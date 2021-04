Canottaggio, Europei 2021: Oppo-Ruta cedono lo scettro del doppio pl e sono di bronzo dietro a Irlanda e Germania

Continua a far festa l’Italia del canottaggio a Varese, sede degli Europei 2021, dato che arriva la quarta medaglia in una specialità olimpica, grazie al doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo (Carabinieri) e Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), i quali, campioni uscenti, vengono preceduti dall’Irlanda, prima, e dalla Germania, seconda come lo scorso anno.

Ai 500 metri la Germania passa in testa davanti gli azzurri, ma a metà gara l’Irlanda scavalca la barca azzurra. Dopo i 1000 metri gli azzurri provano a rispondere all’affondo dell’Irlanda, che però allunga. A 500 metri dall’arrivo l’Italia resta terza e gli azzurri cercano di risalire, ma non riescono a riprendere né l’Irlanda, che nel frattempo era andata a scavalcare anche la Germania, né a ricucire il ritardo dalla barca teutonica.

Oro all’Irlanda, prima in 6:18.14, argento alla Germania, seconda in 6:19.94, ma il bronzo va all’Italia di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, terzi in 6:21.05. Molto più staccati gli altri equipaggi: quarta la Repubblica Ceca in 6:25.31, poi la Svizzera, quinta in 6:26.70, ed infine la Russia, sesta in 6:28.72.

Va ricordato che gli azzurri in questa specialità hanno già il pass per le Olimpiadi di Tokyo, ma lo scorso anno a Poznan l’Italia nella finale europea aveva fatto gara di testa fin dal primo metro, vincendo sulla Germania. Purtroppo però oggi lo scettro continentale è stato ceduto.

Foto: Danilo Vigo LPS