LIVE Fabbiano-Hurkacz, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: sfida al recente vincitore di Miami che sconfisse Sinner

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Thomas Fabbiano e Hubert Hurkacz, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il polacco: chi vince sfiderà al secondo turno uno fra il britannico Daniel Evans e il serbo Dušan Lajović.

I colori italiani quindi, dopo la finale persa a Miami da Jannik Sinner, ritrovano sulla loro strada il polacco Hurkacz, questa volta però su un’altra superficie e con un altro avversario. Quel Thomas Fabbiano, numero 172 del ranking ATP, che per arrivare nel tabellone principale del torneo “in rosso” del Principato ha dovuto superare le qualificazioni, imponendosi prima contro l’argentino Coria e poi contro il portoghese Sousa.

Chi la spunterà? La parola, come sempre in questi casi, al campo: unico giudice supremo. Anche se è inevitabile che il nativo di Wroclaw, in questo momento n° 16 del ranking ATP, parta con i favori del pronostico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Thomas Fabbiano e Hubert Hurkacz, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma intorno alle 14 sulla terra rossa del principato. Buon divertimento!

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events