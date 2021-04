CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

15.46 Non perdetevi adesso la diretta di Lorenzo Musetti per concludere la festa italiana considerando anche la finale azzurra tra Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori contro Simone Bolelli e “l’intruso” Andres Molteni.

15.45 Dopo una grande partenza, a pesare alla fine sono i turni di servizio per Yannick Hanfmann: il tedesco infatti ha commesso ben 8 doppi falli e subito tre break su quattro chance concesse. Anche per l’azzurro invece sono tre i turni di servizio subiti salvando ben sei chance totali: in generale Sonego ha vinto il 63% di punti con la prima di servizio e il 60% con la seconda. Per il tedesco invece il 78% di punti sono giunti con la prima: decisamente peggio con la seconda con appena il 43%. In generale sono 101 i punti per Hanfmann, 99 per Sonego.

15.43 Restate con noi per dare un’occhiata alle statistiche!

15.42 Lorenzo Sonego vola in semifinale a Cagliari! L’azzurro rimonta e batte Yannick Hanfmann che dopo la vittoria su Marco Cecchinato non riesce ad eliminare un altro italiano. Il piemontese con coraggio e grinta vince la battaglia con il tedesco conquistando il penultimo atto con il risultato di 3-6 7-6(6) 6-3. Una sfida pazzesca con il #3 del seeding partito a rilento, con un 5-0 iniziale, per poi rimontare nel secondo set e nel tie-break che gli ha permesso di svoltare la sfida. Al prossimo turno, Taylor Fritz.

FINE TERZO SET

6-3 GAME SET AND MATCH LORENZO SONEGO! VITTORIA PAZZESCA DEL TORINESE!

30-40 MATCH POINT SONEGO! ALTRO DIRITTO MICIDIALE DA FONDOCAMPO!

30-30 Bravissimo Hanfmann che trova la smorzata per aprirsi il campo con la volée di diritto.

15-30 Scappa via il diritto dell’azzurro.

0-30 ALTRO RECUPERO DI SONEGO! In rete la smorzata del tedesco.

0-15 Gran servizio del tedesco che poi segue a rete ma non chiude con lo smash.

5-3 Scappa via il rovescio di Hanfmann: il tedesco al servizio deve allungare il match.

40-0 Servizio e diritto di Sonego.

30-0 Hanfmann non può nulla contro lo stato di grazia del momento di Sonego: altro diritto lungolinea vincente del piemontese.

15-0 Buona prima di Sonego.

4-3 Il tedesco non molla e tiene vivo il match.

40-15 Grande prima di Hanfmann ma poi sbaglia con il diritto.

40-0 Scappa via il diritto dell’azzurro a campo spalancato.

30-0 Smorzata in rete dell’azzurro che provare a chiamare a rete l’avversario.

15-0 Si ferma sul nastro il diritto di Sonego in spinta.

4-2 Sonego non si fa intimorire e continua a comandare il terzo set.

40-15 Diritto lungolinea di Hanfmann che mette pressione all’avversario.

40-0 DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DI SONEGO! Gran momento per l’azzurro.

30-0 Bravissimo Sonego in uscita dal servizio: l’azzurro trova la difesa con il diritto diagonale.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

3-2 Buona rimonta del tedesco che prova a restare attaccato al match.

40-30 Prima centrale di Hanfmann.

30-30 Stesso schema vincente del #105 al mondo.

15-30 Servizio e rovescio diagonale del tedesco.

0-30 DOPPIO FALLO DI HANFMANN!

0-15 In rete il diritto del tedesco a seguire la prima di servizio.

3-1 Scappa via il diritto di Hanfmann: Sonego tiene il servizio e il break di vantaggio!

AD-40 Altro servizio al corpo di Sonego.

40-40 Buona prima dell’azzurro che annulla la chance del tedesco.

30-40 PALLA BREAK HANFMANN! In rete il diritto a sventaglio del piemontese.

30-30 Scappa via la risposta del tedesco.

15-30 Diritto in rete di Sonego in uscita dal servizio.

15-15 Buona prima di Sonego.

0-15 Buona risposta di Hanfmann: in ritardo Sonego in uscita dal servizio.

2-1 Hanfmann prova a restare attaccato al match.

40-30 Buona prima del #105 al mondo.

30-30 Doppio fallo del tedesco.

30-15 PASSANTE DI POCO A LATO! Sonego difende da qualsiasi parte del campo.

15-15 Buona prima di Hanfmann che poi non trova il campo con il diritto.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio con la smorzata del tedesco.

