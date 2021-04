Judo, Europei 2021 oggi: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 17 aprile

Dopo una prima giornata trionfale, caratterizzata dal trionfo di Manuel Lombardo e dalla medaglia d’argento di Odette Giuffrida, la Nazionale Italiana di judo si appresta a salire nuovamente sui tatami dell’Altice Arena di Lisbona con l’obiettivo di incrementare il bottino di podi della spedizione lusitana per i Campionati Europei Senior 2021. Oggi, sabato 17 aprile, le categorie previste saranno complessivamente quattro: -73 e -81 kg maschili, -63 e -70 kg femminili.

Saranno cinque gli azzurri impegnati nei tabelloni principali odierni: Fabio Basile, Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito, Christian Parlati (81) e Maria Centracchio (63). Quest’ultima va a caccia di un piazzamento importante per avvicinarsi alla qualificazione olimpica, mentre in campo maschile tutti i ragazzi ambiscono principalmente alla zona podio. Basile e Parlati sono le due carte da medaglia più concrete del giorno in casa Italia, anche se entrambi vanno considerati come degli outsider di lusso nella lotta per il titolo delle rispettive categorie.

Il programma odierno si aprirà alle ore 11.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il Final Block è previsto a partire dalle ore 17.00. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, ma sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta streaming sul canale Youtube EJU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il programma completo con gli orari aggiornati della seconda giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di judo.

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2021 SECONDA GIORNATA

SABATO 17 APRILE

ore 11.00 Eliminatorie 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili (diretta streaming sul canale Youtube dell’EJU)

ore 17.00 Final Block 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili (diretta streaming sul canale Youtube dell’EJU)

Foto: IJF