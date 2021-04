Lorenzo Sonego ha vinto in maniera netta (6-4 6-1) la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Cagliari contro Gilles Simon. L’azzurro ha giocato un match di grande sostanza e qualità, conquistando meritatamente l’accesso ai quarti dove affronterà il tedesco Yannick Hanfmann.

Avvio di partita abbastanza complicato per Sonego che nel terzo gioco sbaglia clamorosamente col dritto in avanzamento e va sotto 15-40, purtroppo l’azzurro commette a seguire un dolorosissimo doppio fallo che consegna il 2-1 all’avversario. La reazione del 25enne nativo di Torino è praticamente istantanea e nel gioco successivo il tennista italiano riesce a strappare il servizio a Simon (2–2). Il match non smette di regalare emozioni con il numero 34 del mondo che trova il break nel settimo game con un favoloso dritto inside-in (5-3). Al momento di chiudere la contesa Sonego diventa poco incisivo in uscita dal servizio e regala l’immediato contro-break al transalpino (5-4). Un primo set così movimentato non può che chiudersi con l’ultima zampata dell’azzurro che col suo dritto pungente sfrutta la seconda occasione a sua disposizione, dopo un game lunghissimo e molto combattuto, imponendosi 6-4.

Il secondo set inizia così come si era chiuso il primo, con Sonego in fiducia e che spinge con grande continuità e precisione. Simon fa quello che può, salvandosi per tre volte nel primo turno di servizio ma cedendo in quello successivo (3-1). Il piemontese dimostra nel secondo parziale di avere una marcia in più e dopo aver vinto un incredibile braccio di ferro nel quinto game, trova nel sesto, anche grazie alla collaborazione del francese che stacca letteralmente la spinta, il secondo break (5-1). Nel finale Sonego gestisce la situazione al meglio e chiude 6-1.

Le statistiche mostrano chiaramente la superiorità del tennista azzurro che ha messo a segno il 72% di punti con la prima, contro il 48% dell’avversario. Meglio il piemontese anche per quanto riguarda il dato relativo ai punti ottenuti con la seconda: 45% contro il 33% di Simon.

