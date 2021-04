CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.48: Per l’Europeo di Varese è tutto, appuntamento alle prossime gare internazionali di canottaggio e buon pomeriggio a chi ci ha seguito!

15.46: I risultati più importanti per gli azzurri sono l’oro del quattro di coppia con la vittoria sugli olandesi campioni del Mondo e l’oro di Rodini e Cesarini nel doppio pesi leggeri femminile. bellissimo anche l’oro conquistato dal quattro senza pesi leggeri maschile, mentre dal due senza, altra specialità olimpica, è arrivato l’argento di Lodo e Vicino che stanno crescendo

15.45: per gli azzurri un ottimo bottino, leggermente inferiore rispetto a quello dello scorso anno quando, però, mancava la Gran Bretagna

15.44: Secondo posto per l’Italia nel medagliere della manifestazione con tre ori, tre argenti e due bronzi

15.43: La Gran Bretagna vince l’oro nell’otto maschile e consolida la vittoria del medagliere, secondo posto per la Romania, bronzo per l’Olanda, quarta la Germania, e quinto posto per l’Italia che ha perso smalto negli ultimi 300 metri ma gli azzurri sono stati in gara fino alla fine per il podio

15.42: A 500 metri dal traguardo Gbr, Germania, Romania. Italia quinta ma sta recuperando

15.41: A metà gara Germania, Gbr, Romania, Italia sempre quinta

15.39: Ai 500 metri Germania, Gbr, Romania. Italia quinta

15.33: Paonessa, Scalzone, Monfrecola, Mumolo, Della Valle, Gabbia, Abbagnale, Pietra Caprina, D’Aniello a rappresentare l’Italia nell’ultima finale dell’Europeo, l’otto maschile con Germania, Romania, Gran Bretagna e Olanda

15.30: Dominio della russa Hanna Prakhatsen, argento per la britannica Victoria Thornley e bronzo per la svizzera Jeanine Gmelin

15.26: Russia, Olanda, Gbr a metà gara

15.15: Dopo la premiazione dell’Otto ultima finale femminile degli Europei, il singolo con Ucraina, Bielorussia, Svizzera, Russia, Gbr e Olanda

15.13: Oro per la Germania con Oliver Zeidler che non si fa rimontare dopo una grande partenza. Argento per il danese Sverri Nielsen terzo posto per il polacco Natan Wegrzycki-Szymczyk che ha piazzato una grande rimonta nel finale

15.09: A metà gara Germania, Grecia, Danimarca

15.02: Al via il singolo maschile con Grecia, Danimarca, Norvegia, Germania, Croazia e Polonia al via

15.00: E’ il momento della premiazione del 4 di coppia con l’inno italiano che suonerà ancora, per la terza volta, sul Lago di Schiranna

14.59: E’ medaglia d’oro per la Romania che ha condotto dalle prime battute di gara, argento per l’Olanda e bronzo per la Russia. Le azzurre sono seste ma non lontanissime dal terzo posto

14.55: Ai 1500 metri Romania, Olanda, Russia. Italia sempre sesta

14.54: A metà gara Romania, Olanda, Russia, Italia sesta a 1″5 secondi dal terzo posto

14.52: Ai 500 metri Romania, Olanda, Gbr. Italia sesta

14.48: Bumbaca, Pappalardo, Serafini, Faravelli, Merlano, Terrazzi, El Idrissi, pelacchi, Infante in acqua per l’Italia che se la vedrà con Russia, Romania, Olanda, Gran Bretagna, Germania

14.46: Emozioni fortissime a Varese e non è ancora finita. Ci sono le due gare del singolo e i due otto con gli equipaggi azzurri al via, che difficilmente riusciranno a salire sul podio ma proveranno a dare battaglia

14.44: E’ il terzo oro azzurro, pesantissimo anche questo. Argento per l’Olanda e bronzo per una grande Estonia che ha battuto in rimonta la Gran Bretagna

14.43: E’ la gara dei Campionati di Varese. Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno spezzato le reni ad un’Olanda che ha combattuto duramente ma non è riuscita a rimontare la mezza imbarcazione di vantaggio che gli italiani hanno conquistato a metà gara

14.42: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Fantastici gli azzurri che hanno sconfitto gli olandesi che sembravano imbattibili!!!!

14.41: Che volata!!!

