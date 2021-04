LIVE Cecchinato-Goffin, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: in corso Dimitrov-Chardy! Il siciliano in campo tra poco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.23 A tra poco per altri aggiornamenti in attesa dell’inizio della sfida tra Marco Cecchinato e David Goffin.

12.22 In campo intanto Fabio Fognini contro Jordan Thompson: l’azzurro è avanti 6-3 4-2. Fuori da giochi invece Salvatore Caruso contro Andrej Rublev avendo perso 6-3 6-2: adesso scenderanno in campo Novak Djokovic e Jannik Sinner.

12.20 La sfida sul campo 2 comincerà tra non prima di 30 minuti considerando il prolungarsi della prima sfida in programma tra Grigor Dimitrov e Jeremy Chardy. Il bulgaro ha vinto il primo parziale al tie-break per 7 punti a 3 e ora sono sul 2-2 nel secondo set.

12.18 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e David Goffin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e David Goffin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Quarta sfida tra il tennista azzurro e il belga a livello ATP: chi vince sfiderà al terzo turno uno tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego. Il siciliano è sotto 2-1 nei confronti, anche se ha perso anche il turno di qualificazione di Casablanca nel 2014.

Marco Cecchinato torna in campo dopo aver vinto al primo turno contro il tedesco Dominik Koepfer per 6-4 6-3. L’azzurro proverà a fare la sua parte per sperare nel derby azzurro agli ottavi di finale e continuare la sua corsa cominciata alle qualificazioni. Il classe 1992, testa di serie #13 alle qualificazioni, ha vinto contro gli svizzeri Marc-Andrea Huesler per 6-7 7-6 6-3 e Henri Laaksonen per 6-1 6-3. L’azzurro in caso di vittoria si avvicinerebbe nuovamente alla top90.

David Goffin proverà a trovare continuità dopo la vittoria in tre contro il croato Marin Cilic. Il belga ha vinto 6-4 3-6 6-0 in un primo turno complicato ed equilibrato. La testa di serie #11 del torneo di singolare parteciperà anche alla competizione di doppio in coppia con il bulgaro Grigor Dimitrov e giocherà quest’oggi sul campo 11 contro la coppia sudamericana formata da Ariel Behar e Gonzalo Escobar.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e David Goffin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 11.00 sul Campo 2 di Monaco al Monte Carlo Country Club. Buon divertimento!

