LIVE Sinner-Djokovic 0-1, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: primo game per il serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-THOMPSON

LA DIRETTA LIVE DI CECCHINATO-GOFFIN

30-0 Servizio vincente dell’azzurro, lunga la risposta del serbo.

15-0 Prima volée non ottimale per Sinner, ma la seconda invece è risolutiva.

0-1 Gran difesa della rete da parte di Djokovic, che chiude con la volée di diritto sul rovescio lungolinea di Sinner.

40-15 Esce di un soffio il cross di rovescio di Sinner.

30-15 Servizio vincente del serbo.

15-15 Risposta corta di Sinner, in rete il rovescio di Djokovic.

15-0 Si comincia con un diritto di Sinner che finisce lungo.

12.41 Novak Djokovic in battuta. Inizia il match!

12.40 Sta per iniziare la sfida. Sarà la prima di una lunga serie?

Match of the day in Monaco 🙌 Djokovic or Sinner? pic.twitter.com/jguhE4PI68 — ATP Tour (@atptour) April 14, 2021

12.38 Novak Djokovic ha vinto il Masters1000 di Montecarlo nel 2013 e 2015.

12.37 Inizia il riscaldamento!

12.37 Il serbo ha vinto il sorteggio e servirà per primo.

12.36 Djokovic molto sorridente. Foto di rito con Sinner.

12.34 CI SIAMO! Sinner e Djokovic fanno il loro ingresso in campo!

12.34 Al momento Jannik Sinner è n.19 virtuale nel ranking ATP.

12.33 Ieri Novak Djokovic si è sbilanciato a Sky Sporrt: “Sappiamo tutti che Jannik Sinner vincerà uno Slam“.

12.30 “Ho un piano, anche se sono consapevole di chi avrò dall’altra parte della rete. Anche se l’ho visto tante volte in tv, non lo conosco molto come giocatore: ritrovarsi in campo è un’altra cosa“, ha dichiarato ieri Jannik Sinner.

12.28 Il serbo non gioca una sfida ufficiale da due mesi, in particolare dalla Finale degli Australian Open vinta contro il russo Daniil Medvedev.

12.25 E’ la prima volta che Jannik Sinner affronta Novak Djokovic.

12.20 Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic inizierà tra 20-25 minuti, dunque intorno alle 12.45.

12.19 Termina in questo istante il match tra Andrey Rublev e Salvatore Caruso. Il russo elimina il siciliano per 6-3, 6-2.

12.06 Anche nel corso del secondo set Rublev è in vantaggio per 4-1 su Caruso, ma questa volta ci sono due break a dividere i due.

11.47 Il russo Andrey Rublev ha vinto il primo set per 6-3 in 35 minuti con Salvatore Caruso. Decisivo il break a quindici ottenuto dal russo nel secondo game.

11.36 Nel corso del primo set Rublev è in vantaggio per 4-1 su Caruso con un solo break a dividere i due.

11.12 Caruso partirà sfavorito contro il russo Rublev. Vedremo se il siciliano riuscirà ad opporre una solida resistenza.

11.10 Sta iniziando in questo momento il match tra Salvatore Caruso ed Andrey Rublev sul Campo Centrale. A seguire toccherà a Sinner-Djokovic.

11.08 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIretta Live di Sinner-Djokovic, 2° turno del Masters1000 di Montecarlo.

Sinner-Ramos Vinolas – Djokovic su Sinner – Sinner su Djokovic – Verso la sfida odierna

PERCHE’ JANNIK SINNER NON PARTE BATTUTO CONTRO NOVAK DJOKOVIC

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo che mette di fronte Jannik Sinner e il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, sul Campo Ranieri III, il Centrale monegasco.

Per la prima volta Sinner si ritrova ad avere a che fare a livello ufficiale con il leader della classifica ATP. I due, per la verità, già in passato si sono allenati assieme, e hanno condiviso un’esibizione nello scorso gennaio, in modalità quantomeno rivedibili (un set giocato da Filip Krajinovic, un altro da Djokovic stesso). Il serbo è al suo esordio sulla terra quest’anno e al suo ritorno in campo dopo la finale degli Australian Open vinta con il qui assente per Covid-19 Daniil Medvedev.

Sinner al primo turno ha dato un’ottima dimostrazione di forza battendo uno dei giocatori più pericolosi del momento sulla terra rossa, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, semifinalista la scorsa settimana a Marbella. Djokovic sarà il suo terzo avversario serbo della carriera: con gli altri due, rimanendo esclusivamente in ambito tabelloni principali ATP e Slam, vanta bilanci esattamente opposti (2-0 su Miomir Kecmanovic, 0-2 con Laslo Djere).

Per Djokovic, l’altoatesino è solo il 14° e ultimo di una lunghissima serie di avversari italiani a livello ATP. Fu proprio un azzurro, Filippo Volandri, il primo giocatore in assoluto mai affrontato da “Nole” sul circuito maggiore, a Umago nel 2004. Questo l’elenco completo, oltre al toscano: Andreas Seppi, Stefano Ianni, Daniele Bracciali, Potito Starace, Simone Bolelli, Andrea Stoppini, Flavio Cipolla, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Salvatore Caruso e Lorenzo Sonego. Di questi, solo tre sono riusciti a batterlo: Volandri, Cecchinato e Sonego (esclusi naturalmente gli ambiti di qualificazioni, Challenger e Futures).

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è programmato come secondo sul Campo Ranieri III dopo Rublev-Caruso, e in ogni caso non si giocherà, presumibilmente, prima delle 12:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Press Release Montecarlo