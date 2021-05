CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.30 Chiude Nibali: “A Ciccone ho detto ‘Giulio, adesso corri un po’ più con la testa, perché il Giro dura tre settimane’. Oggi mi ha stupito vedere che hanno sprintato per gli abbuoni“.

17.26 Ancora Nibali: “Le cose stanno migliorando piano piano. Sto cercando di tenere Ciccone un po’ davanti. Sapevo che per me questo Giro sarebbe stato difficile. Stare fermo 10 giorni mi ha tolto tanto. Il fondo c’è, ma è normale che quando ci sono le accelerazioni secche negli ultimi 2 km io perdo“.

17.25 Vincenzo Nibali al Processo alla Tappa: “Abbiamo passato questi primi 10 giorni abbastanza bene. Stiamo disputando un bel Giro d’Italia grazie a Giulio Ciccone, quindi bene così“.

17.24 Siamo in attesa dell’ufficializzazione della classifica generale.

17.19 Tutti i favoriti hanno tagliato il traguardo a 28″ da Sagan (ad eccezione di Vlasov che ha concluso 13° a soli 7”). Si è creato un buco a seguito della caduta di Kanter. Come detto, i distacchi vengono neutralizzati se provocati da cadute negli ultimi 3 km.

17.16 La nuova classifica a punti. Peter Sagan si prende la maglia ciclamino:

1 5 ▲4 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 108

2 6 ▲4 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 91

3 4 ▲1 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 91

4 1 ▼3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 83

5 3 ▼2 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 79

6 2 ▼4 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 76

7 7 – MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 42

8 8 – TAGLIANI Filippo Androni Giocattoli – Sidermec 39

9 9 – FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 39

10 10 – GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 36

17.15 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 100 80 3:10:56

2 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 40 50 ,,

3 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 20 35 ,,

4 OLDANI Stefano Lotto Soudal 12 25 ,,

5 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix 4 18 ,,

6 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix 15 ,,

7 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 12 ,,

8 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 10 ,,

9 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 8 ,,

10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 6 ,,

17.13 Da segnalare che Evenepoel e Bernal hanno guadagnato rispettivamente 2″ e 1″ di abbuono grazie al secondo e terzo posto al traguardo volante. Un fatto che la dice lunga su quanto il belga ed il colombiano vogliano vincere questo Giro e sanno che ogni secondo può essere decisivo.

17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico della Somma. Un’azione che ha scremato il gruppo, costringendo ad alzare bandiera bianca tanti velocisti come Merlier, Nizzolo, Groenewegen e Moschetti. Lo slovacco ha poi finalizzato con uno sprint imperiale.

17.08 Gli uomini della Bora-hansgrohe hanno scortato benissimo Sagan. Lo slovacco è partito ai 200 metri e non ha concesso la rimonta a Gaviria. Altro piazzamento per Cimolai, terzo. Ad Elia Viviani manca qualcosa, nel momento clou è rimasto indietro, nonostante il grande lavoro di Consonni.

17.07 VINCE PETER SAGAN! Battuti a Foligno Gaviria e Cimolai!

17.06 Viviani è molto indietro ora.

17.06 Caduta del tedesco Kanter (DSM).

17.05 ULTIMO KM!

17.05 Bravissimo Consonni che scorta Viviani nelle prime posizioni.

17.05 Sempre la Bora davanti.

17.05 2000 metri all’arrivo!

17.04 Gruppo allungatissimo, francese Cavagna (Deceuninck) guida il plotone.

17.03 Fagianata dell’olandese Van Emden, che non guadagna nulla.

17.03 3 km all’arrivo. Da adesso in poi eventuali cadute faranno sì che i distacchi vengano neutralizzati.

17.02 Anche Evenepoel e Carthy nelle prime posizioni. Gli uomini di classifica non vogliono rischiare nulla.

17.01 5 KM ALL’ARRIVO!

17.01 Vincenzo Nibali scorta Giulio Ciccone nell’avanguardia del gruppo. Lo Squalo si sta mettendo a disposizione dell’abruzzese.

17.00 Torna davanti la Bora-hansgrohe con Giovanni Aleotti. Questo ragazzo è arrivato 2° al Tour de l’Avenir 2019. Avrà mai una chance da capitano o dovrà attendere di avere 26 anni come Ciccone?