14.41;: Che battaglia negli ultimi 250 metri: Italia e Olanda vicine, azzurri ancora avanti

14.40: Ai 1500 Italia ancora avanti con 1″25, Gbr terza a 4″15. E’ lotta a due

14.39: Bene l’Italia a metà gara. E’ in testa con 1″07 sull’Olanda e 2″20 sulla Gbr

14.37: Ai 500 Italia, Gbr, Olanda

14.35: Partita la finale

14.29: Dopo la premiazione sarà la volta di un altro momento importante per l’Europeo azzurro. Il quattro di coppia maschile composto da Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili affronta l’Olanda, l’altra favorita della gara assieme agli azzurri, e poi Lituania, Gran Bretagna, Estonia e Polonia

14.28: 1″7 il ritardo delle azzurre dalla zona podio. Bella gara del quartetto italiano

14.27: Bella rimonta finale dell’Italia che ha chiuso al quinto posto ma non lontana dal terzo posto della Germania. Vince l’Olanda, secondo posto per la Gran Bretagna, terza la Germania

14.25: Ai 1500 metri Olanda, Gbr, Germania, Italia quinta

14.24: A metà gara Olanda, Germania, Gbr. Italia sempre sesta ma vicina al quinto posto

14.22: Ai 500 metri Olanda, Germania, Gbr, Italia sesta

14.15: Suona ancora l’inno di Mameli al Lago di Schiranna per Rodini e Cesarini. Dopo la premiazione sarà la volta del quattro di coppia femminile con Clara Guerra, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi al via con Norvegia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Ucraina

14.13: Azzurri al di sotto delle aspettative, non sono riusciti a fare la differenza nel finale. L’Irlanda al momento sembra inarrivabile, la Germania poteva essere alla portata ma è mancato lo spunto negli ultimi 300 metri

14.12: Arriva un bronzo per Oppo e Ruta che non trovano lo sprint vincente nel finale. l’Irlanda vince in modo regale l’oro, argento per la Germania

14.11: Ai 1500 metri Irlanda in testa, Germania a 0″81, Italia a 1″95

14.09: A metà gara Germania, Irlanda a 0″77, Italia a 1″34

14.07: Ai 500 metri Germania, Italia, Irlanda

14.02: Dopo la premiazione sarà la volta del doppio pesi leggeri uomini: ci sono Stefano Oppo e Pietro Ruta al via per l’Italia. Gli avversari sono Repubblica ceca, Ucraina, Germania, Irlanda e Svizzera

14.00: Secondo oro, pesantissimo per il contingente azzurro che va a prendersi una grande soddisfazione nella specialità olimpica del doppio pesi leggeri femminile

13.59: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! FANTASTICO ORO DI RODINI E CESARINI CHE VINCONO LA SPECIALITA’ OLIMPICA!!! Argento per la Gran bretagna che ha impegnato fino alla fine le azzurre, bronzo per l’Olanda!!!

13.58: Le azzurre resistono a 150 metri dal traguardo

13.56: Ai 1500 metri Italia, Gran Bretagna, Olanda

13.54: A metà gara Italia, Romania, Gran Bretagna

13.52: Ai 500 metri Italia, Gran Bretagna, Romania

13.45: Ci sono Valentina Rodini e Federica Cesarini al via nella finale del doppio pesi leggeri, che ha visto le azzurre dominare in semifinale. Con loro al via Romania, Olanda,. Gran Bretagna, Irlanda e Russia

13.42: La rimonta dell’Italia porta un bronzo, alle spalle della Gran Bretagna, che va a prendersi un fantastico oro e alla Romania che chiude con l’argento. Gli azzurri hanno pagato una prima parte di gara dal ritmo un po’ troppo lento

13.41: cresce il ritmo degli azzurri che provano la rimonta

13.40: Ai 1500 metri gli azzurri si allontanano dal podio. Gbr, Olanda, Romania, Italia a 1″65 dal podio

13.38: A metà gara Gbr, Olanda, Romania, Italia quarta a 1″ dal terzo posto

13.37: Ai 500 metri Olanda, Gbr, Romania, Italia quinta

13.36: Partita la finale del 4 senza uomini

13.29: Dopo la premiazione sarà la volta del quattro senza uomini con l’Italia che può giocarsi qualcosa di importante con Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo che se la vedranno con Polonia, gran Bretagna, Olanda, Romania e Russia

13.27: Vittoria dell’Olanda che resiste al ritorno dell’Irlanda e terzo posto per la Gran bretagna. L’Italia crolla nel finale e chiude al sesto e ultimo posto

13.25: Ai 1500 metri Olanda, Irlanda, Gbr, Italia quinta ma staccata dal terzo posto

13.24: Olanda, Gbr e Irlanda davanti a metà gara. Italia sesta a 3″ dalla zona medaglie