2-0 Sonego gestisce al meglio il servizio e conferma il break.

40-15 In corridoio il diritto del tedesco in risposta.

30-15 Buono scambio innescato da Hanfmann che trova il diritto profondo in diagonale.

30-0 SONEGO IS ON FIRE!!!! Recupero pazzesco di diritto dopo l’accelerazione dell’avversario e chiusura nei pressi della rete con il diritto.

15-0 Buona prima di Sonego.

1-0 BREAK DI SONEGO CHE RIMONTA DA 40-0! L’azzurro vola avanti nel terzo set.

40-AD PALLA BREAK SONEGO! L’azzurro porta l’avversario all’errore.

40-40 Hanfmann continua a faticare sulla profondità di Sonego: gran diritto diagonale dell’azzurro.

AD-40 Gran diritto inside in di Hanfmann dal centro del campo.

40-40 ROVESCIO PAZZESCO DI SONEGO! L’azzurro ritrova continuità nel game e piazza il colpo lungolinea dopo il diritto profondo del tedesco.

AD-40 Buona prima di Hanfmann.

40-40 Parità nel primo game del set!

40-30 Altro errore di Hanfmann con il diritto in spinta: si spegne sul nastro il suo diritto.

40-15 Diritto lungo del tedesco in uscita dal servizio.

40-0 Servizio e diritto del #105 al mondo.

30-0 Prima esterna del tedesco.

15-0 Buona prima di Hanfmann.

INIZIO TERZO SET

14.55 Lorenzo Sonego imita in parte la rimonta di Lorenzo Musetti di ieri vincendo il secondo set al tie-break sfruttando il terzo set point vincendo per 8 punti a 6. Hanfmann aveva avuto la possibilità di chiudere il set sul 5-4 ma l’azzurro ha giocato in maniera sublime i punti fondamentali rimontando anche nel tie-break.

FINE SECONDO SET

6-8 LORENZO SONEGO SHOW!!!! PAZZESCO TIE-BREAK DELL’AZZURRO!

7-6 ALTRO SET POINT SONEGO! L’azzurro trova un altro punto con il diritto a sventaglio lungolinea.

6-6 CHE SCAMBIO!!!!! MA VOLEE LUNGA DI SONEGO DOPO UN PUNTO DOMINATO! Difesa clamorosa del tedesco che ha trovato un back insidioso mal gestito dal piemontese.

5-6 Prima esterna del tedesco.

4-6 DOPPIO FALLO DI HANFMANN! DOPPIO SET POINT SONEGO!

5-4 Sorpasso di Sonego nel tie-break: non passa la risposta del tedesco.

4-4 Altra ottima prima di Sonego.

4-3 PASSANTE DI SONEGO DI ROVESCIO! Mini-break riconquistato.

4-2 Prima pazzesca in kick di Hanfmann.

2-3 Altro ottimo servizio di Sonego.

1-3 Buona prima dell’azzurro.

3-0 Durissima per Sonego adesso: gran pressione di Hanfmann con il diritto lungolinea.

2-0 Ottima prima di Hanfmann.

0-1 Sonego subisce il mini-break dopo aver attaccato la rete ma il lob lo sorpassa.

6-6 Gran prima in kick di Hanfmann e tie-break decisivo del secondo set.

40-30 Sonego continua a lottare come un leone e attacca con il diritto prima lungolinea e poi chiude diagonale.

40-15 Si ferma sul nastro il rovescio del tedesco in spinta.

40-0 Scappa via il rovescio diagonale di Sonego.

30-0 Servizio e diritto del tedesco.

15-0 Ace di Hanfmann.

6-5 SONEGO IN VANTAGGIO NEL SET! Annullata la chance di break e match apertissimo.

AD-40 Servizio esterno dell’azzurro.

40-40 Ottima prima di Sonego.

30-40 ALTRA PALLA BREAK HANFMANN! Scappa via il diritto in diagonale dell’azzurro.

30-30 Gran momento per Sonego con il diritto essendo riuscito a ritrovare la profondità.

15-30 Diritto lungolinea in rete per Sonego.

15-15 Cambio di direzione in rete per il tennista azzurro che non trova il campo con il rovescio.

15-0 Diritto inside-in di Sonego: in difficoltà ora il tedesco.

5-5 CONTROBREAK DI SONEGO! DOPPIO FALLO DEL TEDESCO CHE NON CHIUDE IL MATCH!

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! Altro errore del tedesco con il diritto.

