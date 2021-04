Masters 1000 Montecarlo, Fabio Fognini inizia col piede giusto la difesa del titolo contro Kecmanovic

La giornata odierna del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2021 di tennis vede continuare a brillare i colori italiani: l’azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 15, inizia nel migliore dei modi la difesa del titolo nella manifestazione monegasca, superando il serbo Miomir Kecmanovic per 6-2 7-5 in un’ora e 26 minuti ed al secondo turno affronterà l’australiano Jordan Thompson.

Nel primo set Fognini inizia male, cedendo la battuta a quindici, ma poi si trasforma e, con un parziale di 20 punti a 8, inanella cinque giochi consecutivi. L’azzurro va a servire per il set, perde uno dei break di vantaggio, ma rimedia subito vincendo l’ottavo gioco in risposta per il 6-2 in 34 minuti dopo 6 break complessivi in 8 giochi.

La seconda partita vede per due volte uno scambio di break tra i due contendenti, con Fognini che prima va avanti per 2-0 e poi si ritrova a dover inseguire sul 3-4 con l’avversario al servizio. L’azzurro resta nel set e trova l’affondo decisivo proprio nel dodicesimo game, quando tutto lasciava pensare al tie break. Il ligure si procura tre match point consecutivi ed alla seconda occasione porta a casa l’incontro per 7-5 in 52 minuti.

L’azzurro vince 66 punti contro i 54 dell’avversario ma, soprattutto, si procura ben 13 palle break, convertendone 7, mentre ne concede 6 al balcanico, riuscendo a cancellarne soltanto 2. A fare la differenza, però, sono i 17 punti vinti dall’azzurro sulle 29 seconde di servizio giocate dal serbo.

Foto: Argentina Open