LIVE Firenze-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta toscana per la capolista

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Firenze-Conegliano, incontro valido per la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La capolista sarà impegnata in Toscana con un chiaro obiettivo: vincere da tre punti in modo da conquistare matematicamente il primo posto in classifica al termine della regular season con un paio di turni di anticipo. Le Campionesse d’Italia scenderanno in campo dopo aver sconfitto Scandicci domenica pomeriggio, ma dovranno stare molto attente alla verve delle padrone di casa.

Il Bisonte ha infatti regolato Busto Arsizio per 3-1 ed è in piena lotta per qualificarsi ai playoff scudetto, dunque cercherà di frenare le Pantere per smuovere la classifica e muovere un passo importante verso il settimo o l’ottavo posto in graduatoria. A guidare le ospiti saranno la bomber Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, il libero Monica De Gennaro, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Tra le fila di Firenze si distinguono Jolien Knollema, Alice Tanase, Nausica Acciarri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Firenze-Conegliano, incontro valido per la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.