16.59 Elia Viviani può contare sul fido Simone Consonni.

16.58 Si porta in testa al gruppo la DSM che ha nel tedesco Arndt un buon velocista.

16.57 Bernal continua a mantenersi nelle primissime posizioni per evitare il rischio di cadute.

16.56 Sempre davanti da Bora-hansgrohe di Peter Sagan. Oggi lo slovacco ha un’occasione unica…

16.55 10 km all’arrivo di Foligno!

16.54 A questo punto i grandi favoriti per il successo di tappa sono Sagan, Viviani, Cimolai, Gaviria e Fiorelli.

16.53 La Bora-hansgrohe di Sagan ha imposto un ritmo alto in salita che ha fatto fuori tanti velocisti: Merlier, Nizzolo, Groenewegen, Moschetti…

16.51 Intanto Bernal ed Evenepoel spendono energie importanti per fare volate come quella appena effettuata al traguardo volante. Alla lunga tutto peserà.

16.50 Bernal e Evenepoel hanno sprintato al traguardo volante per gli abbuoni, incredibile. A nostro avviso questo Giro non si risolverà per una manciata di secondi, ci aspettano cinque tapponi di montagna allucinanti. E non solo…

16.48 3″ di abbuono per Narvaez, 2″ per Evenepoel e 1″ per Bernal.

16.46 Forcing di Filippo Ganna in favore della maglia rosa Egan Bernal per il traguardo volante di Campello sul Clitunno! Ci prova anche Remco Evenepoel, ma viene beffato da Jhonatan Narvaez! 1-0 per la Ineos davanti alla Deceuninck.

16.45 Presenti nel gruppo di testa anche Elia Viviani (Cofidis) e Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizanè).

16.42 21 km alla conclusione! Il gruppo dei velocisti è staccato a ben 2’40”.

16.39 Da qui al traguardo di Foligno sarà una lotta infinita per la vittoria di tappa tra la Bora-hansgrohe di Peter Sagan e l’Israel Start-Up Nation di Davide Cimolai.

16.37 Nulla da fare per Nizzolo e Campenaerts che si rialzano. Chance sfumata per il campione europeo e italiano.

16.34 Ben 2′ di ritardo al GPM per Groenewegen!

16.31 Tra i pochi velocisti che sono riusciti a resistere al forcing della Bora c’è l’azzurro Davide Cimolai con tutta la sua Israel Start-Up Nation.

16.30 Nizzolo prova a riportarsi sulla testa della corsa assieme al suo compagno di squadra Victor Campenaerts.

16.28 Adesso gli sprinter potranno sfruttare la discesa per tentare di riportarsi sul gruppo di Sagan con tutti i big della generale.

16.25 Siamo in cima al GPM del Valico della Somma! Che grandissimo lavoro da parte della Bora-Hansgrohe che, chilometro dopo chilometro, sta mietendo diverse vittime tra i velocisti; o più semplicemente i primi antagonisti odierni di Peter Sagan.

16.24 Niente da fare per Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). Anche Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert) e Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) in difficoltà!

16.21 Si stacca anche David Dekker, l’ultima possibilità della Jumbo-Visma per la volata odierna.

16.18 Si stacca anche la maglia ciclamino Tim Merlier (Alpecin Fenix)!

16.17 Si sale verso il GPM di Valico della Somma.

16.14 Ripresi tutti i fuggitivi! GRUPPO COMPATTO!

16.11 Grandissimo forcing da parte della Bora! Quella odierna sarà una ghiotta occasione per il tre volte campione del mondo Sagan!

16.08 Marengo è già stato ripreso dal gruppo.

16.07 Il forcing della Bora-hansgrohe sta mettendo in difficoltà alcuni velocisti. La prima ‘vittima’ è Dylan Groenewegen (Jumbo Visma).

16.06 I fuggitivi si trovano nella morsa del gruppo. Il loro vantaggio è sceso a soli 42″.

16.04 Intanto Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizané) ha perso contatto dalla testa della corsa.

16.01 A pilotare il gruppo l’azzurro Matteo Fabbro.

15.59 Bora-hansgrohe in testa al gruppo in favore di Peter Sagan.

15.56 54 km al traguardo e 1’10” per la fuga.

