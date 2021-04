Si stanno concludendo oggi, domenica 11 aprile, a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio 2021: le prime finali ad essere terminate sono state quelle del paracanottaggio. In programma c’erano tutte le quattro specialità paralimpiche. Per l’Italia non arrivano medaglie, ma ci sono un quarto e due quinti posti.

RIEPILOGO SPECIALITA’ PARALIMPICHE

PARACANOTTAGGIO

Nel quattro con PR3 misto titolo alla Gran Bretagna in 6:52.14, davanti alla Francia, seconda in 7:05.26, ed all’Ucraina, terza in 7:12.84. Resta giù dal podio l’Italia di Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia) e Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), con Lorena Fuina (SC Rumon) timoniere, quarta in 7:17.73, mentre chiude al quinto posto Israele in 7:27.30, infine terminano al sesto posto i Paesi Bassi in 7:40.02.

Nel doppio PR2 misto successo della Gran Bretagna in 8:08.41, davanti ai Paesi Bassi, all’argento in 8:17.69, ed alla Francia, terza in 8:19.35. Quarta posizione per la Polonia in 8:19.61, davanti all’Italia di Chiara Nardo (SC Padova) e Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo), quinta in 8:25.22, mentre è sesta ed ultima l’Ucraina in 8:29.19.

Nel singolo PR1 maschile oro all’ucraino Roman Polianskyi in 9:22.58, argento al britannico Benjamin Pritchard in 9:34.06, bronzo al tedesco Markus Klemp in 9:48.27. Ai piedi del podio l’israeliano Shmuel Daniel, quarto in 9:50.42, quinto Massimo Spolon (Gavirate) in 10:00.72, che nel finale supera lo spagnolo Javier Reja Munoz, sesto ed ultimo in 10:10.91.

Nel singolo PR1 femminile oro per la norvegese Birgit Skarstein in 10:22.06, davanti all’israeliana Moran Samuel, seconda in 10:27.46, mentre il bronzo va all’ucraina Anna Sheremet in 10:46.66. Quarta la francese Nathalie Benoit in 10:49.62, quinta la tedesca Manuela Diening in 10:52.43, sesta la bielorussa Liudmila Vauchok in 12:33.70. In questa specialità l’Italia era assente agli Europei.

Foto: Danilo Vigo LPS