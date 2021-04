CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valido per i quarti di finale della parte alta dell’ATP 250 di Cagliari. Il vincente di questo incontro se la vedrà in semifinale contro il vincente fra le teste di serie numero 4 e 5 del torneo: rispettivamente il georgiano pazzo Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Musetti arriva a questa sfida quasi da miracolato: contro Daniel Evans agli ottavi, il tennista di Carrara ha annullato la bellezza di quattro match point di cui tre consecutivi per trionfare al tiebreak del terzo set. Più tranquillo il primo turno in cui il toscano ha superato l’austriaco Novak concedendo appena un game in 53 minuti di gioco. Il giovane azzurro ha la possibilità di raggiungere per la terza volta una semifinale ATP dopo il Sardegna Open dello scorso ottobre a Pula e la splendida cavalcata recentemente ad Acapulco.

Buona finora la corsa del serbo Laslo Djere: il vincitore del torneo di Pula ha eliminato al primo turno Federico Gaio e agli ottavi John Millman in maniera piuttosto netta, palesando un certo agio con queste condizioni di gioco e con questa superficie. Il giocatore di Senta è al secondo quarto di finale stagionale dopo quello raggiunto in quel di Buenos Aires poco più di un mese fa.

Questo incontro sa di rivincita dopo quello nella semifinale in Sardegna di ottobre: in quella occasione un Musetti lanciatissimo vinse il primo set 6-2 salvo poi infortunarsi al gomito ed essere costretto al ritiro nel corso del terzo set. Il serbo concluse l’opera vincendo il torneo in finale contro Marco Cecchinato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della partita fra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valida per i quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari con una cronaca in tempo reale che vi racconterà ogni punto. Il match è programmato come terzo incontro di giornata sul Campo Centrale del TC Cagliari dopo Bedene-Fritz e Hanfmann-Sonego. Vi terremo aggiornati per gli sviluppi degli altri match che determineranno l’orario d’inizio del match di Musetti che verosimilmente inizierà attorno alle 15.00. Buon tennis a tutti!

Foto: Lapresse