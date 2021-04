Dopo 16 mesi di attesa, il vero Manuel Lombardo è tornato. Quest’oggi il 22enne piemontese ha messo in mostra una prestazione monumentale, inanellando un ippon dopo l’altro e aggiudicandosi la medaglia d’oro nella categoria -66 kg ai Campionati Europei 2021 di judo. Dimostrazione di forza a dir poco impressionante e soprattutto la sensazione di aver ritrovato la forma psico-fisica di fine 2019, in cui fu capace di trionfare al Grand Slam di Abu Dhabi e al Master di Qingdao.

Dopo aver eliminato in precedenza il croato Robert Klacar, il belga Kenneth Van Gansbeke ed il padrone di casa portoghese Joao Crisostomo, Lombardo si è imposto anche sul temibile georgiano Vazha Margvelashvili nell’atto conclusivo del torneo. In occasione del match finale, il talentuoso azzurro ha incassato la prima e unica sanzione di giornata, trovando poco dopo la proiezione vincente valevole per il suo primo titolo continentale a livello senior (fu oro europeo cadetto nel 2015 e junior nel 2018).

Il prodotto dell’Akiyama di Settimo Torinese ha chiuso i conti in appena 65″ di incontro, mettendo a segno il quarto ippon consecutivo odierno senza dover mai ricorrere al Golden Score. Con questo successo, Lombardo incassa 700 punti in classifica e torna al primo posto nel ranking mondiale e olimpico dei 66 kg, scavalcando in un colpo solo Margvelashvili ed il sud coreano Baul An, argento agli ultimi Campionati Asiatici.

Si trattava del primo scontro diretto tra Lombardo e Margvelashvili nel World Tour, con l’azzurro che può così proseguire con ancor più fiducia il suo percorso di avvicinamento verso il grande obiettivo a cinque cerchi. A Tokyo per sognare il bersaglio grosso sarà necessario presumibilmente sconfiggere il fenomenale giapponese Hifumi Abe, ma il piemontese classe 1998 ha già dimostrato di poter impensierire anche il due volte campione iridato.

Foto: IJF