LIVE Fognini-Kecmanovic 6-2 7-5, Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA: convincente vittoria del ligure

Ottimo inizio di giornata per il tennis italiano con le vittorie anche di Jannik Sinner e Marco Cecchinato.

Al secondo turno il ligure se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson in un match che vede il ligure partire favorito. Con il ritiro di Medvedev si apre sicuramente il tabellone per il campione uscente.

Convincente vittoria di Fabio Fognini, che supera 6-2 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic. Dominio totale a livello di vincenti per l’azzurro (27-4).

7-5 VINCE FOGNINI!

15-40 Fognini stecca la risposta.

0-40 STREPITOSO FOGNINI! Difesa eccellente dell’italiano e poi dritto vincente. Tre match point!

0-30 Altro errore del serbo. Occasione per Fognini.

0-15 Kecmanovic sbaglia di dritto.

6-5 Fognini si assicura il tie-break. Ora Kecmanovic serve per restare nel match.

30-40 Errore di Fognini.

40-15 Smash vincente di Fognini.

30-15 Fognini sfonda con il dritto e lungo il pallonetto del serbo.

15-15 Ottima accelerazione di Kecmanvovic con il dritto.

5-5 Kecmanovic resta aggrappato al match.

40-15 Lunga questa volta la risposta di Fognini.

30-15 Ottima risposta di dritto per il ligure.

30-0 Servizio vincente di Kecmanovic.

5-4 Bravo Fognini! Il ligure vince un game difficile e si porta nuovamente avanti nel secondo set.

40-30 Servizio vincente di Fognini.

30-30 Scambio durissimo di dritto e arriva l’errore del serbo.

15-30 Provvidenziale ace del ligure.

0-30 Brutto errore di dritto per Fognini, il secondo consecutivo.

4-4 CONTROBREAK! Fantastico contropiede di dritto per Fognini.

40-A Ancora una palla break per Fognini!

40-40 Kecmanovic sbaglia di dritto.

A-40 Lungo il rovescio di Fognini.

40-40 Sul nastro il rovescio del ligure.

40-A Vincente di dritto di Fognini, che si procura un’altra palla break.

40-40 Lungo il recupero di dritto del ligure. Se ne va la palla break.

30-40 Palla break per Fognini!

30-30 Servizio e dritto del serbo.

15-30 Palla corta sulla riga di Fognini e Kecmanovic sbaglia.

15-15 Errore di dritto di Kecmanovic.

3-4 Fognini stecca di dritto ed arriva il break di Kecmanovic.

30-40 Palla break per Kecmanovic.

30-30 Fallo di piede di Fognini e doppio fallo (il quinto).

30-15 Lungo il recupero di dritto del serbo.

15-0 Bel dritto di Fognini.

3-3 Non riesce il recupero a Fognini, che mette in corridoio l’approccio in back.

40-15 Terzo vincente del match per il serbo.

30-15 In rete il rovescio del serbo.

30-0 In corridoio il rovescio di Fognini.

3-2 Fognini tiene a zero il servizio.

40-0 Scambio durissimo e chiuso da una fantastica volée di Fognini.

30-0 Super schiaffo al volo di Fognini.

2-2 Game a zero del serbo, che tiene per la prima volta il servizio.

40-0 Altro brutto errore di Fognini, che ha un po’ staccato la spina.

30-0 Lungo il rovescio di Fognini in risposta.

2-1 Controbreak di Kecmanovic, che sfrutta il dritto in corridoio dell’azzurro.

30-40 Palla corta deliziosa di Fognini e prima palla break annullata.

15-40 Doppio fallo di Fognini e due palle break per Kecmanovic.

15-30 Lungo il dritto del nativo di Arma di Taggia.

0-15 Primo vincente del match per Kecmanovic, che trova il rovescio lungolinea.

2-0 Bello scambio e arriva il break di Fognini

30-40 Spettacolare rovescio lungolinea di Fognini e palla break.