15-30 Il vento contribuisce al colpo velenoso di Hanfmann di diventare ancora più complicato da gestire: diritto in rete di Sonego.

0-30 PASSANTE DI SONEGO! Attacco leggero e corto di Hanfmann che si fa infilare dal rovescio dell’azzurro.

0-15 Scappa via il diritto di Hanfmann dal centro del campo.

4-5 Sonego riesce a tenere il servizio e mette pressione all’avversario.

40-30 Lento l’azzurro in uscita dal servizio: bravissimo il tedesco in risposta.

40-15 Prima esterna di Sonego e grande risposta profonda di Hanfmann.

40-0 Prima vincente dell’azzurro.

30-0 L’azzurro trova un buon servizio: lunga la risposta di Hanfmann.

15-0 Servizio e diritto di Sonego.

3-5 Prima esterna e pressione su Sonego adesso.

40-15 Servizio e diritto lungolinea di Hanfmann.

30-15 Gran passante del tedesco con il diritto dopo uno scambio durissimo e con Sonego che aveva attaccato la rete.

15-15 Si ferma sul nastro il diritto del tedesco.

15-0 Hanfmann attacca con il diritto diagonale, passante in rete di Sonego.

3-4 Sonego vince il game a zero e prova a tenere aperto il match.

40-0 Ancora stesso schema dell’azzurro che trova il vincente in contropiede.

30-0 Servizio e diritto di Sonego, rovescio in rete del tedesco.

15-0 Gran passante di rovescio diagonale in back di Sonego in recupero sulla palla corta del tedesco.

2-4 Servizio a zero di Hanfmann che conferma il break.

40-0 Palla corta pazzesca del tedesco irraggiungibile per l’azzurro.

30-0 Servizio e diritto di Hanfmann.

15-0 Buona prima del tedesco.

2-3 BREAK HANFMANN! Il tedesco sta giocando in maniera perfetta.

30-40 PALLA BREAK HANFMANN! Scappa via il diritto di Sonego dopo la diagonale del tedesco.

30-30 Ottima prima dell’azzurro.

15-30 Rovescio lungolinea di Sonego che non riesce a passare Hanfmann.

15-15 Ottimo attacco di Hanfmann con il diritto lungolinea: lungo il lob di Sonego.

15-0 Servizio e diritto di Sonego.

2-2 Servizio a zero del #105 al mondo.

40-0 Ottima prima di Hanfmann.

30-0 Sonego non trova la continuità nello scambio con il rovescio diagonale.

15-0 Buona prima del tedesco.

2-1 CHE PASSANTE DI SONEGO! Diritto pazzesco in corsa dopo la risposta profonda del tedesco.

40-30 Risposta profonda del tedesco: lento Sonego in uscita dal servizio.

40-15 Bravissimo l’azzurro che vince il punto sulla diagonale di diritto.

30-15 Sonego non riesce a costruire il punto da fondocampo: altro rovescio in rete dopo l’ottimo diritto del tedesco.

30-0 Altra buona prima dell’azzurro.

15-0 Scappa via la risposta di Hanfmann.

1-1 Scambio durissimo con Hanfmann che vince il game ottenendo il punto sottorete.

40-15 Serve&volley di Hanfmann: volée di diritto del tedesco.

30-15 Scappa via il rovescio dell’azzurro da fondocampo.

15-15 Servizio e diritto lungolinea del tedesco.

0-15 Doppio fallo di Hanfmann.

1-0 Buona partenza di Sonego che si trova in vantaggio per la prima volta nel match.

40-30 Serve&volley di Sonego: passante di diritto di Hanfmann.

40-15 Diritto di Hanfmann fuori di poco dopo aver cacciato lontano Sonego dalla riga di fondo.

30-15 Gran rovescio diagonale del tedesco con un’ottima risposta profonda.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Buon inizio di Sonego che attacca la rete e chiude con la volée di diritto dopo il diritto lungolinea.

INIZIO SECONDO SET

13.45 Yannick Hanfmann vince il primo parziale per 6 giochi a 3 dopo aver dominato il set salendo per 5-0 dopo due break ottenuti. Sonego ha provato a lottare e rientrare recuperando un turno di servizio ma non è bastato.

FINE PRIMO SET

3-6 PRIMO SET HANFMANN! Al terzo tentativo ottiene il parziale.

40-15 SET POINT HANFMANN! Il tedesco chiude a rete.

30-15 Si ferma sul nastro il diritto in uscita dal servizio del tedesco.

30-0 Palla corta di Hanfmann: grande giocata del tedesco in uscita dal servizio.

