Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego in classifica con la semifinale a Cagliari? Proiezioni ranking ATP

Lorenzo Sonego prosegue nel suo eccellente momento di forma e si qualifica alle semifinali del torneo ATP 250 di Cagliari. Il tennista italiano ha sconfitto Yannick Hanfmann sulla terra rosa, imponendosi in rimonta contro il sempre insidioso tedesco: dopo aver perso il primo set ed essersi trovato sotto per 3-5 nella seconda frazione, il piemontese ha rialzato al testa e ha saputo trionfare in maniera brillante. Il 25enne può così proseguire la propria avventura e domani tornerà in campo per incrociare il forte statunitense Taylor Fritz.

Lorenzo Sonego si conferma il quarto miglior tennista d’Italia alle spalle di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner. Il risultato odierno permette all’azzurro di issarsi alla 33ma posizione del ranking ATP con 1759 punti all’attivo. Vincendo in semifinale, però, il suo piazzamento non cambierebbe: resterebbe sempre al 33mo posto con 1819 punti. Il suo posizionamento in classifica migliorerebbe soltanto in caso di vittoria del torneo: imponendosi nell’ATP 250 di Cagliari, infatti, Lorenzo Sonego balzerebbe al 28mo posto con 1919 punti, entrando così in top-30 per la prima volta in carriera.

Il 33mo posto citato è chiaramente virtuale e mutuvevole in base ai risultati che otterrà il giocatore in Sardegna durante il weekend. Alle sue spalle soltanto il georgiano Nikoloz Bashilashvili potrebbe superarlo andando a vincere la competizione e con l’italiano eliminato in semifinale, che dunque lunedì 12 aprile sarà al peggio 34mo nel ranking ATP.

RANKING LORENZO SONEGO E PROIEZIONI

33mo posto (1759 punti)

Vincendo in semifinale: 33mo posto (1819 punti)

Vincendo il torneo: 28mo posto (1919 punti)

