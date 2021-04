LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Centracchio cerca punti olimpici, Basile e Parlati mine vaganti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tabelloni degli italiani – Speranze di medaglia azzurre – Ranking olimpici alla vigilia degli Europei – Programma odierno – L’oro di Manuel Lombardo – L’argento di Odette Giuffrida – La cronaca della prima giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di judo, in corso di svolgimento alla Altice Arena di Lisbona fino a domani, domenica 18 aprile. Dopo l’avvio esaltante per la squadra azzurra, che ieri ha conquistato un oro con Manuel Lombardo e un argento con Odette Giuffrida, il programma della manifestazione prosegue con un day-1 estremamente interessante anche in chiave azzurra, con l’Italia che schiera cinque atleti tra cui alcune carte da medaglia. In gara oggi i 63 e 70 kg femminili e 73 e 81 kg maschili.

Maria Centracchio (63 kg) è chiamata al difficile compito di raccogliere punti pesanti per allungare sulla “zona rossa” del ranking olimpico. Un buon risultato potrebbe metterla al sicuro da brutte sorprese in vista della corsa per essere a Tokyo. Le altre carte da medaglia di oggi sono il campione olimpico Fabio Basile (73) e Christian Parlati (81) che devono dare anche un occhio al ranking olimpico dove, nonostante abbiano un notevole margine di sicurezza, non hanno ancora la certezza di andare in Giappone.

Oltre alle due punte di diamante della formazione tricolore, seguiremo il cammino anche degli due italiani impegnati oggi sul tatami: Giovanni Esposito (73 kg), Antonio Esposito (81 kg),

Si comincia alle ore 10.30 con le eliminatorie, mentre il Final Block è previsto a partire dalle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di judo, in programma alla Altice Arena di Lisbona con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avventura italiana agli Europei 2021 di judo: buon divertimento!

Foto: IJF