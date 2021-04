LIVE Cecchinato-Goffin 4-6 0-6, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: il belga domina ed elimina un azzurro discontinuo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.16 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

14.15 David Goffin conquista la sfida grazie a una partita perfetta come dimostrano i dati al servizio: 5 ace, 0 doppi falli e 2 chance di break salvate su 2. Il belga ha conquistato il 95% di punti con la prima di servizio, trovata nel 48% dei casi. Con la seconda invece sono giunti il 65% di punti: in totale sono 60 punti su 98 quindi contro i 38 di Cecchinato. Il siciliano ha perso quattro volte il servizio su 9 chance concesse all’avversario. Appena il 59% di punti vinti con la prima di servizio e il 41% con la seconda in una sfida molto fallosa per il classe 1992.

14.13 Restate con noi per le statistiche del match.

14.12 David Goffin domina ed elimina Marco Cecchinato per 6-4 6-0 in poco più di un’ora. Il belga attende agli ottavi di finale uno tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego dopo aver conquistato un secondo turno piuttosto agevole. Match senza storia sul Campo 2 dopo un primo set in ascesa per la testa di serie #11 considerando il break al terzo gioco. Nel secondo parziale invece l’azzurro non trova mai continuità e dopo le due chance di break del primo parziale, è uscito dalla partita subendo tre break e non impensierando mai il belga.

FINE SECONDO SET

0-6 ACE DI GOFFIN! GAME SET AND MATCH SUL CAMPO 2!

40-0 TRE MATCH POINT GOFFIN!

30-0 Ottima prima del belga.

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Goffin che chiude sottorete con la volée di diritto.

0-5 ALTRO BREAK DI GOFFIN! Cecchinato non trova per niente continuità…

40-AD Ottimo passante in recupero sottorete di Goffin dopo la smorzata di Cecchinato.

40-40 Doppio fallo di Cecchinato.

40-30 Altro servizio vincente del classe 1992.

30-30 Buona prima dell’azzurro.

15-30 PASSANTE DI GOFFIN! Rovescio lungolinea vincente sula discesa a rete di Cecchinato.

15-15 In ritardo Cecchinato con il rovescio da fondocampo.

15-0 Buona prima di Cecchinato.

0-4 Altro break confermato per il belga che si invola verso la vittoria.

40-15 Buon servizio di Goffin.

30-15 Lungo il rovescio di Goffin in uscita dal servizio.

30-0 Ottima prima del belga.

15-0 L’azzurro trova il diritto lungolinea vincente in uscita dal servizio dopo la risposta corta del siciliano.

0-3 BREAK GOFFIN! Il belga strappa per la terza volta il servizio al quarto tentativo nel game.

40-AD Goffin trova il diritto diagonale vincente: in ritardo Cecchinato e nuova palla break.

40-40 Terza chance annullata con l’ace #2 per Ceck.

40-AD Non tiene la difesa di Cecchinato che continua a giocare da lontanissimo sulle bordate diagonali di Goffin.

40-40 Tanta fatica per Cecchinato da fondocampo: l’azzurro soffre la profondità del belga.

AD-40 Trova continuità l’azzurro in uscita dal servizio e con il diritto domina da fondocampo: in ritardo Goffin.

40-40 Risposta aggressiva di Goffin che attacca la rete e chiude con lo smash.

AD-40 Servizio e diritto sulla riga di Ceck.

40-40 Ottima prima esterna di Goffin.

40-AD Altra palla break di Goffin dopo il diritto profondo in risposta.

40-40 Ottima prima del siciliano per annullare la chance di break.

30-40 PALLA BREAK GOFFIN! Scappa via il diritto dell’azzurro dal centro del campo.

30-30 Gran passante di diritto in recupero di David Goffin sulla smorzata prevedibile di Cecchinato.

30-15 Scappa via il diritto di Cecchinato colpito in profondità dal belga.

30-0 Risposta larga di Goffin con il rovescio.

15-0 Servizio e diritto di Cecchinato.

0-2 Servizio a zero di Goffin che conferma il break.

40-0 Altro servizio vincente: terzo ace di Goffin.

30-0 Risposta lunga di Cecchinato.

15-0 Ottima prima della testa di serie #11.

0-1 BREAK DI NUOVO IN AVVIO DI GOFFIN! Alla terza chance, il belga parte bene nel secondo set.

30-40 Scappa via il rovescio in back diagonale del belga dopo quello di Cecchinato.

15-40 Servizio e diritto a sventaglio di Goffin.

