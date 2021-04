Canottaggio, Europei 2021: il 4 senza senior bronzo dietro Gran Bretagna e Romania

Dopo l’argento di Lodo-Vicino nel due senza, arriva un’altra medaglia per l’Italia nella punta agli Europei di canottaggio 2021. A Varese Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo conquistano il bronzo nel 4 senza senior grazie ad una splendida progressione nell’ultimo segmento di gara. Medaglia d’oro per una Gran Bretagna (Cook-Rossiter-Gibbs-Carnegie) che ha dominato la finale in lungo e in largo, argento per la Romania (Tiganescu-Semciuc-Berariu-Pascari).

L’avvio della competizione vedeva la Romania portarsi subito al comando dopo una partenza da ben 52 colpi al minuto! Più cauti gli azzurri in avvio, quinti. Ai 500 metri transitava però davanti a tutti l’Olanda, seguita da Gran Bretagna e Romania, con l’Italia quinta a 1″84.

A quel punto olandesi e britannici procedevano punta a punta, sino allo spartiacque di metà gara. Ai 1000 metri i sudditi di Sua Maestà non solo piazzavano il sorpasso, ma innestavano una progressione inarrestabile, involandosi verso il successo.

Ai 500 metri dal traguardo gli inglesi potevano beneficiare di un vantaggio di 3″99 sull’Olanda, 4″35 sulla Romania e 6″01 sull’Italia. A quel punto partiva la rimonta degli azzurri, ma subito i rumeni reagivano con decisione al serrate finale; gli olandesi, al contrario, crollavano inesorabilmente, ormai svuotati di energie. Romania ed Italia si avvicinavano a vista d’occhio alla barca di testa, senza tuttavia riuscire a colmare un gap che era diventato troppo ampio grazie al passo più solido della Gran Bretagna.

Cook, Rossiter, Gibbs e Carnegie tagliavano così il traguardo in 5’56″49, precedendo la Romania di 1″85 e l’Italia di 2″93. E’ apparso evidente come gli azzurri, quarti ai Mondiali 2019, non fossero al 100% della forma. Viene però da chiedersi quali saranno le prospettive olimpiche di questo equipaggio. A Tokyo bisognerà fare i conti anche con la temibile Australia, e non solo. Tiene banco il dilemma se andare a pescare Matteo Lodo e Giuseppe Vicino dal 2 senza, creando così un 4 senza di livello potenzialmente eccelso. Va detto che mancano ormai poco più di tre mesi ai Giochi, dunque non sarebbe semplice andare a trovare la giusta amalgama dell’equipaggio.

Foto: LivePhotoSport