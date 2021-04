Si sono conclusi oggi, domenica 11 aprile, a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio 2021: le ultime finali ad essere terminate sono state quelle del canottaggio. In programma c’erano tutte le quattordici specialità olimpiche, due della categoria pesi leggeri e dodici della categoria senior. Per l’Italia sono arrivate cinque medaglie complessive, suddivise in due ori, un argento e due bronzi.

RIEPILOGO SPECIALITA’ OLIMPICHE

PESI LEGGERI

Nel doppio femminile l’Italia di Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) è prima in 6:58.66, davanti alla Gran Bretagna, seconda in 6:59.56, ed ai Paesi Bassi, terzi in 7:01.13. Quarta la Romania in 7:02.70, poi l’Irlanda, quinta in 7:07.42, e la Russia, sesta in 7:11.07.

Nel doppio maschile l’oro va all’Irlanda, prima in 6:18.14, mentre l’argento è della Germania, seconda in 6:19.94, ma il bronzo va all’Italia di Stefano Oppo (Carabinieri) e Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), terzi in 6:21.05. Molto più staccati gli altri equipaggi: quarta la Repubblica Ceca in 6:25.31, poi la Svizzera, quinta in 6:26.70, ed infine la Russia, sesta in 6:28.72.

SENIOR

Nel quattro di coppia maschile l’Italia centra il secondo oro nelle specialità olimpiche con l’imbarcazione che fu dei Cavalieri delle Acque: Simone Venier (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) vincono in 5:41.09, battendo i Paesi Bassi, che devono accontentarsi dell’argento in 5:42.56. Il bronzo va all’Estonia, terza in 5:45.44, mentre la Polonia è quarta in 5:46.18. Quinta piazza per la Gran Bretagna in 5:47.19, infine è sesta ed ultima la Lituania in 5:53.53.

Al sito della federazione internazionale parla subito dopo il successo Simone Vernier: “Abbiamo fatto un’ottima prova, è stata la nostra prima gara con questa composizione, quindi siamo molto contenti. È un momento difficile per tutti a causa del Covid. Prossimamente gareggeremo a Lucerna e Sabaudia prima di Tokyo“.

Nel due senza maschile titolo alla Croazia dei fortissimi fratelli Martin e Valent Sinkovic, i quali vincono l’oro in 6:23.37, davanti all’Italia di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), secondi in 6:24.72, mentre il bronzo va alla Serbia, terza in 6:25.58. Quarta piazza per la Romania in 6:26.34, poi i Paesi Bassi, quinti in 6:32.09, infine la Francia, sesta in 6:32.68.

A raccontare tutte le emozioni subito dopo l’argento è Giuseppe Vicino: “Mia nonna è morta 3 settimane fa per il Covid. Questa medaglia è per mia nonna“.

Nel quattro senza maschile oro alla Gran Bretagna, prima in 5:56.49, davanti alla Romania, d’argento in 5:58.34, ed all’Italia di Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Bruno Rosetti (CC Aniene) e Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), che salgono sul gradino più basso del podio in 5:59.42. Fuori dalla zona medaglie i Paesi Bassi, quarti in 6:00.14, la Polonia, quinta in 6:03.68, e la Russia, sesta ed ultima in 6:06.72.

Nel quattro di coppia femminile titolo ai Paesi Bassi, primi in 6:22.82, davanti alla Gran Bretagna, seconda in 6:23.24, mentre il bronzo va alla Germania, terza in 6:25.20. Restano fuori dalla zona podio, invece, la Norvegia, quarta in 6:26.54, l’Italia di Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Veronica Lisi (SC Padova) e Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), quinte in 6:26.96, e l’Ucraina, sesta ed ultima in 6:27.89.

Nell’otto maschile impresa della Gran Bretagna, che vince in 5:30.86 e supera la Romania, seconda in 5:31.42. Terzi i Paesi Bassi in 5:32.25, giù dal podio la Germania, quarta in 5:33.22, e l’Italia di Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Cesare Gabbia (Marina Militare/SC Elpis), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare) e Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), con Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) timoniere, i quali chiudono al quinto ed ultimo posto assoluto, dato che erano soltanto cinque le imbarcazioni iscritte in questa specialità, con il tempo di 5:35.63.

