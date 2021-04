ATP Cagliari 2021, Lorenzo Musetti si arrende in tre set a Laslo Djere. Il serbo in semifinale

Lorenzo Musetti deve arrendersi al serbo Laslo Djere (n.57 del mondo) nei quarti di finale dell’ATP di Cagliari 2021. Sulla terra rossa sarda il classe 2002 del Bel Paese è stato sconfitto in tre set per 6-4 4-6 6-2 in 2 ore 23 minuti di partita. Un match nel quale, pur lottando, si è evidenziato come la differente velocità di palla dell’azzurro, al cospetto del suo più esperto e solido avversario, sia stata uno dei fattori discriminanti. E dunque è il balcanico a continuare la propria avventura nel torneo in attesa di sapere chi tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff sarà il prossimo avversario in semifinale.

Nel primo set il carrarese deve subito affrontare una palla break, ma si salva con due ottime prime. La partita corre via sul filo dell’equilibrio fino al quinto game. Nel successivo Lorenzo si costruisce due opportunità per strappare il servizio a Djere, ma non le sfrutta per qualche incertezza sul lato del dritto. Poca concretezza che sfortunatamente si ripete nel settimo gioco quando, cercando qualche ricamo di troppo, arrivano due errori non forzati nella fase calda. Un break che si rivela letale per gli equilibri della frazione, vinta dal balcanico sul 6-4.

Nel secondo set l’azzurro si scuote e cerca di aggredire maggiormente il rivale. Imprimendo una maggiore profondità, Musetti trova il break nel secondo gioco, conducendo sul 3-0. Sfortunatamente la resa al servizio non è sufficientemente solida nel quinto game e il contro-break si materializza puntualmente. Djere però non irreprensibile e, commettendo qualche errore di troppo, perde il turno al servizio, consentendo a Musetti di portarsi sul 5-2. La tensione sale ed entrambi ne risentono: l’italiano cede la battuta nel nono game e il serbo nel decimo. Conclusione: 6-4 per il nostro portacolori che, con determinazione, porta la sfida alla terza frazione.

Nel terzo set la maggior esperienza di Djere fa la differenza e soprattutto il n.57 del ranking sceglie una tattica più aggressiva. Il 19enne nativo di Carrara soffre terribilmente sul lato del dritto e così arrivano due break nel terzo e nel quinto game che di fatto fanno calare il sipario sul match. Nonostante l’estremo tentativo di Musetti di tornare in partita (cinque palle del parziale contro-break non sfruttate), alla quarta palla match il balcanico chiude sul 6-2.

Una partita in cui, dunque, Musetti ha ottenuto 1 ace, raccogliendo il 50% dei punti con la prima di servizio e il 47% con la seconda, contro il 70% di Djere con la prima. Un aspetto decisamente importante, quest’ultimo, nell’economia dell’incontro.

Foto: LaPresse