15.53 Da qui all’arrivo non ci sarà più alcun tipo di difficoltà altimetrica. Una ghiotta occasione per i velocisti del gruppo.

15.51 Quest’ultimo misura 6,7 chilometri al 5% di pendenza media e punte dell’8%.

15.48 Ma in primis dovranno affrontare le ascese di Forca di Arrone e Cantoniera, che fungeranno proprio da preambolo al GPM di quarta categoria del Valico della Somma (km 100,3).

15.45 Adesso i battistrada e i fuggitivi affronteranno un lungo saliscendi che li condurrà all’unico GPM di giornata.

15.42 Risale a 2’15” il vantaggio dei cinque fuggitivi.

15.39 Ci troviamo a metà tappa.

15.36 Qhubeka Assos in testa al gruppo in favore del campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo.

15.33 72 km al traguardo e 1’53” per gli attaccanti.

15.30 Squadre dei velocisti costantemente in testa al plotone.

15.24 78 km al traguardo e ancora 1’40” per i fuggitivi.

15.21 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) e Kobe Goossens (Lotto Soudal).

15.18 Risultati traguardo volante di Santa Rufina:

1 RIVI SAMUELE 12 PUNTI PER LA MAGLIA CICLAMINO

2 MARENGO UMBERTO 8

3 PELLAUD SIMON 6

4 GOOSSENS KOBE 5

5 VAN DER HOORN TACO 4

6 VIVIANI ELIA 3

7 PASQUALON ANDREA 2

8 SAGAN PETER 1

15.15 Adesso il gap tra gli attaccanti e il gruppo è sceso a 1’35”.

15.13 Brevissimo pit stop per i battistrada che sono prontamente ripartiti. Anche se hanno perso una trentina di secondi sul plotone.

15.12 Fuggitivi bloccati da un passaggio a livello!

15.11 Ma è Elia Viviani a prendersi il sesto posto al traguardo volante.

15.10 Dietro è l’Intermarché Wanty Gobert a giocarsi il traguardo volante per Andrea Pasqualon. Contro di loro Elia Viviani e Peter Sagan.

15.09 E Samuele Rivi (Eolo Kometa) si aggiudica lo sprint intermedio di Santa Rufina davanti a Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec).

15.07 E attacca tutto solo Pellaud seguito da Marengo e Rivi.

15.06 I fuggitivi si trovano in un tratto di leggera salita che li accompagnerà al traguardo volante.

15.03 93 km al traguardo per i cinque battistrada Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) e Kobe Goossens (Lotto Soudal).

15.00 Ci troviamo in prossimità del traguardo volante di Santa Rufina.

14.57 Gli atleti hanno percorso 39,2 chilometri nella prima ora di gara.

14.54 La corsa è appena entrata nella regione del Lazio, principalmente in provincia di Rieti.

14.51 Da segnalare una foratura per Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team).

14.48 Anche il gruppo si trova in fondo alla discesa.

14.45 Ile vantaggio dei cinque fuggitivi è sceso a 1’43”.

14.42 I fuggitivi si trovano al termine della discesa.

14.39 Risalgono il gruppo anche gli uomini dell’UAE Team Emirates di Fernando Gaviria.

14.36 Quest’ultima li condurrà al primo traguardo volante di giornata posizionato all’altezza di Santa Rufina

14.33 Adesso i fuggitivi si trovano in un tratto di discesa.

14.29 Mancano ancora 120 km al traguardo di Foligno.

14.26 Formazioni dei velocisti in testa al gruppo.

14.23 Il loro vantaggio è salito a 2’03”.

14.20 E ricordiamo anche i nomi dei fuggitivi: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) e Kobe Goossens (Lotto Soudal).

14.17 Ricordiamo che questa è la frazione più corta del Giro 2021.

14.14 Vista la lunghezza della tappa, solo 139 km, il plotone non lascerà troppo spazio ai fuggitivi.

14.11 Dopo 6 km di gara il vantaggio dei fuggitivi è salito a 2′.

14.09 In testa al gruppo gli uomini della Jumbo Visma che al momento viaggiano con un ritmo abbastanza basso.

14.06 Il gruppo lascia andare gli attaccanti che in 3 km hanno portato il loro vantaggio a 1′.

14.05 I cinque fuggitivi di giornata sono: Simon Pellaud, Umberto Marengo, Samuele Rivi, Taco Van der Hoorn e Kobe Goossens.

