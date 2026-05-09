Judo, Fabio Basile brilla al Grand Slam di Astana! Finale di spessore dopo tre anni di digiuno

Dopo gli ottimi risultati di ieri (in primis il terzo posto di Francesca Milani nei -48 kg), arrivano ancora ottime notizie per l’Italia al termine del day-2 del Grand Slam di Astana 2026, sesto appuntamento stagionale del World Tour di judo e ultimo torneo in calendario prima dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Fabio Basile ha regalato infatti alla spedizione azzurra in Kazakistan il secondo podio del weekend, raggiungendo addirittura la finalissima nella categoria -73 kg.

Il Campione Olimpico di Rio 2026 (nei -66 kg), tornato lo scorso dicembre alle competizioni dopo quasi due anni di calvario in cui si era sottoposto anche ad una delicata operazione alle vertebre cervicali, ha disputato una gara da assoluto protagonista ad Astana vincendo quattro incontri consecutivi per punteggio tecnico e sfiorando addirittura il colpaccio nell’ultimo atto contro il formidabile russo campione d’Europa 2025 Danil Lavrentev.

Basile era passato in vantaggio mettendo a segno uno yuko, venendo però ripreso a circa 35″ dalla fine e subendo l’ippon del suo avversario al Golden Score. Il 31enne torinese non saliva sul podio nel circuito maggiore da maggio 2023, mentre bisogna tornare ad aprile del 2021 (quando trionfò ad Antalya) per ritrovare la sua ultima top3 in un Grand Slam.

Quinto posto nei -70 kg per Giorgia Stangherlin, che vede sfumare il primo podio dell’anno arrivando in semifinale ma cedendo il passo successivamente alla francese Clemence Eme e alla neerlandese Sanne Van Dijke. Eliminati agli ottavi di finale gli altri azzurri che hanno combattuto oggi sui tatami della capitale kazaka: Fabrizio Esposito nei -73 kg dopo una vittoria al primo turno, Bright Maddaloni (al debutto) e Manuel Parlati (dopo essersi imposto nel match d’esordio) nei -81 kg. Domani toccherà ad altri quattro judoka italiani nella terza e ultima giornata del torneo.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Astana 2026 di judo.

-63 kg F

1 Lkhagvatogoo (Mgl)

2 Liluashvili (Rus)

3 Bauer (Ger) e Silva (Bra)

-70 kg F

1 Eme (Fra)

2 Butkereit (Ger)

3 Van Dijke (Ned) e Silva (Bra)

-73 kg M

1 Lavrentev (Rus)

2 Basile (Ita)

3 Gainullin (Kaz) e Lavjargal (Mgl)

-81 kg M

1 Kairolla (Kaz)

2 Pelivan (Mda)

3 Kolobov (Ukr) e Lima (Bra)