13.22: Olanda, Gbr, Irlanda ai 500, azzurre seste

13.15: Dopo la premiazione ci sono Aisha Rocek, Kiri Tontodonati, Alessandra Patelli e Chiara Ondoli per l’Italia al via nel quattro senza donne assieme a Romania, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda e Russia

13.13: Seconda piazza per l’Olanda, terzo posto per la Gran Bretagna che ha bruciato la Svizzera sul traguardo

13.13: E’ oro per la Francia che ha piazzato un finale fantastico staccando tutte le rivali, fotofinish per le altre

13.10: A metà gara Olanda, Gbr, Polonia

13.00. dopo la premiazione che vedrà Lodo e Vicino ricevere l’argento ancora una finale senza azzurri, il due di coppia maschile con Svizzera, gran Bretagna, Francia, Olanda, Polonia, Russia

12.58: Successo per la Romania che ha dominato fin dalle prime battute di gara, secondo posto per la Lituania e terza piazza per la Gran Bretagna che ha superato l’Olanda in volata

12.55: A metà gara Romania, Lituania, Olanda

12.45: Ora la finale del due di coppia femminile. Non c’è l’Italia. Al via Germania, Lituania, Olanda, Romania, Gran Bretagna e Spagna

12.42: ARGENTOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!! La Croazia ha mantenuto un piccolissimo vantaggio sulla coppia azzurra, Lodo e Vicino hanno cambiato passo nel finale e si sono presi l’argento, terzo posto per la Serbia

12.42: Gran finale dell’Italia

12.41: Ai 1500 metri Croazia davanti, Serbia e 3″47, Italia a 3″61

12.39: A metà gara Croazia davanti, Francia a 2″78, Italia a 3″11

12.37: Ai 500 Croazia, Francia, Italia. i croati hanno preso un buon vantaggio

12.36: Partita la finale del due senza

12.31: mentre suona l’Inno di Mameli per il quattro di coppia pesi leggeri, sta per arrivare uno dei momenti clou dell’Europeo con Matteo Lodo e Giuseppe Vicino tra poco in acqua per la finale del due senza uomini. Con loro Francia, Romania, Croazia, Serbia e Olanda

12.28: Finale splendida con quattro equipaggi vicinissimi. Vince la Gran Bretagna che conquista il terzo oro di giornata, di pochissimo davanti alla Romania che è argento, bronzo per la Spagna che ha regolato la Grecia nella battaglia per il bronzo

12.15: Non c’è l’Italia nella prossima finale, la prima delle specialità olimpiche, quella del due senza donne. Al via Spagna, Grecia, Romania, Gran Bretagna, Irlanda e Croazia

12.13: due centesimi di vantaggio per la barca azzurra che con grande sofferenza ha regalato all’Italia il primo oro di giornata

12.12: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA!!! Che vittoria per gli azzurri che hanno resistito per pochi centimetri al ritorno terribile dei francesi che sono argento. Bronzo per l’Olanda

12.12: Finale al fotofinish

12.11: la Francia ha cambiato passo e si avvicina agli azzurri

12.10: Italia avanti con 1″83 di vantaggio sulla Francia ai 1500 metri

12.09: A metà gara gli azzurri sono davanti con 2″01 di vantaggio sulla Francia, terza l’Olanda

12.07: Ai 500 Italia, Francia, Austria

11.59: C’è l’Italia al via anche nella finale del quattro di coppia pesi leggeri. Gli azzurri sono Martino Goretti, Antonio Vicino, Patrick Rocek e Niels Torre che se la vedranno con Austria, Olanda, Francia

11.58: L’Ungheria conquista l’oro nel due senza pesi leggeri, l’Italia, calata molto nel finale, è medaglia d’argento, terzo posto per la Moldavia

11.56: Attacco fortissimo degli ungheresi che sembrano averne di più e appaiano gli azzurri

11.54: A metà gara Italia in testa, Ungheria a 2″29, terza la Moldavia

11.53: Ai 500 metri Italia, Ungheria a 1″20, terza la Moldavia

11.45: L’Italia è pronta per prendersi il secondo podio di giornata. Sono solo tre infatti le imbarcazioni al via della finale del due senza pesi leggeri. Gli azzurri sono Simone Mantegazza e Simone Fasoli. Le rivali sono l’Ungheria, che ha vinto la regata preliminare per l’assegnazione delle corsi e la Moldavia. Si preannuncia battaglia a due tra Italia e Ungheria

11.43: Oro per la Gran Bretagna nel 4 misto di paracanottaggio, secondo posto per la Francia, terza piazza per l’Ucraina, quarta l’Italia che in questa specialità è già qualificata per Tokyo…

