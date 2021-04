Canottaggio, Europei 2021: confermati tre casi di Covid, ma la manifestazione si concluderà regolarmente

Tre membri della squadra della Federazione turca di canottaggio sono risultati positivi al Covid durante i test eseguiti agli Europei in corso a Varese, ma sono asintomatici. Gli altri diciassette membri della delegazione turca sono risultati negativi. Visto il protocollo vigente, le tre persone positive sono state trasferite in un hotel per l’isolamento, mentre il resto della delegazione turca si sposterà in un altro hotel e tutti gli equipaggi della Turchia sono stati ritirati dalla manifestazione.

L’evento proseguirà come previsto, in quanto sono stati rispettati i protocolli e le linee guida delle autorità sanitarie locali per limitare il rischio di infezioni. L’organizzazione ha ricordato a tutti i partecipanti di continuare a seguire i protocolli in atto, inclusi l’uso della mascherina su naso e bocca, il rispetto delle distanze tra le squadre, soprattutto durante i pasti, e la disinfezione ed il lavaggio regolare delle mani.

TUTTI I RITIRI CAUSA COVID DAGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO

L’intera squadra della Turchia è stata ritirata a causa di tre casi di Covid registrati all’interno della delegazione. Per quanto riguarda le specialità olimpiche, il due senza senior maschile di Selahattin Gursoy ed Aydin Sahin era stato eliminato già venerdì al termine dei ripescaggi, chiudendo al 13° ed ultimo posto assoluto, mentre per que che concerne le specialità non olimpiche, il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Bayram Sonmez, Sefik Cakmak, Mert Kaan Kartal e Denizhan Aydin oggi avrebbe dovuto prendere parte alla Finale A, dove sarà presente anche l’Italia, dopo il quarto posto nella test race di venerdì.

TUTTI GLI ALTRI RITIRI PER RAGIONI MEDICHE DAGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO

La Lituania ha ufficialmente ritirato ieri mattina due equipaggi dagli Europei di canottaggio e paracanottaggio, in quanto non potevano più gareggiare Augustas Navickas e Saulius Ritter. Il primo era iscritto nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile, mentre il secondo era in gara nella specialità olimpica del doppio senior maschile nell’equipaggio assieme a Mindaugas Griskonis.

La Serbia ha ufficialmente ritirato prima della sessione pomeridiana di ieri due equipaggi dagli Europei di canottaggio, in quanto non potevano più gareggiare Jovana Arsic ed Aleksandar Bedik. La prima era iscritta nella specialità olimpica del singolo senior femminile, mentre il secondo era in gara nella specialità olimpica del doppio senior maschile nell’equipaggio assieme a Viktor Pivac.

Anche l’Austria ieri ha dovuto ritirare prima delle semifinali un equipaggio dagli Europei di canottaggio, in quanto non poteva più gareggiare Magdalena Lobnig, anch’essa iscritta, come la serba Jovana Arsic, nella specialità olimpica del singolo senior femminile.

Dopo le semifinali di ieri, e dopo la conferma dei casi di Covid all’interno della delegazione turca, la Serbia ha ufficialmente ritirato prima delle finali odierne un altro equipaggio dagli Europei di canottaggio, in quanto non poteva più gareggiare Aleksandar Filipovic, il quale era iscritto nella specialità olimpica del singolo senior maschile, ed oggi avrebbe dovuto prendere parte alla Finale D per il 19° posto.

Stamane, prima dell’inizio delle Finali D, previsto per le ore 08.30, la Gran Bretagna ha ufficialmente ritirato un’imbarcazione dagli Europei di canottaggio, in quanto non potevano più gareggiare Jamie Copus e Samuel Mottram, i quali componevano insieme l’equipaggio iscritto nella specialità olimpica del doppio pesi leggeri maschile, che oggi avrebbe dovuto prendere parte alla Finale B per il 7° posto.