14.03 Kobe Gosssens ha ripreso gli attaccanti, sono ora cinque i fuggitivi.

14.02 Gossens esce dal plotone a caccia dei quattro fuggitivi.

14.01 Il plotone non reagisce, potrebbe essere questa la fuga giusta.

14.00 Quattro corridori all’attacco.

13.59 Subito dopo il via ufficiale c’è stato un tentativo di attacco ma il gruppo ha chiuso immediatamente.

13.57 Iniziata ufficialmente la decima tappa del Corsa Rosa! Buon divertimento!

13.54 Nelle prime nove tappe del Giro sono stati quattro i corridori che hanno vestito la maglia rosa: Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Attila Valter ed Egan Bernal.

13.50 I favoriti di giornata non possono che essere i velocisti: Tim Merlier (Alpecin Fenix), Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), Elia Viviani (Cofidis), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

13.46 L’altimetria della tappa da L’Aquila a Foligno.

13.42 Il plotone in marcia verso il via ufficiale della frazione odierna.

13.39 Ci siamo: iniziata la decima tappa del Giro d’Italia.

13.34 La maglia rosa Egan Bernal è pronto per il via della decima tappa.

13.30 Con il ritiro di Caleb Ewan la lotta per la maglia ciclamino è più aperta che mai. Al momento in testa Tim Merlier con 83 punti seguito da Giacomo Nizzolo con 76 ed Elia Viviani con 69 punti.

13.26 La prima parte della frazione è abbastanza mossa e quindi ideale per attacchi da lontano. Il finale è pianeggiante e se le squadre dei velocisti riusciranno ad organizzarsi l’arrivo potrebbe essere in volata.

13.22 I ciclisti al foglio firma.

13.19 Frazione corta ma estremamente interessante quella di oggi. I 139 km della L’Aquila-Foligno potrebbero essere territorio di caccia per velocisti o per uomini da fuga.

13.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della decima tappa del Giro d’Italia.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2021. L’Aquila-Foligno, di 139 chilometri, sarà una frazione breve ma ondulata, e con un finale pianeggiante che presuppone una volata di gruppo. Attenzione comunque agli ultimi chilometri molto tecnici.

MATEJ MOHORIC: “STO BENE, NON HO OSSA ROTTE. SALVATO DAL CASCO”

Si partirà subito in salita verso Sella di Corno, presente al chilometro 14,6, ma non segnalato come GPM. Successivamente, una lunga discesa condurrà il gruppo verso il primo traguardo volante di giornata posizionato all’altezza di Santa Rufina, al chilometro 46,9. Un lungo saliscendi porterà la corsa alle ascese di Forca di Arrone e Cantoniera, che fungeranno da preambolo al GPM di quarta categoria del Valico della Somma (km 100,3), lungo 6,7 chilometri al 5% di pendenza media e punte dell’8%.

Si scenderà dunque verso il secondo e ultimo traguardo volante di giornata a Campello sul Clitunno (km 121,2). Il finale di tappa è pianeggiante, su strade larghe e quasi sempre rettilinee. Da segnalare diversi attraversamenti cittadini con rotatorie e spartitraffico e arredo urbano. Gli ultimi chilometri sono in linea fino ai 2000 metri all’arrivo, dove si affronteranno in rapida successione una curva a destra e due a sinistra, che immetteranno agli ultimi 1300 metri con una semicurva a 500 metri dal traguardo.

Grandi chance italiane dopo il ritiro di Caleb Ewan. Il primo indiziato sarà sicuramente il campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), reduce da due secondi posti come lo stesso Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). I loro primi antagonisti invece, saranno Tim Merlier (Alpecin Fenix), vincitore a Novara e terzo in rimonta a Termoli, e poi il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), di sicuro l’uomo più resistente del lotto dei pretendenti.

Da inserire nella lotta anche Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Occhio nuovamente agli italiani, perchè oltre a Nizzolo e Cimolai, si potrà contare anche su Elia Viviani (Cofidis), Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizané) o Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della decima tappa dalle ore 13.15. Buon divertimento!

