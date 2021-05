CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI TREVIS-VIRTUS BOLOGNA 100-105

23.00 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie e buona serata!

22.59 L’MVP di questa gara-3 è un super Alessandro Pajola, autore di 25 punti. Dall’altra parte onore a un’orgogliosa De’ Longhi Treviso, guidata dai 25 punti di David Logan.

22.57 Grandissima serata di basket al “PalaVerde”, dove la Virtus Bologna si impone all’overtime per 100-105 e chiude la serie sul 3-0 volando in semifinale: prossima avversaria l’Happy Casa Brindisi, che ha sconfitto Trieste per 3-0.

FINALE: Treviso-Virtus Bologna 100-105

100-105 Il 2/2 di Pajola chiude i conti!!! VIRTUS IN SEMIFINALE!

100-103 Due punti rapidi di Mekowulu, ma sono solo 6 i secondi rimanenti.

98-103 BELINEEEEELLIIII DALL’ARCOOOOOO! FORSE LA PIETRA TOMBALE SU GARA-3!

98-100 2/2 di Russell in lunetta.

96-100 PAJOLA DISEGNA, GAMBLE SEGNA IL +4!

96-98 Solo 1/2 di Logan ai liberi.

95-98 2/2 di Adams ai liberi.

95-96 Virata e canestro di Mekowulu!

93-96 LA TRIPLA DI PAJOLAAAAA! Il primo squillo è della Virtus!

OVERTIME

FINE ULTIMO QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 93-93

Non entra la tripla di Teodosic! OVERTIME!

Timeout Virtus. Djordjevic disegna l’ultimo attacco.

93-93 FREDDISSIMO IMBRO’! Parità, solo 6” alla sirena.

Fallo di Hunter. Imbrò in lunetta per pareggiare i conti!

91-93 Solo 1/2 per Pajola. Treviso è ancora viva! 10” sul cronometro.

91-92 2/2 di Logan ai liberi.

Timeout Treviso. Menetti vuole disegnare un attacco per il tiro da tre punti. 12” da giocare.

89-92 Infallibile Belinelli! 2/2 per l’ex San Antonio Spurs!

Quinto fallo di Sokolowski: partita finita per lui, Belinelli va in lunetta.

89-90 2/2 di Mekowulu ai liberi. 22” alla fine.

87-90 CHE BOOOMBAAAA DI TEODOOOOSICCCCC! Sono gli dei del basket ad aiutarlo, la palla entra dopo esser rimbalzata sul secondo ferro!

La parabola di Logan non arriva al ferro, possesso Virtus. 46” alla sirena.

87-87 Penetrazione di Pajolaaa! Parità a 1′ dalla fine!

87-85 ANCORA PAJOLA DA TREEEE! La Virtus torna sul -2!

87-82 1/2 anche per Mekowulu.

86-82 1/2 in lunetta per Gamble.

86-81 Scorribanda di Russell: +5 Treviso. 3’20” alla fine.

84-81 Rimbalzo offensivo e canestro di Mekowulu.

82-81 La risposta di Logan!

80-81 Grandissimo canestro di Belinelli! Torna a segnare l’azzurro.

80-79 TEODOSIIIIC! Il campione nel momento del bisogno!

80-76 CHILLO DA TREEEE! CHE REAZIONE DI TREVISO!

77-76 Lockett realizza il libero supplementare.

76-76 TREVISO NON CI STA! Lockett segna e subisce il fallo: andrà in lunetta per il controsorpasso. In più, quinto fallo per Markovic: finisce qui la partita del serbo.

74-76 BOMBA DI MARKOVIC! LA VIRTUS TORNA AVANTI!

74-73 Pajola ci pensa un po’ ma poi sceglie di tentare la tripla: decisione azzeccata, -1 Virtus!

Immediato timeout di Djordjevic.

74-70 Hunter fa confusione, Imbrò recupera palla e Chillo colpisce.

72-70 Vildera riporta avanti Treviso.

70-70 Assist meraviglioso di Teodosic, Hunter ringrazia.

FINE TERZO QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 70-68

70-68 2/2 di Sokolowski ai liberi.

