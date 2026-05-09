Judo, Fabio Basile: “Contento per la gara di oggi, ho passato degli anni molto difficili”

Fabio Basile si è piazzato in seconda posizione nella categoria -73 kg al Grand Slam di Astana 2026, sesto appuntamento stagionale del World Tour di judo e ultimo torneo in calendario prima dell’apertura del nuovo periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Un risultato sicuramente prestigioso e molto significativo per il 31enne azzurro, che non saliva sul podio nel circuito maggiore da quasi tre anni.

“Sono molto contento per la gara di oggi. Ho un po’ di rammarico per la finale perché mancavano soltanto 35 secondi e l’incontro sarebbe stato mio. Va bene così, ho passato anni veramente complicati tra perdite familiari importanti e infortuni gravissimi. La mia mentalità è sempre stata la stessa e non ho mai mollato. Sono andato avanti, ho affrontato ogni allenamento, anche quelli più duri“, il commento del campione olimpico di Rio 2016.

Basile, sconfitto nella finale odierna in Kazakistan dal forte atleta russo Danil Lavrentev, si è reso protagonista di un cammino esaltante nei turni precedenti centrando quattro successi di seguito per punteggio tecnico e dimostrando un ottimo livello sul tatami. Ricordiamo che il torinese è tornato a competere lo scorso dicembre dopo un lungo calvario.

“Un’altra gran bella giornata qui ad Astana per i colori azzurri. Un Fabio Basile stellare arriva in finale disputando quattro bellissimi incontri nel corso dei quali ha sempre ottenuto score positivi, con uno dei suoi cavalli di battaglia: de ashi barai. Peccato per la finale dove lo ha fermato il campione Europeo 2025 Lavrentev, che fino a 35 secondi dal termine perdeva di yuko ottenuto da Fabio su o uchi gari. Il russo recupera con uno yuko e poi al Golden Score mette a segno un ippon di ko uchi gari su un tentativo di ura nage di Fabio“, le parole del DT azzurro Raffaele Toniolo.