0-40 TRE PALLE BREAK GOFFIN! Il belga intercetta la palla corta lunga di Cecchinato e trova il passante.

0-30 Gran diritto lungolinea profondo in risposta di Goffin.

0-15 Doppio fallo di Cecchinato.

INIZIO SECONDO SET

13.44 David Goffin conquista il primo parziale per 6 giochi a 4 dopo un set piuttosto rapido. Il belga ha ottenuto il break nel terzo gioco e non ha mai tremato al servizio se non nel decimo gioco annullando due chance di break.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET VINTO DA GOFFIN! Il belga annulla due chance di break e si porta avanti nell’incontro.

AD-40 Cecchinato troppo distante dal campo: bravissimo il belga ad aprirsi il campo con un diagonale e chiudere lungolinea.

40-40 Altra chance eliminata da Goffin che trova un altro diritto diagonale vincente.

40-AD SMASH FUORI DI GOFFIN! Errore clamoroso dopo aver dominato lo scambio e altra chance per Ceck.

40-40 Punto clamoroso di Goffin con il diritto diagonale che vince il confronto tra diritti con il classe ’92.

30-40 PALLA BREAK CECCHINATO! Altro errore di Goffin.

30-30 Altra ottima risposta di Cecchinato: in difficoltà il belga.

30-15 Lento in uscita dal servizio Goffin sulla risposta profonda del siciliano.

30-0 In rete la risposta di Cecchinato troppo lontano dal campo.

15-0 Risposta profonda del classe ’92 che poi non riesce a chiudere il punto dal centro del campo.

4-5 Servizio a zero di Cecchinato che prolunga il set.

40-0 Lunga la risposta della testa di serie #11.

30-0 Buona prima dell’azzurro.

15-0 Ottimo scambio vinto da Cecchinato sulla diagonale di diritto: Goffin indotto all’errore.

3-5 Si complica un po’ la vita ma Goffin tiene ancora il servizio: Cecchinato deve prolungare il set.

AD-40 Servizio e diritto diagonale del belga.

40-40 Passaggio a vuoto di Goffin che sbaglia ancora in uscita dalla prima.

40-30 Gran smorzata di Cecchinato con Goffin sorpreso in uscita dal servizio.

40-15 Altra ottima prima del belga.

30-15 Ace di Goffin.

15-15 Diritto in rete di Goffin a seguire il servizio.

15-0 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale di Cecchinato sul confronto vinto dal belga.

3-4 Nessun problema al servizio per Marco Cecchinato che resta in scia nel set.

40-15 Cecchinato muove il belga a suon di variazioni ma sbaglia con il diritto al momento di concludere in diagolare.

40-0 Altra ottima prima del classe ’92.

30-0 Servizio e diritto di Cecchinato.

15-0 Scappa via l’attacco di diritto di Goffin dal centro del campo.

2-4 Gioco a zero del belga: solo un punto perso sin qui al servizio.

40-0 Gran passante di rovescio di Goffin dopo l’attacco di diritto di Ceck.

30-0 In rete il rovescio di Cecchinato troppo distante dalla riga di fondo.

15-0 Servizio e diritto del belga che poi chiude il punto a rete con la volée di diritto.

2-3 Cecchinato resta in scia dell’avversario: lungo l’attacco di Goffin.

40-15 Scappa via il recupero di diritto di Cecchinato sul diritto diagonale di Goffin.

40-0 Lunga la risposta del belga.

30-0 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

1-3 Scappa via il diritto di Cecchinato nello scambio sulla diagonale: break confermato del belga.

40-15 Gran punto in risposta giocato dal siciliano che trova il rovescio diagonale e chiude a rete con la volée di rovescio dopo aver attaccato con il back lungolinea.

40-0 Ace di Goffin.

30-0 Buona prima del belga.

15-0 Scappa via il rovescio di Cecchinato che non regge il diritto in top spin da fondo campo di Goffin.

1-2 BREAK IN AVVIO DI GOFFIN!

15-40 DOPPIA PALLA BREAK GOFFIN! Il belga può partire con un break.

15-30 Bravissimo Goffin a recuperare con il rovescio diagonale sulla smorzata di Cecchinato dopo il diritto diagonale ad aprirsi il campo.

15-15 Si ferma sul nastro la smorzata del classe ’92 in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e diritto del siciliano.

1-1 Discesa a rete di Goffin a seguire il diritto ad aprirsi il campo: chiusura con la volée di diritto.

40-0 Ottimo servizio del belga.