15-0 Prima esterna del tedesco.

3-5 SONEGO SHOW A CAGLIARI! Due set point annullati in due giochi di fila e set ancora aperto.

AD-40 In ritardo Hanfmann con il rovescio lungolinea: Sonego ha una nuova chance.

40-40 Che risposta di diritto lungolinea di Hanfmann.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 Diritto profondissimo dell’azzurro che riesce a mettere pressione: fuori giri Hanfmann con il diritto.

40-AD ALTRO SET POINT HANFMANN! L’azzurro non trova il campo con il diritto diagonale dopo la risposta profonda del tedesco.

40-40 Sonego perde uno scambio durissimo con un diritto fuori giri perdendo la diagonale comandata da Hanfmann.

40-30 Risposta profonda del tedesco che attacca e chiude a rete con la volée di rovescio.

40-15 Lungo il diritto di Hanfmann: l’azzurro può risalire.

30-15 Servizio e diritto di Sonego.

15-15 Sonego trova un buon rovescio lungolinea dopo il diagonale del tedesco.

0-15 Buona prima di Sonego ma risposta bloccata di diritto del tedesco.

2-5 BREAK SONEGO! L’azzurro si riprende un turno di servizio e prova a rientrare.

15-40 Precisa palla corta di Hanfmann in uscita dal servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK SONEGO! L’azzurro approfitta del lungolinea lasciato aperto dall’avversario dopo un diritto corto.

0-30 Brutta palla corta di Hanfmann sorpreso dal rovescio di Sonego.

0-15 Dopo il primo game conquistato, si scuote Sonego che recupera la demi-volée di Hanfmann e piazza il passante.

1-5 Gran palla corta di Sonego dopo una gran prima e il diritto ad aprirsi il campo con un lungolinea.

AD-40 Servizio e diritto del piemontese.

40-40 Non passa il diritto di Hanfmann dal centro del campo.

40-AD SET POINT HANFMANN! Altro errore di Sonego in uscita dal servizio.

40-40 Risposta profonda di Hanfmann: lento Sonego in uscita dal servizio.

40-30 Ottima prima del piemontese.

30-30 Gran lob di Sonego sulla discesa a rete di Hanfmann dopo la palla corta.

15-30 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Sonego dopo un gran diagonale del tedesco.

15-15 Buona prima di Sonego.

0-15 Diritto diagonale vincente di Hanfmann dopo una risposta profonda.

0-5 Serve&volley di Hanfmann: sin qui ingiocabile il tedesco.

40-15 Hanfmann è invalicabile da fondocampo: altro diritto lungolinea complicato da raggiungere per Sonego.

30-15 Secondo doppio fallo del tedesco.

30-0 Lungo il drop shot di Sonego che prova a variare ma la palla corta è semplice da raggiungere per Hanfmann che chiude con il rovescio diagonale.

15-0 Scappa via il diritto di Sonego che prova a spingere da fondocampo.

0-4 BREAK HANFMANN! Partenza a rilento dell’azzurro ma gran momento per il tedesco.

40-AD Altro errore in uscita dal servizio di Sonego con il diritto a sventaglio.

40-40 Gran prima di Sonego che annulla la chance di break.

30-40 PALLA BREAK HANFMANN! MA COME STA GIOCANDO?! Gran diritto diagonale del tedesco che attacca la rete e chiude con lo smash con il salto.

30-30 Sonego non trova continuità: altro errore con il diritto diagonale che finisce in corridoio.

30-15 Lungo il diritto di Hanfmann dopo il diritto profondo di Sonego.

15-15 Ottima prima dell’azzurro.

0-15 Errore di Sonego in uscita dal servizio con il diritto dal centro del campo.

0-3 Ottima partenza di Hanfmann che conferma il break.

40-30 Doppio fallo del #105 al mondo.

40-15 Servizio vincente del tedesco.

30-15 Servizio e palla corta di Hanfmann: lontano Sonego e in ritardo.

15-15 Hanfmann attacca la rete con il diritto diagonale e chiude con la stop volley di diritto.

0-15 Gran punto giocato da Sonego che trova una gran diagonale di diritto: palla corta del tedesco in rete.

0-2 BREAK HANFMANN! Game complicato per Sonego considerando le risposte del tedesco che sfrutta la seconda chance.

40-AD PASSANTE DI HANFMANN IN CORSA! Palla break dopo la discesa a rete di Sonego.

40-40 Gran rovescio lungolinea del tedesco: ben centrato in risposta il tennista teutonico.

