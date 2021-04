Masters1000 Montecarlo, Fabio Fognini e un tabellone da sfruttare dopo il forfait di Medvedev

Un buon inizio per Fabio Fognini a Montecarlo. L’azzurro, campione dell’ultima edizione disputata del Masters 1000 (2019), ha sconfitto in due set per 6-2 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic, dando risposte diverse rispetto a quanto si era visto a Marbella, dove la sua prestazione sulla terra rossa in Spagna contro l’iberico Jaume Munar non era stata assolutamente sufficiente.

Nel Principato si sono rivisti i colpi dell’azzurro che nel prossimo round se la vedrà contro l’australiano Jordan Thompson, che nel turno precedente si è imposto contro il francese Benoit Paire. Il computo dei precedenti sorride al ligure, ricordando la sofferta vittoria negli Australian Open 2020 in cinque set, ma sulla terra non c’è uno storico. Sulla carta, i favori del pronostico sono per Fabio.

Andando avanti nel proprio percorso, ci sono concrete possibilità per avanzare, visto che nel terzo round uno tra il lucky loser Juan Londero e il vincente del confronto tra Krajinovic e Basilashvili incrocerà il destino del nostro portacolori. La positività al Covid-19 del russo (n.2 del mondo) Daniil Medvedev ha creato una situazione vantaggiosa. Nei quarti di finale, dunque, l’avversario che potrebbe presentarsi è l’argentino Diego Schwartzman (testa di serie n.7 del seeding), grande interprete della terra, che tra l’altro fa coppia con Fognini nel tabellone di doppio. Il bilancio tra loro è sull’1-1 e nell’unico match disputato sulla terra è stato Fabio a imporsi, anche se parliamo del torneo di San Paolo (Brasile) del 2015.

Giungendo in un’ipotetica semifinale, ci potrebbe essere un qualcosa di già visto e sentito, ovvero la sfida contro Rafael Nadal (n.3 del mondo), che già si era tenuta due stagioni fa nel Principato, con l’azzurro protagonista di una prestazione sensazionale. Nell’atto conclusivo “Sua Maestà” Novak Djokovic è il candidato n.1.