30-0 Servizio e diritto diagonale del belga.

15-0 Buona prima di Goffin.

1-0 Ottimo inizio di Marco Cecchinato nel primo set.

40-15 Ottima prima del siciliano.

30-15 Servizio e diritto di Cecchinato.

15-15 Risposta lunga di Goffin.

0-15 In ritardo Cecchinato in uscita dal servizio.

0-0 Si comincia! Batte l’azzurro.

INIZIO PRIMO SET

13.03 David Goffin proverà a trovare continuità dopo la vittoria in tre contro il croato Marin Cilic. Il belga ha vinto 6-4 3-6 6-0 in un primo turno complicato ed equilibrato.

13.02 Marco Cecchinato torna in campo dopo la vittoria su Dominik Koepfer per 6-4 6-3. Il siciliano ha cominciato la sua avventura nel Principato partendo dalle qualificazioni dove ha vinto contro gli svizzeri Marc-Andrea Huesler per 6-7 7-6 6-3 e Henri Laaksonen per 6-1 6-3.

13.00 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento.

12.58 Chi vince la sfida odierna, sfiderà agli ottavi di finale uno tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego, in campo come ultimo match sul Campo Centrale. Possibile derby azzurro al quarto turno dunque.

12.56 Quarto incontro dunque sulla terra battuta, la superficie prediletta del semifinale del Roland Garros 2018. Intanto in corso anche la sfida di Jannik Sinner contro Novak Djokovic: l’azzurro è sull’1-1 nel primo set.

12.54 Il primo confronto risale al 2014 a Casablanca quando il belga vinse 6-4 6-0 nel terzo turno di qualificazioni. Gli altri due confronti vinti dalla testa di serie #11 sono risalenti a Roma 2018 in tre set e a Miami 2019 con un doppio 6-4.

12.52 Quinta sfida totale tra i due giocatori: il belga è in vantaggio 3-1 nel computo totale. L’unica vittoria dell’azzurro risale al 2018 al Roland Garros quando vinse 7-5 4-6 6-0 6-3.

12.50 Bentrovati amici di OA Sport: Grigor Dimitrov ha appena battuto 7-6(3) 6-4 il francese Jeremy Chardy. Tra poco dunque scenderanno in campo Marco Cecchinato e David Goffin.

12.23 A tra poco per altri aggiornamenti in attesa dell’inizio della sfida tra Marco Cecchinato e David Goffin.

12.22 In campo intanto Fabio Fognini contro Jordan Thompson: l’azzurro è avanti 6-3 4-2. Fuori da giochi invece Salvatore Caruso contro Andrej Rublev avendo perso 6-3 6-2: adesso scenderanno in campo Novak Djokovic e Jannik Sinner.

12.20 La sfida sul campo 2 comincerà tra non prima di 30 minuti considerando il prolungarsi della prima sfida in programma tra Grigor Dimitrov e Jeremy Chardy. Il bulgaro ha vinto il primo parziale al tie-break per 7 punti a 3 e ora sono sul 2-2 nel secondo set.

12.18 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e David Goffin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e David Goffin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Quarta sfida tra il tennista azzurro e il belga a livello ATP: chi vince sfiderà al terzo turno uno tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego. Il siciliano è sotto 2-1 nei confronti, anche se ha perso anche il turno di qualificazione di Casablanca nel 2014.

Marco Cecchinato torna in campo dopo aver vinto al primo turno contro il tedesco Dominik Koepfer per 6-4 6-3. L’azzurro proverà a fare la sua parte per sperare nel derby azzurro agli ottavi di finale e continuare la sua corsa cominciata alle qualificazioni. Il classe 1992, testa di serie #13 alle qualificazioni, ha vinto contro gli svizzeri Marc-Andrea Huesler per 6-7 7-6 6-3 e Henri Laaksonen per 6-1 6-3. L’azzurro in caso di vittoria si avvicinerebbe nuovamente alla top90.

David Goffin proverà a trovare continuità dopo la vittoria in tre contro il croato Marin Cilic. Il belga ha vinto 6-4 3-6 6-0 in un primo turno complicato ed equilibrato. La testa di serie #11 del torneo di singolare parteciperà anche alla competizione di doppio in coppia con il bulgaro Grigor Dimitrov e giocherà quest’oggi sul campo 11 contro la coppia sudamericana formata da Ariel Behar e Gonzalo Escobar.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e David Goffin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 11.00 sul Campo 2 di Monaco al Monte Carlo Country Club. Buon divertimento!

Foto: Argentina Open