Una giornata da ricordare per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. I due azzurri, negli Europei di canottaggio 2021 in corso di svolgimento a Varese, hanno conquistato la medaglia d’argento nel due senza senior. Un podio significativo, secondo solo alle spalle dei fortissimi fratelli croati Martin e Valent Sinkovic. A completare il podio i serbi Martin Mackovic e Milos Vasic.

Nonostante un rush finale di grande rilievo, Lodo e Vicino non sono riusciti a recuperare il gap dall’equipaggio di testa che ha conquistato il titolo continentale con merito. Tuttavia, le indicazioni in casa azzurra, soprattutto pensando alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sono lusinghiere dal momento che i ragazzi del Bel Paese hanno fatto vedere grande personalità. Il target sarà quello di non perdere troppo dai rivali sul passo, per poi sferrare l’attacco nelle battute conclusive.

“Tutto quello che ho fatto oggi, l’ho fatto per mia nonna. È mancata due settimane fa, ed io a lei ero molto legato, era davvero un’altra mamma, più che una nonna. Ho pensato sin dal primo momento al modo migliore per farle arrivare lassù il mio affetto, e pensando a lei ho chiuso gli occhi a 250 metri dall’arrivo, ed è andata. Oggi questa medaglia è solo per lei, in un campo di regata che ci porta fortuna, dopo il titolo mondiale Under 23 del 2014”, le parole di Vicino (Fonte: Canottaggio.org).

A queste dichiarazioni si è associato Lodo: “La nostra partenza è stata davvero veloce, è con quella che abbiamo provato a metterci subito all’altezza della Croazia, che sappiamo avere un passo impressionante in questo momento. In questa fase va bene così, stiamo meglio dell’anno scorso, dopo due anni travagliati per problemi fisici stiamo tornando sui nostri livelli, lo dimostrano gli ultimi 500 metri, siamo cresciuti molto nel finale e lavorando bene possiamo solo migliorare” (Fonte: Canottaggio. org).

E dunque, con spirito battagliero e voglia di arrivare, si pensa a quel che sarà. I due azzurri sanno ancora di avere dei margini e di volersi giocare il tutto per tutto nel contesto più importante. Non resta che attendere.

Foto: Danilo Vigo/LPS