incertezza di Nadal nel comandare il gioco.

0-15 Si apre il campo con il dritto e prova a giocare il rovescio lungolinea Sinner, ma poi è troppo poco deciso nell’avvicinarsi sotto rete.

3-2 BREAK SINNER! Nadal si innervosisce su un time violation sulla prima di servizio e Sinner risponde molto bene, guadagnando campo fino alla chiusura agevole sotto rete.

40-A Attacca con il rovescio in cross Sinner e Nadal perde completamente il controllo del suo dritto. Seconda opportunità di break per l’altoatesino.

40-40 Serve al corpo Nadal e poi risolve con il contropiede lungolinea.

30-40 SI AVVENTA SINNER CON IL ROVESCIO! Troppo corto il dritto di Rafa, sale sopra alla palla con il rovescio Sinner e va a segno lungolinea. Palla break Sinner.

30-30 Servizio ad uscire e poi dritto lungolinea vincente: schema vincente da parte di Rafa.

15-30 Martella Nadal sul rovescio di Sinner per poi cambiare improvvisamente dalla parte del dritto e sorprendere l’azzurro.

0-30 CHE DRITTO DI SINNER! Incrociato di rovescio che mette Nadal in fase difensiva e poi attacco meraviglioso in lungolinea con il dritto.

0-15 Primo doppio fallo della partita di Nadal che qualcosina sta concedendo in questo avvio.

2-2. Riesce a chiudere un game di platino Sinner, vincendo un braccio di ferro a suon di attacchi e difese con Nadal. Scambio condotto alla perfezione.

40-30 Prende le redini dello scambio Nadal e può incidere con un dritto pesantissimo lungolinea che non lascia scampo al tentativo di difesa di Sinner.

40-15 UN ALTRO ROVESCIO LUNGOLINEA! Ha spolverato la riga l’altoatesino.

30-15 IL PASSANTE DI SINNER! Nadal stava attaccando, ma sbaglia la direzione dell’ultimo attacco con Sinner che riesce a giocare un passante che viene reso vincente anche grazie al nastro.

15-15 Primo ace di Sinner, molto importante visto il momento.

0-15 Nadal riesce a difendersi in back e Sinner non legge bene la traiettoria, dando troppo angolo al rovescio.

1-2. Nadal tiene il servizio con una certa autorità, ma c’è grande equilibrio e la sensazione di queste prime battute è che la partita non si risolverà velocemente.

40-15 Prima sostanziosa giocata da Nadal, poteva far meglio Sinner in risposta.

30-15 Esagera nella spinta con il dritto Sinner. Peccato, perché l’azzurro aveva avuto la possibilità di attaccare con il rovescio dopo un nastro favorevole.

15-15 Era entrato bene dentro al campo Sinner, ma poi sbaglia il rovescio d’approccio il giocatore italiano.

0-15 Strenua difesa di Sinner che riesce a tamponare un ottimo contropiede di Nadal che poi sbaglia di un soffio la risoluzione con il dritto.

1-1 CONTROBREAK NADAL! Vige la legge del maiorchino che approfitta di qualche traiettoria un po’ più corta di Sinner per comandare con il dritto.

30-40 BRUTTO ERRORE PER SINNER! Dopo una seconda sulla riga, il dritto dell’azzurro decolla ben oltre la riga. Palla per l’immediato controbreak.

30-30 Accorcia la traiettoria Sinner con il rovescio in cross, ma poi chiude in maniera splendida con il lungolinea!

15-30 Regalo di Nadal! Strappa completamente il rovescio lungolinea il maiorchino mentre stava costruendo.

0-30 Esagera Sinner con il dritto in profondità. Ovviamente deve mantenere traiettorie molto vicine alla riga di fondo l’azzurro per poter impensierire Nadal e qualche errore ci può stare.

0-15 IL DRITTO LUNGOLINEA DI RAFA! Prima butta fuori dal campo Sinner con l’incrociato e poi piazza il lungolinea vincente.

1-0 BREAK SINNER! CHE INIZIO DELL’AZZURRO! Impatto con la partita davvero stupendo del giocatore di Sesto Pusteria che sta giocando profondo e aggressivo, togliendo il tempo a Rafa grazie all’anticipo con il rovescio bimane.

30-40 CHE SCAMBIO CONDOTTO DA SINNER! Rovescio in cross che gli permette di aprirsi il campo e poi l’altoatesino può chiudere con il lungolinea. Subito palla break in apertura.

30-30 NOOO! Sinner si era fatto aggressivo sin dalla risposta, poi non chiude con lo schiaffo al volo e valuta male il passante di Nadal che ricade in campo.

15-30 Mette la prima esterna Nadal e Sinner non contiene la risposta.

0-30 Innocuo il dritto di Nadal che non fa la differenza, Sinner può incidere con il lungolinea di dritto in contropiede!

0-15 Subito fuori giri con il dritto Nadal con Sinner che ha tolto bene il tempo al maiorchino con il rovescio.

SI COMINCIA SUL CENTRALE! RAFA NADAL AL SERVIZIO!

19.07 Nadal, nove volte vincitore degli Internazionali d’Italia, va quest’anno a caccia della Decima anche in questo torneo, traguardo che ha già raggiunto a Montecarlo, a Barcellona e al Roland Garros.

