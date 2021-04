Fognini-Thompson: programma, orario, tv, streaming Masters1000 Montecarlo

Domani, alle ore 11.00, sul Campo dei Principi di Montecarlo, Fabio Fognini affronterà l’australiano Jordan Thompson per il 2° turno del Masters1000 del Principato.

L’azzurro, campione dell’ultima edizione disputata nel 2019, ha sconfitto in due set per 6-2 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic, dando risposte diverse rispetto a quanto si era visto a Marbella, dove la sua prestazione sulla terra rossa in Spagna contro l’iberico Jaume Munar non era stata assolutamente sufficiente.

Nel Principato si sono rivisti i colpi del nostro portacolori che nel prossimo round se la vedrà contro Thompson, che nel turno precedente si è imposto contro il francese Benoit Paire. Il computo dei precedenti sorride al ligure, ricordando la sofferta vittoria negli Australian Open 2020 in cinque set, ma sulla terra non c’è uno storico. Sulla carta, i favori del pronostico sono per Fabio.

PROGRAMMA FOGNINI-THOMPSON IN TV

La partita tra Fabio Fognini e l’australiano Jordan Thompson, valida per il secondo turno del Masters1000 di Montecarlo, prenderà il via alle ore 11.00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) o da Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Mercoledì 14 aprile

ore 11.00 Fognini vs Thompson – 2° turno del Masters1000 di Montecarlo

Foto: LaPresse