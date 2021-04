ATP Cagliari, Lorenzo Sonego tutta grinta! Batte Hanfmann in rimonta e approda in semifinale!

Lorenzo Sonego vola in semifinale nell’ATP 250 di Cagliari. Il tennista piemontese ha sconfitto in tre set il tedesco Yannick Hanfmann in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Una partita difficile per il numero 34 del mondo, che ha saputo soffrire e reagire proprio nel momento più complicato.

Un match che ha visto Sonego chiudere con meno punti vinti rispetto ad Hanfmann (99 contro 101), ma ha saputo tenere comunque un buon rendimento con il servizio (oltre il 60% dei punti vinti sia con la prima sia con la seconda di servizio). Il tedesco ha pagato certamente i problemi con la seconda, con cui ha vinto poco più del 40% dei punti.

Inizio di partita complicatissimo per Sonego. Il piemontese sbaglia molto e appare contratto, mentre dall’altra parte Hanfmann è impeccabile, risponde benissimo e si porta sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Il tedesco è in pieno controllo e ha addirittura una palla per chiudere il primo set sul 6-0. Sonego riesce ad annullare il set point e poi strappa il servizio all’avversario, accorciando fino al 5-3. Hanfmann, però, non trema e chiude il primo set sul 6-3.

Il numero 105 del mondo prosegue a giocare benissimo anche nel secondo set. Sonego non sembra trovare delle contromisure ad Hanfmann, che riesce ad ottenere un nuovo break nel quinto gioco. Il tedesco arriva fino al 5-4 con la possibilità di servire per il match, ma ha un clamoroso passaggio a vuoto, regalando il controbreak a Sonego. Si va al tie-break: Hanfmann scappa sul 3-0, Sonego rimonta e si porta sul 6-4, non sfrutta i due set point, ma alla fine chiude per 8-6.

Ad inizio terzo set Hanfmann sale 40-0, ma un eccezionale Sonego rimonta e trova il break in apertura. E’ un vantaggio che il tennista piemontese riesce a conservare, annullando una palla break con un bella prima di servizio. Il piemontese ha il pieno controllo del match e nel nono game riesce a strappare nuovamente la battuta al tedesco e chiude sul 6-3.

Adesso in semifinale Sonego affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha superato lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-3 6-4. Le emozioni azzurre in questa giornata non sono finite, visto che tra poco scenderà in campo Lorenzo Musetti, impegnato contro il serbo Laslo Djere.

