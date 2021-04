Masters1000 Montecarlo 2021: tabellone. Sinner-Djokovic al secondo turno? Fognini vede Medvedev

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, in programma nel Principato da domenica 11 a domenica 18 aprile. La kermesse sulla terra rossa della Riviera torna a essere protagonista dopo l’edizione saltata nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Due anni fa si impose Fabio Fognini, primo italiano a trionfare in un torneo di tennis di questa categoria.

Spicca subito un possibile secondo turno tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. L’altoatesino, reduce dalla finale persa al Masters 1000 di Miami, esordirà contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e, in caso di vittoria, se la dovrà vedere contro il serbo, attuale numero 1 al mondo. Tabellone durissimo per l’azzurro che, in caso di impresa contro Nole, potrebbe incrociare agli ottavi di finale il polacco Hubert Hurkacz, colui che lo ha sconfitto nell’atto conclusivo sul cemento statunitense. Lorenzo Sonego, che domani giocherà in semifinale all’ATP 250 di Cagliari, debutterà contro l’ungherese Marton Fucsovics per puntare poi al secondo turno contro il forte tedesco Alexander Zverev, nello stesso quarto di tabellone di Djokovic e Sinner.

Lorenzo Musetti, oggi sconfitto a Cagliari, è in tabellone grazie a una wild card ed è atteso da un incontro da urlo contro il russo Aslan Karatsev, prima di un possibile secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas. In quel quarto di tabellone c’è anche Matteo Berrettini, che usufruisce di un bye e accede direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex De Minaur e lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina. Possibile ottavo di finale contro il francese Gael Monfils, dunque ci sarebbero tutte le chance per giocarsi il quarto contro Tsitsipas (sulla carta, naturalmente).

Rafael Nadal è il grande favorito della vigilia, da fuoriclasse della terra battuta: bye, secondo turno contro il francese Adrian Mannarino o un qualificato, poi possibile sfida con Dimitrov, Struff, Chardy o Bublik. Nadal è nel quarto di tabellone dove figurano il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut.

Il russo Daniil Medvedev fatica tanto sul rosso, l’esordio al secondo turno contro il serbo Filip Krajnovic o il georgiano Basilashvili non andrà sottovalutato. Attenzione perché agli ottavi potrebbe esserci la sfida contro Fabio Fognini. Il detentore del titolo esordirà contro il serbo Miomir Kecmanovic, poi al secondo turno sfiderà eventualmente l’australiano Jordan Thompson o il francese Benoit Paire.

