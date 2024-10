Sorteggio tremendo per Sinner a Parigi-Bercy. Berrettini pesca Popyrin, fortunato Alcaraz

Il sorteggio dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 di tennis si rivela duro per Jannik Sinner: l’azzurro, accreditato della prima testa di serie, avrà un bye all’esordio, ma già al secondo turno dovrà affrontare uno tra lo statunitense Shelton ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

Matteo Arnaldi esordirà contro il numero 13, il danese Holger Rune, ed il vincente potrebbe affrontare agli ottavi di finale proprio Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, poi, ai quarti potrebbe incrociare il numero 5 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz, mentre nel penultimo atto l’azzurro potrebbe sfidare il tedesco Alexander Zverev.

Nella parte bassa del tabellone lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry o un qualificato, mentre agli ottavi l’avversario potrebbe essere il numero 15, il transalpino Ugo Hunbert. Ai quarti l’iberico teoricamente andrebbe a sfidare il norvegese Casper Ruud, infine in semifinale ci sarebbe il russo Daniil Medvedev.

Lorenzo Musetti, numero 16 del seeding, esordirà contro il teutonico Jan-Lennard Struff, con la possibilità di affrontare il tedesco Alexander Zverev agli ottavi. Per quanto concerne gli altri azzurri in tabellone, Flavio Cobolli sfiderà il transalpino Richard Gasquet, mentre Matteo Berrettini esordirà con l’australiano Alexei Popyrin, infine Luciano Darderi debutterà contro il neerlandese Tallon Griekspoor.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI-BERCY

(1) Sinner bye

Shelton vs Auger-Aliassime

Q vs Bublik

Arnaldi vs (13) Rune

(9) De Minaur vs Navone

Baez vs Q

Draper vs Lehecka

(5) Fritz bye

(3) Zverev bye

Darderi vs Griekspoor

Fils vs Cilic

Struff vs (16) Musetti

(10) Tsitsipas vs Q

Borges vs Tabilo

Q vs Cerundolo

(6) Rublev bye

(8) Dimitrov bye

Etcheverry vs Zhang

Machac vs (WC) Rinderknech

Michelsen vs (12) Hurkacz

(14) Tiafoe vs (WC) Mpetshi Perricard

Khachanov vs Carreno Busta

Popyrin vs Berrettini

(4) Medvedev bye

(7) Ruud bye

Thompson vs Q

Cobolli vs (WC) Gasquet

(WC) Mannarino vs (11) Paul

(15) Humbert vs Nakashima

Q vs Q

Jarry vs Q

(2) Alcaraz bye