Nel quattro senza femminile l’oro va ai Paesi Bassi, che vincono in 6:27.51, andando a precedere l’Irlanda, seconda in 6:27.96, e la Gran Bretagna, terza in 6:31.27. Più attardate le altre finaliste, con la Romania quarta in 6:36.14, davanti alla Russia, quinta in 6:36.15, ed all’Italia di Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Alessandra Patelli (SC Padova) e Chiara Ondoli (CC Aniene), seste ed ultime in Finale A in 6:36.62.

Nell’otto femminile affermazione della Romania, in 6:06.67, davanti ai Paesi Bassi, secondi in 6:09.98, ed alla Russia, terza in 6:14.40. Ai piedi del podio la Gran Bretagna, quarta in 6:15.34, poi la Germania, quinta in 6:17.53, ed infine l’Italia di Veronica Bumbaca (CUS Torino), Carmela Pappalardo (CC Aniene), Ludovica Serafini (CC Aniene), Benedetta Faravelli (Carabinieri-SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Silvia Terrazzi (SC Arno), Khadija Alajdi El Idrissi (CUS Torino) e Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), con Camilla Infante (RYCC Savoia) timoniere, le quali chiudono al sesto ed ultimo posto assoluto, dato che erano soltanto sei le imbarcazioni iscritte in questa specialità, con il tempo di 6:18.72.

Nel doppio femminile oro per la Romania in 6:49.84, ampiamente davanti alla Lituania, seconda in 6:53.33, ed alla Gran Bretagna, terza in 6:55.13. Beffati al fotofinish i Paesi Bassi, quarti in 6:55.19, poi la Germania, quinta in 6:58.60, infine la Francia, sesta ed ultima in 7:08.10. L’Italia di Valentina Iseppi (CC Aniene) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo) vince la Finale B in 7:13.74 chiudendo al settimo posto assoluto.

Nel doppio maschile finale vinta dalla Francia di Matthieu Androdias e Hugo Boucheron, primi in 6:12.41, davanti ai Paesi Bassi, all’argento in 6:14.66, ed alla Gran Bretagna, terza in 6:14.77. Ai piedi del podio la Svizzera, quarta in 6:14.89, poi la Polonia, quinta in 6:16.12, ed infine la Russia, sesta in 6:18.85. L’Italia di Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate) arriva seconda alle spalle dell’Irlanda in Finale B in 6:22.52, classificandosi all’ottavo posto assoluto.

Nel singolo maschile oro per il tedesco Oliver Zeidler in 6:48.86, che batte il danese Sverri Nielsen, medaglia d’argento in 6:49.97, ed il polacco Natan Wegrzycki-Szymczyk, di bronzo in 6:51.85. Crolla nel finale e perde la possibilità di salire sul podio il greco Stefanos Ntouskos, quarto in 6:52.34, mentre è quinto il croato Damir Martin in 6:57.35, infine è sesto il norvegese Kjetil Borch in 7:01.74. Per l’Italia Gennaro Di Mauro (CC Aniene) termina al quarto posto in Finale B in 7:05.06, classificandosi al decimo posto assoluto.

Nel singolo femminile dominio della russa Hanna Parkhatsen, prima in 7:29.76, davanti alla britannica Victoria Thornley, seconda in 7:36.17, ed all’elvetica Jeannine Gmelin, terza in 7:37.10. Senza medaglie la bielorussa Tatsiana Flimovich, quarta in 7:42.10, la neerlandese Sophie Souwer, quinta in 7:42.21, e l’ucraina Diana Dymchenko, sesta ed ultima in 7:52.46. In casa Italia, Elisa Mondelli (SC Moltrasio) già ieri aveva concluso la propria partecipazione agli Europei terminando al secondo posto in Finale C in 8:18.08, classificandosi al quattordicesimo e penultimo posto assoluto.

Nel due senza femminile oro per la Gran Bretagna in 7:02.73, davanti alla Romania, all’argento in 7:03.02, ed alla Spagna, medaglia di bronzo in 7:03.75. Giù dal podio la Grecia, quarta in 7:04.28, poi la Croazia, quinta in 7:10.25 ed infine l’Irlanda, sesta ed ultima in 7:11.83. In questa specialità l’Italia era assente agli Europei.

Foto: Danilo Vigo LPS