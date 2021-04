LIVE Fognini-Thompson 6-3 6-3, Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA: il ligure convince e va agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Adesso per Fognini ci sarà la sfida con il vincente del match tra il serbo Krajinovic e l’argentino Londero.

Partita in pieno controllo per Fognini, che ha tirato 18 vincenti e servito molto bene (71% con la prima di servizio).

Altra ottima prestazione di Fognini, che si impone con un doppio 6-3 sull’australiano Jordan Thompson in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

6-3 VINCE FABIO FOGNINI!

40-15 DUE MATCH POINT PER FOGNINI!

30-15 Sul nastro l’accelerazione di Fognini.

30-0 In rete il recupero dell’australiano.

15-0 Thompson sbaglia di rovescio.

5-3 Thompson conquista il game, ma ora Fognini serve per il match

40-15 Altra buona prima dell’australiano.

30-15 Servizio vincente di Thompson.

15-15 Thompson sbaglia con il rovescio.

5-2 Vincente di dritto di Fognini ed ora Thompson serve per restare nel match.

40-30 Fabio sfonda con il dritto e si procura una palla del 5-2.

30-30 Lungo il dritto in recupero di Thompson.

15-30 Fognini sbaglia con il dritto.

15-15 Ottima chiusura a rete di Fognini.

4-2 L’australiano conquista un bel game.

40-30 Due servizi vincenti di Thompson.

15-30 Servizio vincente di Thompson.

0-30 Passante ad una mano di rovescio per un fantastico Fognini.

4-1 Fognini in pieno controllo del match

40-30 Errore di Thompson.

30-30 Lungo di pochissimo il dritto di Fognini.

30-15 Questa volta sbaglia con il dritto il ligure.

30-0 Vincente di dritto di Fognini.

3-1 BREAK DI FOGNINI! Il ligure allunga anche nel secondo set.

0-40 Tre palle break per Fognini.

0-30 Thompson mette il dritto in corridoio.

2-1 Volèe perfetta di Fognini.

40-15 Servizio vincente del ligure.

30-15 Buon dritto dell’australiano.

30-0 Fognini sfonda con il dritto.

1-1 Game di Thompson.

40-0 Dritto in rete del ligure.

30-0 Palla corta in rete per Fognini

1-0 Facile game per il ligure.

40-0 Servizio vincente di Fognini.

30-0 Fognini sfonda con il dritto.

15-0 Scambio lunghissimo in apertura di secondo set vinto da Fognini.

6-3 PRIMO SET PER FOGNINI! Il ligure conquista il primo parziale in 43 minuti. Un primo set abbastanza in controllo per l’azzurro.

30-40 Ottima prima dell’australiano.

15-40 Ci sono due set point per Fognini!

15-30 Thompson sbaglia con il rovescio.

0-15 Volèe in rete per Thompson.

5-3 Break di Thompson con Fognini che protesta molto per un dritto chiamato fuori e che sembrava invece dentro.

30-40 Lunga la risposta dell’australiano.

15-40 Ci sono due palle break per Thompson.

15-30 Ottimo smash di Fabio.

0-30 Dritto in corridoio di Fognini.

5-2 Game vinto da Thompson, ma ora Fognini serve per il primo set.

40-30 Bel pallonetto di Fognini.

40-15 Fognini mette fuori il rovescio.

30-15 In corridoio il rovescio di Thompson.

30-0 Servizio vincente di Thompson.

5-1 Ancora con una perfetta discesa a rete, Fognini si prende un altro game.

40-15 Altro errore di Thompson.

30-15 Ottima chiusura a rete di Fognini.

15-0 Smash di Fognini.

4-1 Primo game per Thompson

40-15 Altra buona prima dell’australiano.

30-15 Sbaglia di dritto l’australiano.

30-0 Servizio vincente di Thompson.

4-0 Ottima chiusura a rete di Fognini.

A-40 Schiaffo al volo di Fognini e palla del 4-0.

40-40 Stecca anche Thompson.

30-40 Fognini stecca di dritto. Palla break per Thompson.

30-30 Servizio vincente del ligure.

15-30 Servizio e smash per Fabio.

0-30 Due errori consecutivi di rovescio per Fognini.

3-0 DOPPIO BREAK PER FOGNINI!

30-40 “Miracolo” a rete di Thompson che con un po’ di fortuna annulla anche la seconda palla break.

