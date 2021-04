LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: finali dal sapore di Olimpiadi, Italia a caccia di medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della terza e ultima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021. A Varese, in Italia, nello splendido scenario del Lago di Varese si gareggia senza la presenza degli spettatori nella giornata dedicata alle finali che assegneranno le medaglie

Oggi saranno in acqua ben 18 imbarcazioni azzurre, 15 delle quali daranno l’assalto al podio europeo cercando di migliorare il bottino dello scorso anno a Poznan quando l’Italia chiuse al secondo posto nel medagliere con 3 ori, 5 argenti e 2 bronzi per un totale di 10 medaglie. Impresa non facile per la formazione azzurra che non si è presentata al meglio in tutti i suoi componenti a questo appuntamento, tappa di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

C’è grande attesa nel 2 senza con Lodo e Vicino che sono apparsi in grande forma ma anche per il doppio pesi leggeri femminile Rodini-Cesarini e per il doppio pesi leggeri uomini Oppo-Ruta: tutti equipaggi che possono puntare al massimo, così come il quattro di coppia maschile.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della terza e ultima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizia alle ore 10.25, per cui la nostra diretta scatterà alle ore 10 circa. Buon divertimento!

