LIVE Sonego-Hanfmann, ATP Cagliari in DIRETTA: secondo match dalle 11.00

ATP Cagliari, Sonego-Hanfmann: programma, orario, tv, streaming – ATP Cagliari 2021, Lorenzo Sonego domina l'incontro con Gilles Simon. L'azzurro ai quarti affronterà Hanfmann

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021. Prima sfida ATP di sempre tra il tennista azzurro e il britannico: chi vince sfiderà in semifinale uno tra lo sloveno Aljaz Bedene e l’americano Taylor Fritz. I due protagonisti odierni si sono sfidati tre volte nel circuito minore: il piemontese conduce 2-1 negli H2H avendo vinto entrambi i match su terra battuta.

Lorenzo Sonego torna in campo per giocare la sua seconda partita del torneo sardo avendo la testa di serie #3 ed aver esordito dopo un bye. Il debutto è avvenuto contro Gilles Simon, battendo il francese per 6-4 6-1 e confermando le ottime sensazioni delle ultime settimane come dimostrano gli ottavi di finale a Miami. L’azzurro è ancora alla posizione #33 al mondo e per sperare di sfondare il muro della top30 dovrà almeno arrivare in finale.

Yannick Hanfmann è in fiducia dopo aver battuto la testa di serie #8 Tommy Paul per 7-6 (8) 5-7 6-3 per poi estromettere Marco Cecchinato per 7-5 6-1. Il tedesco ha negato dunque un derby azzurro, proprio come fatto da Simon con Stefano Travaglia al primo turno. Il #105 al mondo con le vittorie ottenute è tornato virtualmente in top100 alla posizione #99: in caso di vittoria raggiungerebbe le posizioni a ridosso della top90 migliorando il suo best ranking (#95).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera alle ore 11.00 sul Campo Centrale di Cagliari per il Sardegna Open dopo la sfida tra Aljaz Bedene e Taylor Fritz. Buon divertimento!

Foto Alessandro Tocco/LaPresse