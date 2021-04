Canottaggio, Europei 2021: altri due equipaggi italiani in semifinale

Sono proseguiti questo pomeriggio gli Europei di canottaggio 2021: a Varese si gareggerà fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione pomeridiana sono scesi in acqua, per i primi ripescaggi, tre degli equipaggi azzurri che in mattinata avevano mancato l’accesso alle semifinali di domani, obiettivo centrato, invece, attraverso i recuperi per due delle tre barche italiane.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior maschile Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate) si classificano secondi in 6:31.25 nella prima serie dei ripescaggi alle spalle della Germania e staccano l’ultimo pass utile per l’accesso alle semifinali di domani.

Nel singolo senior femminile Elisa Mondelli (SC Moltrasio) manca l’accesso alle semifinali dopo aver chiuso al quinto e penultimo posto l’unica serie di recuperi in 8:12.66 e domattina dovrà disputare la Finale C che metterà in palio il 13° posto assoluto.

Nel singolo senior maschile Gennaro Di Mauro (CC Aniene) vince la seconda serie dei ripescaggi in 7:09.78 e conquista il diritto di disputare domani le semifinali.

Foto: Danilo Vigo LPS