16.13: A questo punto sarà da capire se la Ferrari avrà riportato danni o meno. Nel caso in cui Leclerc potrà partire dalla pole, avrà una grande chance per far sua la gara e vincere davanti al proprio pubblico. In questo senso, tanto dipenderà anche dalla partenza. Discorso diverso per Hamilton che, in settima posizione, farà molta fatica e dovrà cercare limitare i danni.

16.10: Ferrari che non realizzava una pole-position da un anno e sei mesi. Una vita per il Cavallino Rampante.

LECLERC CRASHES, BUT TAKES POLE!

16.08: A questo punto sarà da verificare la condizione della monoposto di Leclerc. Ci si riferisce alla scatola del cambio perché in caso di danno, Charles dovrà partire non in pole, ma perdendo cinque posizioni (penalità).

16.06: Ferrari dunque che si conferma particolarmente veloce a Montecarlo, ottenendo una pole che mancava da più di un anno.

16.04: E dunque con questo incidente arriva la pole-position di Charles Leclerc con la Ferrari a precedere di 0″230 Verstappen e di 0″255 Bottas. Sainz scatterà dalla seconda fila, mentre male Hamilton che sarà in quarta fila dalla settima piazzola, in difficoltà con le gomme.

16.02: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.346 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.230 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.255 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.265 5

5 Lando NORRIS McLaren+0.274 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.554 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.749 5

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.073 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.227 5

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.433 6

11 Esteban OCON Alpine- – 4

12 Daniel RICCIARDO McLaren- – 4

13 Lance STROLL Aston Martin- – 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

16.01: Scatta la bandiera rossa, quindi, e non cambia più nulla.

16.00: CHARLES LECLERC IN POLE POSITION MA A MURO!!!! Errore nella zona della piscina e macchina distrutta.

15.58: Verstappen non migliora il proprio crono, mentre Norris è quinto a 0″265.

15.57: Si lancia Verstappen per il suo tentativo.

15.56: I piloti, dopo essere rientrati ai box per cambiare le gomme, montano le mescole nuove per l’ultimo tentativo.

15.56: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.346 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.230 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.255 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.265 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.461 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.554 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.749 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.073 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.341 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.433 6

11 Esteban OCON Alpine- – 4

12 Daniel RICCIARDO McLaren- – 4

13 Lance STROLL Aston Martin- – 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.55: Arriva Norris che si classifica in quinta posizione a 0″461, Hamilton scala in settima posizione a 0″749 davanti a Vettel.

15.53: ARRIVA LECLERC!! 1’10″346 per il monegasco a precedere di 0″230 Verstappen e di 0″255 Bottas. Sainz è quarto a 0″265, mentre Hamilton solo sesto a 0″749.

15.51: 1’10″576 per Verstappen a precedere di 0″060 Bottas.

15.51: Due giri di riscaldamento per la Ferrari.

15.50: Tutti con gomma nuova soft, tranne Giovinazzi. Verstappen si lancia.

15.48: VIA ALLA Q3!!!

15.47: Fondamentale minimizzare gli errori su di un circuito di questo genere.

15.45: La Ferrari può davvero giocarsela per la pole-position.

15.44: Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen e Russell eliminati.

15.43: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.597 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.053 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.098 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.209 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.422 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.434 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.519 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.582 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.712 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.812 4

11 Esteban OCON Alpine+0.889 4

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.001 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.003 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.045 4

15 George RUSSELL Williams+1.233 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.42: Capolavoro di Giovinazzi che ottiene la top-10 con l’Alfa Romeo a 0″812.

15.40: ARRIVA LECLERC! 1’10″597 per il monegasco che migliora e si porta in vetta alla grande. Verstappen è a 0″053, Botta 0″098 e Sainz 0″209.

15.36: Tutti dentro ora per questo secondo colpo della Q2.

15.33: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.650 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.272 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.381 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.399 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.528 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.543 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.659 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.809 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.979 3

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.199 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.226 3

13 Esteban OCON Alpine+1.361 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.368 3

15 George RUSSELL Williams+1.526 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.32: La pista migliora inevitabilmente e Verstappen si porta in vetta con il crono di 1’10″650 a precedere di 0″156 Sainz e di 0″272 Leclerc.

15.31: Norris si inserisce tra le due Ferrari, con 0″225 di distacco da Sainz.

15.30: LE DUE FERRARI VOLANO A MONTECARLO!!! 1’10″806 per Sainz a precedere di 0″231 Leclerc. Verstappen è terzo a 0″234 ed Hamilton a 0″372.

15.27: I piloti effettuano più di un giro di lancio.

15.26: Tutti in pista con gomme soft.

15.25: Ha di che festeggiare anche Williams, che potrebbe ambire al Q3 con Russell.

15.22: Oltre a Mick Schumacher che non ha preso parte alla qualifiche, escono Mazpein, Latifi, Alonso e Tsunoda.

15.21: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:10.938 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.175 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.186 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.383 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.386 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.622 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.684 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.706 1

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.720 2

10 Esteban OCON Alpine+0.802 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.809 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.961 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.041 2

14 George RUSSELL Williams+1.078 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.140 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.158 2

17 Fernando ALONSO Alpine+1.267 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.428 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.020 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.20: TERMINA IL Q1!

15.17: Non si migliora Hamilton, per via del tanto traffico sul circuito.

15.15: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:10.938 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.175 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.186 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.383 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.386 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.622 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.684 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.706 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.041 2

10 George RUSSELL Williams+1.078 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.140 1

12 Esteban OCON Alpine+1.187 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.194 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.233 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.672 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.927 2

17 Fernando ALONSO Alpine+2.042 2

18 Nicholas LATIFI Williams+2.111 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.427 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.13: Solo settimo Lewis Hamilton ora a 0″684, mentre Sainz è quinto a 0″386.