15-40 Servizio vincente di Thompson.

0-40 Ci sono tre palle break per Fognini.

0-30 Fognini sta dominando con il dritto.

2-0 Splendid smash di Fognini da fondo campo.

A-40 Ancora Fognini sfonda cn il dritto.

40-40 Dritto vincente questa volta di Thompson.

40-30 Dritto vincente del ligure.

30-30 Servizio vincente di Fognini.

15-30 Doppio fallo di Fognini.

15-15 Questa volta il recupero non riesce a Fognini.

1-0 BREAK DI FOGNINI! Fantastico il recupero di Fabio in avanti e Thompson sbaglia la volèe.

40-A Altro errore di Thompson e nuova palla break per Fognini.

40-40 Fognini prova il vincente di rovescio, ma il colpo è in corridoio.

30-40 C’è subito una palla break per Fognini.

30-30 Lungo il dritto di Fognini.

15-30 In corridoio il dritto dell’australiano.

15-15 Splendida accelerazione di dritto per Fognini.

15-0 Risposta sbagliata di Fognini.

11.09: COMINCIA IL MATCH! Sarà Thompson il primo a servire.

11.04: E’ il momento dell’ingresso in campo dei due giocatori. Un piccolo riscaldamento e poi si comincerà.

10.59: Sarà una giornata molto azzurra. Oltre a Fognini scenderanno in campo anche Salvatore Caruso (contro Rublev), Marco Cecchinato (contro David Goffin), Lorenzo Sonego (contro Alexander Zverev) e Jannik Sinner (contro Novak Djokovic).

10.54: Un solo precedente tra Fognini e Thompson, che risale al secondo turno degli Australian Open dello scorso anno. Vinse il ligure al tie-break del quinto set al termine di una sfida molto combattuta.

10.48: Il ritiro di Daniil Medvedev ha aperto scenari molto interessanti per Fognini. Il campione in carica ha l’occasione di arrivare fino ai quarti di finale e magari spingersi anche oltre verso la semifinale. Ovviamente dovrà esserci un Fognini sempre in ottima forma.

10.43: Una partita che vede Fognini partire con i favori del pronostico. Il ligure ha l’occasione di raggiungere gli ottavi di finale, dove poi se la vedrebbe con il vincente del match Krajinovic-Londero.

10.40: Thompson ha giocato addirittura domenica, superando Benoit Paire al termine di una clamorosa battaglia per 6-4 6-7 7-6

10.36: Un esordio convincente quello di Fognini, che ha superato in due set il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-2 7-5.

10.30: Buongiorno cominciamo la diretta di Fabio Fognini e Jordan Thompson.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jordan Thompson, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Seconda sfida tra il tennista azzurro e l’australiano: chi vince sfiderà al terzo turno uno tra il lucky loser Juan Ignacio Londero e Filip Krajinovic. L’azzurro ha vinto l’unico precedente nel secondo turno degli Australian Open 2020 al termine di una battaglia infinita: il ligure la spuntò 7-6(4) 6-1 3-6 4-6 7-6(4).

Il tennista azzurro torna in campo dopo aver battuto Miomir Kecmanovic al primo turno per 6-2 7-5 esordendo da detentore del titolo. Il classe 1987 infatti è l’ultimo ad aver vinto il torneo monegasco considerando che l’anno scorso non si è disputato a causa del Covid-19. Il #18 al mondo sta disputando anche il torneo di doppio in coppia con l’argentino Diego Schwarztman: dopo la vittoria contro Oliver Marach e Luke Saville, i due terraioli sfideranno al secondo turno Wesley Koolhof e Lukasz Kubot che hanno la testa di serie #6.

Jordan Thompson ha battuto invece Benoit Paire al primo turno, in una sfida piuttosto complicata. L’australiano l’ha spuntata vincendo per 6-4 (3)6-7 7-6(5): il #63 al mondo proverà a bissare il successo contro l’azzurro e regalarsi il terzo turno. A Miami, nel primo 1000 della stagione, l’oceanico ha raggiunto il secondo turno perdendo contro Milos Raonic dopo aver avuto la meglio su Federico Delbonis all’esordio in Florida.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jordan Thompson, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 11.00 sul Campo dei Principi di Monaco al Monte Carlo Country Club. Buon divertimento!

Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell – LaPresse