30-30 Altro errore per Fognini.

15-30 Errore con il dritto per Fognini.

0-30 Kecmanovic spara il dritto in corridoio.

0-15 Doppio fallo di Kecmanovic.

1-0 In corridoio il dritto del serbo.

40-30 Fognini sfonda con il dritto.

30-30 Kecmanovic non riesce a reggere la diagonale di rovescio.

15-30 Sbaglia di dritto il ligure.

15-0 Primo punto del secondo set per Fognini.

6-2 Perfetto Fognini! Ottima discesa a rete e chiusura del primo set in 34 minuti di gioco.

40-A Ancora un set point per un Fabio fenomenale con il lungolinea di rovescio.

40-40 Kecmanovic annulla il set point.

40-A SET POINT PER FOGNINI!

40-40 Kecmanovic sbaglia di rovescio.

40-30 Errore di rovescio per il ligure.

30-30 Smash vincente del ligure.

15-15 Accelerazione di dritto per Fognini.

2-5 Lungo il rovescio di Fognini. Kecmanovic recupera un break.

30-40 Kecmanovic ha una palla per recuperare uno dei due break di svantaggio.

30-30 Servizio vincente per Fognini.

15-30 Doppio fallo di Fognini.

15-15 Fognini domina con il rovescio ed il serbo sbaglia.

5-1 Non c’è partita a momento. Il ligure allunga nel primo set.

30-40 Palla break per Fognini.

30-30 Fognini mette in rete il rovescio.

15-30 Rovescio lungo di Kecmanovic.

4-1 Stupenda accelerazione di rovescio lungolinea per Fognini.

40-30 Doppio fallo per Fognini.

40-15 Altra accelerazione di dritto di Fognini.

30-15 Fognini affossa il dritto.

30-0 Ennesimo errore di Kecmanovic.

3-1 BREAK DI FOGNINI!

30-40 Sfuma anche la seconda con un errore di dritto per il ligure.

15-40 Se ne va via la prima palla break.

0-40 Palla corta in rete per il serbo. Tre palle break per Fognini.

0-30 Splendida accelerazione di rovescio di Fognini.

2-1 Kecmanovic sbaglia di rovescio ed il ligure si porta avanti nel set

40-15 Altro ottimo passante per Fognini, che tocca un pezzo di riga con il rovescio.

30-15 Passante di dritto del ligure.

15-15 Buona accelerazione di dritto di Fognini.

1-1 DOPPIO FALLO E CONTROBREAK! Fognini pareggia subito i conti.

15-40 Ci sono due palle del controbreak per Fognini.

15-30 Kecmanovic sbaglia di rovescio.

15-15 Fognini sbaglia l’accelerazione di dritto.

0-1 Arriva subito il break di Kecmanovic.

15-40 Fognini annulla la prima.

0-40 Tre palle break per il serbo.

0-30 Ottima risposta di Kecmanovic.

0-15 Primo punto per il serbo.

11.10: SI COMINCIA! Serve Fognini per primo.

11.03: Ingresso in campo per Fognini e Kecmanovic. Ora un breve riscaldamento e poi si comincia

11.01: Splende il sole sul Principato. Oggi si dovrebbe completare correttamente tutta la giornata con ben otto azzurri in campo.

10.59: Stanno per scendere in campo Fognini e Kecmanovic.

10.53: C’è grande attesa per Fognini, che difende il titolo conquistato nel 2019. Il ligure spera di rivivere quelle sensazioni sulla terra del Principato.

10.48: Kecmanovic è reduce dalla sconfitta in due set al secondo turno del Masters 1000 di Miami contro il francese Mannarino.

10.42: Il vincente del match odierno affronterà l’australiano Jordan Thompson. Uno spicchio di tabellone presieduto da Daniil Medvedev, ma il russo è risultato positivo al Covid-19 e dunque è stato estromesso dal tabellone.

