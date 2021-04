Sinner-Ramos Vinolas oggi, Masters1000 Montecarlo: orario, tv, programma, streaming

Oggi, a partire dalle ore 11.00. sul Court des Princes di Montecarlo Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 del Principato. Sulla terra rossa monegasca l’altoatesino, reduce dalla finale persa contro il polacco Hubert Hurkacz a Miami, si ripropone in un altro torneo estremamente importante. L’avversario non sarà affatto semplice, vale a dire lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

Si prospetta, infatti, un match complicato per Sinner che di fatto affronterà un grande specialista della terra rossa, che nel 2017 si spinse fino alla Finale di questo prestigioso torneo. Inoltre, Ramos è in ottime condizioni di forma, avendo raggiunto le semifinali dell’ATP di Marbella, venendo sconfitto poi dal connazionale Pablo Carreno Busta al terzo set, in un match molto tirato.

Pertanto, sarà un primo turno ostico per Jannik che, a differenza del suo avversario, non ha alcun match ufficiale disputato su questa superficie e ciò potrebbe rappresentare per lui un problema di non poco conto. Sarà interessante capire in che modo il classe 2001 saprà adattarsi alle difficoltà che il mancino spagnolo gli proporrà per trovare delle valide contromisure.

Indubbiamente, conquistare un successo avrebbe un fascino particolare. In caso di vittoria, infatti, nel secondo round ci sarà da incrociare il n.1 del mondo Novak Djokovic e questa sfida senza dubbio fa gola a entrambi i giocatori che sarebbero gratificati dall’affrontare un tennista di questa levatura.