Ultimo minuto del terzo quarto.

68-68 Gamble prima stoppa Imbrò e poi sfrutta il lancio di Teodosic per chiudere con la schiacciata!

Che intensità difensiva della Virtus! Tutt’altro rispetto a quanto visto nel primo tempo, Treviso ora fa una fatica immane ad attaccare.

Timeout Treviso.

68-66 PIPPO RICCI DALL’ARCOOOO! La Virtus torna sul -2!

68-63 Grande assist di Gamble, Pajola arriva dal lato debole e sigla il -5.

68-61 2/2 in lunetta per capitan Ricci.

68-59 Risposta immediata di Markovic! La Virtus c’è!

68-56 Akele liberissimo pesta la riga dei tre punti ma segna.

66-56 3/3 di Logan ai liberi. Già 20 punti per lui.

63-56 Super assist a tutto campo di Markovic, due punti rapidi per Gamble.

63-54 Parabola di Russell sullo scadere dei 24”! Canestro che interrompe la sterilità trevigiana in questa ripresa.

61-54 Assist di Pajola, segna ancora Hunter.

Timeout Treviso. Max Menetti vuole parlare con i suoi dopo aver subito questo parziale di 6-0.

61-52 Grande dialogo tra Hunter e Gamble: a segnare cambiando mano all’ultimo è il n.32.

61-50 Markovic vede spazio e penetra fino al canestro. Buon avvio di ripresa della Virtus.

61-48 Come nel primo tempo è ancora Abass a stappare la seconda frazione.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.35 Ci fermiamo per qualche minuto durante l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa.

21.34 Da segnalare l’impressionante percentuale dei padroni di casa nel tiro dall’arco: addirittura 13/18. Un dato che dice tantissimo di questo primo tempo, dove i top scorer sono stati Logan (17 punti) e Russell (13 punti). In casa Virtus l’unico in doppia cifra è Teodosic (11 punti).

21.32 Un primo tempo di grande adrenalina al “PalaVerde”, dove a fine primo tempo Treviso è avanti di quindici lunghezze contro la Virtus Bologna. Un epilogo di frazione clamoroso, dal momento che il match è stato in grande equilibrio fino al super parziale dei trevigiani negli ultimi minuti di gioco.

FINE PRIMO TEMPO: Treviso-Virtus Bologna 61-46

61-46 ANCHE RUSSEEELL DA TRE ALLO SCADERE DEL TEMPOOOOO! CHE ALLUNGO DI TREVISO!

58-46 ANCORA LOGAAAAN DALL’ARCO! INARRESTABILE! Virtus in bambola!

55-46 LOGAN ON FIREEEE! +9 Treviso!

52-46 2/2 di Teodosic in lunetta.

52-44 LA BOMBA DI LOGAN! PROVA A SCAPPARE TREVISO! Parziale di 9-0 della De’ Longhi.

49-44 Tocco morbido di Vildera su assist di Russell.

47-44 Logan firma il +3 Treviso.

Timeout Virtus.

45-44 Assist di Logan, Russell riporta avanti Treviso!

43-44 Gamble fa solo 1/2 in lunetta.

Fallo antisportivo segnalato a Logan.

43-43 LA TRIPLA DI MEKOWULU! Nuova parità al PalaVerde!

40-43 Teodosic sfida la difesa trevigiana e arriva fino al canestro.

40-41 Assist di Russell, segna Mekowulu.

38-41 2/2 ai liberi per Russell.

36-41 Teodosic alza la parabola vincente.

36-39 Treviso riprende a martellare da tre: ancora Sokolowski!

33-39 Si iscrive al match anche Hunter.

33-37 Alibegovic segna anche il libero supplementare.

Timeout Treviso.

33-36 Primi punti del match per Alibegovic.

33-34 E come al solito, risposta immediata dall’arco: l’autore è Pajola.

33-31 Ennesima tripla, stavolta segna Sokolowski.

30-31 Teodosic non è molto d’accordo e va a canestro in penetrazione.

30-29 Treviso corre in campo aperto, Chillo firma il controsorpasso!

