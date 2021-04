Judo, i ranking olimpici degli italiani alla vigilia degli Europei. Bellandi, Mungai e Centracchio sotto esame

Prosegue il conto alla rovescia in vista degli Europei 2021 di judo, in programma alla Altice Arena di Lisbona da venerdì 16 a domenica 18 aprile. La rassegna continentale di quest’anno rappresenta un evento fondamentale ai fini della qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo, quando mancano ormai meno di tre mesi alla deadline del 28 giugno in cui verranno pubblicati i ranking definitivi.

Per gli atleti del Vecchio Continente, dopo la kermesse lusitana, resteranno infatti a disposizione solo il Grand Slam di Kazan ed il Mondiale di Budapest per provare ad incrementare il proprio bottino di punti nella graduatoria di qualificazione a cinque cerchi. L’Italia al momento sarebbe qualificata per Tokyo in otto categorie di peso, ma la situazione di alcuni judoka azzurri è ancora in bilico in vista del rush finale.

Manuel Lombardo (66 kg) e Odette Giuffrida (52) sono già certi del biglietto per il Giappone, mentre a Fabio Basile (73) e Christian Parlati (81) manca davvero pochissimo per garantirsi ufficialmente il pass. Si profila una bella sfida interna nella squadra tricolore tra Francesca Milani e Francesca Giorda per rappresentare il Bel Paese a Tokyo nella categoria fino a 48 kg, dopo i fantastici risultati delle ultime settimane nei Grand Slam.

Scenario molto più incerto per Maria Centracchio (63 kg), Nicholas Mungai (90 kg) e Alice Bellandi (70 kg), con i primi due al momento in zona qualificazione per un soffio e la bresciana virtualmente ripescata grazie alla quota continentale. Ricordiamo che gli Europei (come tutti gli altri campionati continentali) mettono in palio un massimo di 700 punti per i vincitori delle varie categorie.

Uomini

-60 kg:

Migliore italiano: Elios Manzi, 70° con 622 punti

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

Migliore italiano: Giuliano Loporchio, 74° con 481 punti

+100 kg:

Migliore italiano: Vincenzo D’Arco, 73° con 355 punti

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

Migliore italiana: Martina Lo Giudice, 50ma con 912 punti

-63 kg:

-70 kg:

-78 kg:

Migliore italiana: Giorgia Stangherlin, 52ma con 703 punti

+78 kg:

Migliore italiana: Eleonora Geri, 53ma con 480 punti