11.41: Gbr, Francia, Ucraina, Italia anche ai 1500 con gli azzurri che stanno perdendo terreno rispetto al podio

11.39: Gbr, Francia, Ucraina e Italia a metà gara

11.32: Al via ora Cristina Scazzosi, Alessandro Brancato, Lorenzo Bernard, Greta Muti, Lorena Fuina nel paracanottaggio quattro con misto

11.29: Medaglia d’oro per la coppia britannica, secondo posto per l’Olanda e terza piazza per la Francia, quinto posto per l’Italia a 6 secondi dal podio

11.24: A metà gara Gran Bretagna, Olanda, Polonia, azzurri al quarto posto

11.15: Dopo la premiazione del singolo femminile pesi leggeri, ci sono Gianfilippo Mirabile e Chiara Nardo al via del doppio misto di paracanottaggio. In finale anche Polonia, olanda, Gran Bretagna, Francia e Ucraina

11.13: E’ ARGENTOOOOOOOOOO PER GABRIEL SOARES!!! Primo podio di giornata per il contingente azzurro con l’italo-brasiliano che è riuscito a sopravanzare di un soffio il polacco Artur Mikolajczewski., Oro senza troppe difficoltà per l’ungherese peter Galambos che ha dominato fin dalle prime battute

11.12: E’ sicuramente medaglia per l’Italia che si gioca l’argento al fotofinish con la Polonia

11.12: E’ battaglia tra Italia e Polonia per l’argento

11.11: Ai 1500 metri Ungheria, Polonia, Italia

11.09: A metà gara Unheria, Spagna, italia. Ungherese con un buon vantaggio sugli inseguitori

11.07: Ungheria, Italia, Spagna ai 500 metri

11.00. Ora la premiazione del paracanottaggio uomini, al termine del quale ci sarà il secondo azzurro in gara oggi, Gabriel Soares nella finale del singolo pesi leggeri uomini. Assieme a lui Spagna, Ungheria, Germania, Irlanda e Polonia

10.59: Medaglia d’oro nel singolo pesi leggeri femminile per la la bielorussa Alena Furman, secondo posto per la rumena Gianina-Elena Beleaga e bronzo per la francese Claire Bove

10.54: Bielorussia, Romania e Francia a metà gara

10.47: Al via, dopo la premiazione del singolo paralimpico, la finale del singolo femminile pesi leggeri: Gran Bretagna, Francia, Bielorussia, Irlanda, Romania e Olanda

10.45: Oro per l’ucraino Roman Polianskyi, argento per il britannico Benjamin Pritchard, bronzo per la Germania con Marcu Klemp. Bel finale di Spolon che chiude al quinto posto

10.40: Ucraina, Gran Bretagna, Israele davanti a metà gara. Spolon è sesto

10.36: C’è l’azzurro Massimo Spolon al via della finale del singolo di paracanottaggio, assieme a Ucraina, Gran Bretagna, Israele, Spagna e Norvegia

10.35: La prima medaglia d’oro di giornata va alla norvegese Birgit Skarstein, argento per l’israeliana Moran Samuel e bronzo per l’ucraina Anna Sheremet

10.34: Chiumento e Carucci sono secondi nella finale B del due senza uomini. Daranno la caccia alla qualificazione olimpica

10.33: Valentina Iseppi e Stefania Buttignon hanno vinto la finale B del due senza femminile

10.30: Gennaro Di Mauro ha chiuso al quarto posto la finale B del singolo maschile

10.28: Sono in corso le ultime finali B della giornata. Tra poco scatteranno le finali A con tanti azzurri in lotta per le medaglie

10.25: C’è grande attesa nel 2 senza con Lodo e Vicino che sono apparsi in grande forma ma anche per il doppio pesi leggeri femminile Rodini-Cesarini e per il doppio pesi leggeri uomini Oppo-Ruta: tutti equipaggi che possono puntare al massimo, così come il quattro di coppia maschile.

10.21: Oggi saranno in acqua ben 18 imbarcazioni azzurre, 15 delle quali daranno l’assalto al podio europeo cercando di migliorare il bottino dello scorso anno a Poznan quando l’Italia chiuse al secondo posto nel medagliere con 3 ori, 5 argenti e 2 bronzi per un totale di 10 medaglie.

10.18: A Varese, in Italia, nello splendido scenario del Lago di Varese si gareggia senza la presenza degli spettatori nella giornata dedicata alle finali che assegneranno le medaglie.

10.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’ultima giornata degli Europei di canottaggio di Varese

Photo LiveMedia/Danilo Vigo