28-29 Risposta immediata di Imbrò!

25-29 LA BOMBA DI TEODOSIC!

25-26 2/2 di Adams in lunetta.

FINE PRIMO QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 25-24

Solo sul tabellone la preghiera di Imbrò sulla sirena.

25-24 2/2 ai liberi per Lockett.

23-24 Pajola si sente caldissimo e piazza un’altra bomba, anche senza ritmo!

23-21 2/2 di Imbrò in lunetta.

21-21 RISPOSTA DALL’ARCO DI PAJOLA! Entrambe le squadre con 5/8 al tiro dalla lunga distanza.

Timeout Virtus.

21-18 CHILLO DA TREEE! Grandissima risposta di Treviso, partita infuocata in quest’avvio!

18-18 Extrapossesso Treviso, Russell piazza la tripla della parità!

15-18 Rimbalzo offensivo e canestro di Ricci.

15-16 Risposta immediata dall’arco di Logan!

12-16 Stavolta la tripla è di Pippo Ricci.

12-13 Primo graffio dall’arco di Belinelli!

12-10 Canestro di forza di Abass.

12-8 Vildera cattura il rimbalzo offensivo e trova due punti preziosi.

10-8 La risposta del campione di Markovic!

10-5 CHE BOMBA DI LOGAN! Parte forte Treviso!

7-5 Fortunato il tiro di Akele: la palla entra con un grande aiuto del tabellone.

5-5 Gamble chiude un bel triangolo e appoggia al vetro.

Russell in lunetta sbaglia il libero aggiuntivo.

5-3 Tripla di Russell allo scadere dei 24”! Anche fallo subito per il n.4 della De’ Longhi.

2-3 Assist di Logan, Mekowulu a bersaglio dalla media distanza.

0-3 Il primo canestro della partita è una bella tripla di Abass.

INIZIO MATCH

20.43 QUINTETTO VIRTUS – Markovic, Belinelli, Abass, Ricci, Gamble.

20.42 QUINTETTO TREVISO – Russell, Logan, Sokolowski, Akele, Mekowulu.

20.40 Al “PalaVerde” risuona l’inno di Mameli.

20.35 Diverso l’andamento di gara-2, nella quale i veneti hanno messo molto più in difficoltà la squadra di Sasha Djordjevic, che è riuscita comunque a piazzare il guizzo decisivo vincendo per 88-83.

20.30 I bianconeri hanno fatto molto bene in gara-1, che è rimasta in equilibrio per un tempo per poi andare decisamente dalla parte delle V Nere nella ripresa, come testimoniato dal punteggio finale di 91-72.

20.25 Primo match-point per la Virtus Bologna che, dopo aver vinto i due confronti casalinghi, arriva al “PalaVerde” con l’intenzione di archiviare subito la pratica e ottenere il pass per la semifinale.

20.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Treviso-Virtus Bologna, gara-3 dei quarti di finale playoff della Serie A 2020-2021 di basket.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Treviso-Virtus Bologna, gara-3 dei quarti di finale playoff della Serie A 2020-2021 di basket.

Primo match-point per la Virtus Bologna che, dopo aver vinto i due confronti casalinghi, arriva al “PalaVerde” con l’intenzione di archiviare subito la pratica e ottenere il pass per la semifinale. I bianconeri hanno fatto molto bene in gara-1, che è rimasta in equilibrio per un tempo per poi andare decisamente dalla parte delle V Nere nella ripresa, come testimoniato dal punteggio finale di 91-72. Un fattore è stato sicuramente Julian Gamble, che sotto le plance ha fatto valere la sua fisicità e ha chiuso con 17 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Diverso l’andamento di gara-2, nella quale i veneti hanno messo molto più in difficoltà la squadra di Sasha Djordjevic, che è riuscita comunque a piazzare il guizzo decisivo vincendo per 88-83. MVP, in questo caso, Marco Belinelli, top scorer con 24 punti e autore di una pesantissima tripla in uscita dai blocchi nel finale.

La palla a due del match tra Treviso e Virtus Bologna è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