19.05 Sinner ha affrontato un mancino al primo turno (Humbert), un mancino al secondo (Nadal) e, in caso di passaggio del turno, si ritroverà di fronte il terzo mancino del suo torneo (Shapovalov).

19.03 Sta cominciando il riscaldamento. Sinner dovrà cercare di affrontare la partita proprio come sullo Chatrier a Parigi, senza timore reverenziale e senza paura di fronte al re della terra battuta.

19.01 Stanno entrando in campo Jannik Sinner e Rafael Nadal: sale l’adrenalina e la tensione sul Campo Centrale di Roma.

19.00 Chi vincerà questo incontro di secondo turno affronterà Denis Shapovalov che si è appena sbarazzato del nostro Stefano Travaglia per 7-6 6-3.

18.59 L’unico precedente appunto riguarda Parigi dello scorso anno: ad ottobre, Nadal aveva avuto la meglio 7-6 6-4 6-1 su Sinner, ma l’azzurro aveva avuto possibilità come servire per chiudere il primo set sul 6-5 ed avere un break di vantaggio nel secondo parziale.

18.57 I due si conoscono molto bene: oltre al precedente del Roland Garros dello scorso anno, si sono allenati insieme durante la quarantena a Adelaide in preparazione all’Australian Open. In quelle due settimane passate con il campione di Manacor, Sinner ha acquisito consigli preziosi per il proprio sviluppo tennistico.

18.55 Nadal è al debutto al Foro Italico: il maiorchino non ha convinto pienamente a Montecarlo e Madrid, tornei nei quali è caduto ai quarti di finale per mano di Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il successo di Barcellona è stato il picco di rendimento del 13 volte campione del Roland Garros.

18.53 Sinner arriva a questo incontro dopo la convincente vittoria contro Ugo Humbert che ha dato ottime indicazioni dopo lo scivolone di Madrid contro Alexey Popyrin.

18.51 Jannik Sinner e Rafa Nadal si affrontano per un posto negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, traguardo già raggiunto lo scorso anno dall’altoatesino.

18.48 Nuovamente buonasera amici di OA Sport. Si è appena conclusa la partita fra Matteo Berrettini e John Millman, con la vittoria dell’azzurro 6-4 6-2. A breve avrà inizio la sfida attesa fra Jannik Sinner e Rafael Nadal sul Campo Centrale.

18.15 Ben ritrovati amici di OA Sport e appassionati di tennis. Matteo Berrettini si è appena aggiudicato il primo set 6-4 ai danni di John Millman. Di conseguenza, si avvicina sempre di più il match attesissimo fra Jannik Sinner e Rafael Nadal, che comincerà al termine dell’incontro del romano.

17.08 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Sul Campo Centrale si è appena conclusa la contesa fra Nadia Podoroska e Serena Williams con la vittoria dell’argentina 7-6 7-5. A breve comincerà il match fra Matteo Berrettini e John Millman e poi sarà la volta di Sinner-Nadal. Di conseguenza, la partita non comincerà sicuramente alle 18, ma slitterà.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match attesissimo fra Jannik Sinner e Rafael Nadal, secondo turno della parte bassa del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2021. La sfida del Centrale è senza dubbio il piatto forte della quarta giornata e l’appuntamento che tutti gli appassionati di tennis italiani attendono.

Jannik Sinner vuole confermare gli ottavi di finale del 2020: l’altoatesino aveva superato Paire e Tsitsipas prima di arrendersi a Dimitrov. L’azzurro ha già vinto una partita contro un top 10 in questo 2021, ossia quella a Barcellona contro Andrey Rublev. Ovviamente il livello cresce contro il maiorchino, nove volte vincitore al Foro Italico in carriera.

Nadal arriva al torneo di Roma avendo offerto prestazioni ad intermittenza sulla terra battuta: se rimane negli occhi una performance di stordente intensità e qualità nella finale di Barcellona contro Stefanos Tsitsipas, a Montecarlo e a Madrid lo spagnolo si è fermato sorprendentemente ai quarti di finale perdendo nettamente contro Andrey Rublev e Alexander Zverev. E’ probabile che il mancino di Manacor abbia finalizzato la sua preparazione verso il Roland Garros e che i tornei di avvicinamento servano a mettere partite e condizione nelle gambe. Certo è che il 20 volte campione slam si è dichiarato preoccupato, definendo quello con Sinner “il peggior debutto possibile da affrontare”.

I due si sono affrontati lo scorso anno al Roland Garros, match nel quale Sinner ebbe diverse chance di mettere in difficoltà il maiorchino, servendo per chiudere il primo set sul 6-5 ed andando avanti di un break nel secondo set. Quella partita si concluse 7-6 6-4 6-1, ma potrebbe aver dato una dose di esperienza importante all’allievo di Riccardo Piatti per affrontare con maggiore consapevolezza e maturità questo incontro. Il vincente se la vedrà agli ottavi di finale contro colui che uscirà dalla sfida fra Denis Shapovalov e Stefano Travaglia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro attesissimo fra Jannik Sinner e Rafael Nadal, secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Il match è in programma come quinto sul Campo Centrale a partire dalle 10.00, ma non prima delle 18.00. Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale20. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