AD-40 CHE ERRORE DI HANFMANN! Graziato Sonego sottorete dopo una palla corta un po’ lunga.

40-40 Prontamente annullate: servizio e diritto del torinese.

30-40 PALLA BREAK HANFMANN! Gran risposta diagonale di diritto del tedesco.

30-30 Servizio e diritto di Sonego.

15-30 Risposta velenosa e profonda del tedesco: lento l’azzurro.

15-15 Primo vero scambio del match: scappa via il diritto di Sonego sulla diagonale.

15-0 Primo punto per Sonego: scappa via il diritto di Hanfmann.

0-1 Servizio a zero del tedesco: ottimo inizio del #105 al mondo.

40-0 Risposta profonda di Sonego: rovescio diagonale di Hanfmann e volée a chiudere.

30-0 Servizio e diritto del tedesco.

15-0 Servizio e palla corta di Hanfmann: passante di diritto sulla discesa a rete di Sonego.

0-0 Si comincia! In palio la semifinale. Batte il tedesco.

INIZIO PRIMO SET

12.53 Lorenzo Sonego ha conquistato la finale di doppio maschile in coppia con Andrea Vavassori: derby sicuro dunque contro una coppia tra i fratelli Berrettini e Simone Bolelli/Andres Molteni.

12.51 Dopo la sfida di Sonego, giocherà Lorenzo Musetti contro Laslo Djere per un posto in semifinale contro uno tra Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff.

12.49 Al via il riscaldamento.

12.48 Giocatori in campo! Arbitra Mohamed Lahyani.

12.47 Al primo turno invece, il #105 al mondo ha estromesso la testa di serie #8 Tommy Paul vincendo 7-6(8) 5-7 6-3.

12.45 Anche il tedesco ha estromesso un azzurro, negando dunque un altro derby italiano. Yannick Hanfmann ha battuto 7-5 6-1 Marco Cecchinato nel secondo turno del torneo sardo.

12.43 L’azzurro torna in campo dopo la vittoria schiacciante di ieri sul francese Gilles Simon sconfitto 6-4 6-1 e vendicando Stefano Travaglia che ha perso in tre set al primo turno.

12.41 Lorenzo Sonego ha vinto gli unici due precedenti su terra rossa trionfando in tre set a Monaco di Baviera e in due set a Genova in entrambe le occasioni nel 2019. Ad Ismaning, in finale sul duro, Hanfmann trionfò nel 2017 in un match molto tirato.

12.39 Primo confronto ATP di sempre tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann. L’azzurro è in vantaggio 2-1 nei testa a testa se si considerano le tre sfide nel circuito minore.

12.37 È appena terminato il match tra Taylor Fritz e Aljaz Bedene: lo statunitense ha vinto 6-4 6-3 e ha conquistato un posto in semifinale dove aspetta il vincente della sfida tra l’azzurro e il tedesco.

12.35 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021. Prima sfida ATP di sempre tra il tennista azzurro e il britannico: chi vince sfiderà in semifinale uno tra lo sloveno Aljaz Bedene e l’americano Taylor Fritz. I due protagonisti odierni si sono sfidati tre volte nel circuito minore: il piemontese conduce 2-1 negli H2H avendo vinto entrambi i match su terra battuta.

Lorenzo Sonego torna in campo per giocare la sua seconda partita del torneo sardo avendo la testa di serie #3 ed aver esordito dopo un bye. Il debutto è avvenuto contro Gilles Simon, battendo il francese per 6-4 6-1 e confermando le ottime sensazioni delle ultime settimane come dimostrano gli ottavi di finale a Miami. L’azzurro è ancora alla posizione #33 al mondo e per sperare di sfondare il muro della top30 dovrà almeno arrivare in finale.

Yannick Hanfmann è in fiducia dopo aver battuto la testa di serie #8 Tommy Paul per 7-6 (8) 5-7 6-3 per poi estromettere Marco Cecchinato per 7-5 6-1. Il tedesco ha negato dunque un derby azzurro, proprio come fatto da Simon con Stefano Travaglia al primo turno. Il #105 al mondo con le vittorie ottenute è tornato virtualmente in top100 alla posizione #99: in caso di vittoria raggiungerebbe le posizioni a ridosso della top90 migliorando il suo best ranking (#95).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera alle ore 11.00 sul Campo Centrale di Cagliari per il Sardegna Open dopo la sfida tra Aljaz Bedene e Taylor Fritz. Buon divertimento!

Foto Alessandro Tocco/LaPresse