10.38: E’ un Fognini tutto da valutare dopo settimane in cui il ligure sta cercando la forma migliore. Ad Acapulco è arrivata la sconfitta con Cameron Norrie, poi quella a Miami contro Sebastian Korda ed infine quella nettissima con Jaume Munar a Marbella.

10.33: Si può finalmente giocare a Montecarlo dopo che la pioggia ha condizionato completamente il programma di ieri. Uno dei match spostati è proprio quello tra Fognini e Kecmanovic.

10.30: Buongiorno e ben trovati amici di OA Sport per la diretta del match tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

19:05 Attendiamo dunque il nuovo ordine di gioco per domani.

19:02 Il match è stato ufficialmente rinviato a domani.

18:30 Nuova sospensione quando sul Centrale Auger-Aliassime e Garin erano sul 4-2 30-30 e servizio per il canadese. A questo punto la possibilità di giocare oggi si riduce notevolmente.

16.02: I doppi previsti per la giornata odierna sono stati rinviati ufficialmente a domani. Gli organizzatori hanno pubblicato il nuovo ordine di gioco con inizio fissato per le ore 16.30, anche se ora come ora non ha smesso di piovere. Confermata la prosecuzione di Musetti sul Centrale, Caruso spostato sul campo 9 (primo incontro) con Cecchinato-Koepfer a seguire. Fognini resta terzo match sul Centrale, Fabbiano-Hurkacz comincerà al termine di Davidovich Fokina-de Minaur sul Campo 2

15.34: Nessun incontro riprenderà prima delle ore 17: si prevede pioggia fino alle 22, di conseguenza appare quasi scontata la cancellazione dell’intero programma di gioco. Per quanto riguarda la giornata di domani, dovrebbe piovere in mattinata.

14:50 Dal momento che i match non inizieranno di nuovo prima delle 15:30, per Fognini si profila un’attesa, ove possibile, che arriva fin quasi alla prima serata, vista anche la presenza dei potenti riflettori vicino ai campi che permettono l’occasionale disputa di match che finiscono a sera.

12:51 Buongiorno a tutti. La pioggia caduta sui campi principali del 1000 monegasco fa sì che qualunque orario per questa partita diventi del tutto indicativo; bisognerà sperare che Giove Pluvio termini di dare lettura delle proprie furie per poter sperare di vedere il programma arrivare a Fognini-Kecmanovic.

Il tabellone di Fabio Fognini

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra il detentore del titolo, Fabio Fognini, e il serbo Miomir Kecmanovic.

Vista anche la giovane carriera ad alti livelli di quest’ultimo, non ci sono precedenti tra i due fino a questo momento. Sul rosso Kecmanovic vanta un’unica finale, conquistata nell’anomalo ATP 250 di Kitzbühel, dov’è stato sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann. 2020 che, per Fognini, è stato invece di ripresa, dopo la doppia operazione alle caviglie, con un 2021 partito invece bene grazie agli ottavi agli Australian Open e al contributo ai successi italiani in ATP Cup.

Sarà un Campo Ranieri III ben diverso quello che il taggiasco troverà entrando dagli spogliatoi, dal momento che la sua configurazione a porte chiuse lo vede senza gran parte delle tribune che normalmente lo caratterizzano. Ma è da qui che può senz’altro ripartire la sua stagione sul rosso, che ha vissuto un esordio non propriamente buono a Marbella, dov’è stato subito eliminato dallo spagnolo Jaume Munar senza mai riuscire a essere nella partita.

Senza includere le qualificazioni, Fognini, curiosamente, è 6-14 contro i serbi (che diventa 6-6 se si esclude Novak Djokovic), mentre per Kecmanovic il discorso italiani vede un bilancio di 3-6. A Montecarlo quest’ultimo ha giocato soltanto nelle qualificazioni del 2019, perdendo direttamente al primo turno contro lo svedese Elias Ymer.

Il match tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic è programmato come terzo dalle 11:00 sul Centrale, e dunque non prima delle ore 14:15, pioggia permettendo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse