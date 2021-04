Se un anno fa il Roland Garros si è disputato addirittura a cinque mesi di distanza dalla data d’origine, nel 2021 lo slittamento dovrebbe essere solamente di una settimana. Un bel passo in avanti, guardando il bicchiere mezzo pieno. Manca solamente l’ufficialità degli organizzatori del torneo parigino, ma il Major che si gioca sulla terra rossa del Bois de Boulogne dovrebbe passare dal 23 al 30 maggio con la finale che si giocherà, quindi, nella giornata di domenica 13 giugno.

La decisione, com’è ben noto, è stata presa colpa della situazione della pandemia che sta ancora attanagliando la Francia, con il lock-down che sarà effettivo fino alla conclusione del mese di aprile. Uno slittamento che cambierà poco per quel che riguarda il secondo torneo del Grande Slam della stagione, ma che rischierà di andare a complicare il calendario per i tornei sull’erba.

La conclusione fissata pe il 13 giugno del Roland Garros, infatti, andrà a sovrapporsi a tornei come Halle, Stoccarda, s’Hertongebosch, Nottingham o il Queen’s. Ricordiamo che nel 2020 la stagione su erba non si è disputata a causa della pandemia, per cui quest’anno l’ATP farà di tutto perchè questo settore del calendario venga disputato nel migliore dei modi.

La federazione tennis francese, come spiega la Gazzetta dello Sport, ha in mente di far disputare il torneo parigino con nuovi protocolli sanitari più morbidi che dovrebbero entrare in vigore da giugno. L’intenzione è aumentare il numero degli spettatori presenti, aumentare i servizi come le riaperture di terrazze e ristoranti all’aperto, che frutterebbero decine di milioni di euro di fatturato. Una vera e propria boccata d’ossigeno dopo le perdite economiche del 2020.

Foto: Lapresse