15.11: Leclerc ora è secondo! Il distacco da Bottas è di 0″175 per il monegasco.

15.10: Valtteri Bottas migliora e conquista la vetta con il crono di 1’10″938 a precedere Verstappen di 0″186 e Lando Norris di 0″383. Sainz è quarto a 0″386 immediatamente davanti a Leclerc.

15.09: Tantissimi crono in miglioramento con Verstappen che si porta al comando con il crono di 1’11″124 a precedere di 0″197 Norris, di 0″200 Sainz e di 0″426 Leclerc.

15.08: Tantissimo traffico in questo momento, con Raikkonen che commettere un errore:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.341 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.181 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.453 1

4 Lance STROLL Aston Martin+0.638 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.648 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.736 1

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.791 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.816 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.868 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.269 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.416 1

12 Fernando ALONSO Alpine+1.639 1

13 Esteban OCON Alpine+1.647 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.128 1

15 George RUSSELL Williams+2.224 1

16 Nicholas LATIFI Williams+2.791 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.387 1

18 Charles LECLERC Ferrari+3.534 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.419 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.07: Arriva la Ferrari di Sainz con il crono di 1’11″431 a precedere di 0″181 Verstappen e di 0″453 Bottas.

15.06: La pista evolve velocemente, con Norris che comanda sempre con il tempo di 1’12″676 a precedere di 0″191 Gasly e di 0″311 Verstappen. Tutti i piloti in pista con le gomme soft.

15.04: Arrivano i primi crono: Norris con il tempo di 1’12″676 precede Verstappen di 311 millesimi e di 753 Giovinazzi.

15.03: Sul tracciato anche le due Red Bull con le gomme soft.

15.01: Subito in pista Mazepin con la Haas.

15.00: VIA ALLE QUALIFICHE!!

14.59: C’è il sole a Montecarlo, 18°C la temperatura dell’aria, 34°C la pista.

14.57: La SF21 mostra grandi doti di trazione e la Rossa sembra adattarsi perfettamente alle stradine del Principato, per cui sarà interessante scoprire se saprà inserirsi nella battaglia per il vertice.

14.54: In ogni condizione la Ferrari mostra una grande facilità nel mandare in temperatura gli pneumatici e il tempo di Carlos Sainz in 1’11″341 con la mescola soft testimonia che ora che le mappature di motore sono già quelle per il weekend di gara, la Rossa è una spina nel fianco per tutti.

14.51: Male le Alpine con Fernando Alonso 15esimo e Esteban Ocon ultimo: hanno ribaltato la messa a punto della A521, ma le cose sono peggiorate. Non bene nemmeno le Williams che hanno poco carico aerodinamico: George Russell e 17esimo davanti al compagno di squadra di pochi millesimi.

14.48: Al contempo, sembrerebbe essere ribadita la difficoltà dell’Alpine, poiché Fernando Alonso ed Esteban Ocon non sono andati oltre la quindicesima e la ventesima piazza.

14.45: Buona conferma anche per quanto riguarda le Alfa Romeo, poiché Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi sono rimasti a centro gruppo, realizzando l’ottava e l’undicesima performance.

14.42: Ancora peggio ha fatto Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare del settimo posto a più di sette decimi dal rivale per il titolo. Fra le due Frecce Nere si sono infilati anche il già citato Perez (quinto) e la McLaren di Lando Norris (sesto), ancora una volta decisamente più competitivo del compagno di squadra Daniel Ricciardo, mestamente tredicesimo.

14.39: In affanno, rispetto alle abitudini, le Mercedes. Valtteri Bottas non è andato oltre la quarta prestazione cronometrica, lasciando sul piatto quasi mezzo secondo a Verstappen.

14.36: La Ferrari ha ribadito la propria competitività già espressa nella giornata di giovedì. Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono infatti attestati in seconda e terza posizione, pagando rispettivamente 47 e 258 millesimi a Max Verstappen, autore del miglior tempo nelle prove libere 3.

14.33: Mercedes e Red Bull hanno ancora molto margine e restano le principali favorite per occupare la prima fila, ma l’impressione è che Ferrari sarà della partita. Grande attesa per un nuovo atto del duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che potrebbe essere influenzato dalla mina vagante rossa e dalle prestazioni delle seconde guide Valtteri Bottas e Sergio Perez.

14.30: Per via dei danni riportati sulla Haas, Mick Schumacher non prenderà parte alle qualifiche.

A big shunt for @SchumacherMick in FP3 means the German will not be taking part in qualifying due to the damage sustained #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/dwqHN91SRy — Formula 1 (@F1) May 22, 2021



14.27: Mercedes e Red Bull hanno ancora molto margine e restano le principali favorite per occupare la prima fila, ma l’impressione è che Ferrari sarà della partita.

14.24: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati i più veloci in pista nella simulazione di qualifica andata in scena in FP2 con gomme soft, dimostrando anche un buon passo nel finale di turno con elevato carico di carburante a bordo.

14.21: Si profila una giornata ad alta tensione specialmente per la Ferrari, estremamente competitiva nelle libere del giovedì grazie all’atipico lay-out monegasco privo di lunghi rettilinei.

14.18: Tutto pronto tra le strade del Principato per la qualifica più spettacolare e prestigiosa dell’intero calendario iridato, che assegna di fatto la pole position più importante dell’anno alla luce dell’impossibilità di effettuare manovre di sorpasso in gara (a meno di una differenza prestazionale enorme).

14.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1.

Foto: Lapresse