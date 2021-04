Sono scattati questa mattina gli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio: a Varese, in Italia, si gareggerà da oggi, venerdì 9, a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione mattutina sono scesi in acqua per le batterie tutti i 20 equipaggi azzurri iscritti sulle 22 specialità che si disputeranno (Italia assente soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile).

Nel pomeriggio i primi ripescaggi, che vedranno impegnati tre equipaggi azzurri, mentre vanno ai recuperi di domani altre cinque barche italiane. Cinque equipaggi azzurri passano alle semifinali di domani, mentre sette sono le barche già in Finale A.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza senior maschile Giuseppe Vicino e Matteo Lodo (Fiamme Gialle) vincono la seconda serie in 6’34″08 (miglior tempo complessivo davanti a Croazia e Romania, tutte racchiuse in meno di mezzo secondo) e passano direttamente alle semifinali di domattina.

Nel doppio senior femminile Valentina Iseppi (CC Aniene) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo) chiudono al quarto ed ultimo posto nella seconda batteria in 07:14.18 (settimo crono assoluto) e dovranno affrontare i ripescaggi di domani per tentare l’accesso alla Finale A.

Nel doppio senior maschile Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate) si classificano terzi in 06:28.64 nella terza batteria (ottavo tempo assoluto) e dovranno affrontare i ripescaggi del pomeriggio per tentare l’accesso alle semifinali di domani.

Nel quattro senza senior femminile Alessandra Patelli (SC Padova), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino) e Chiara Ondoli (CC Aniene) vanno ai ripescaggi di domani dopo il quarto posto nella seconda serie in 6:49.59 (ottavo crono assoluto).

Nel quattro senza senior maschile Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) vanno in semifinale grazie al secondo posto nella terza batteria in 6:19.38 (ottavo tempo complessivo).

Nel singolo senior femminile Elisa Mondelli (SC Moltrasio) manca l’accesso diretto alle semifinali dopo aver chiuso al quinto ed ultimo posto la seconda batteria in 8:48.22 (dodicesimo crono assoluto) e dovrà affrontare i ripescaggi nel pomeriggio.

Nel singolo senior maschile Gennaro Di Mauro (CC Aniene) conclude al quarto posto nella quarta serie in 8:01.62 (17° tempo complessivo) e dovrà passare per i recuperi del pomeriggio per accedere alle semifinali.

Nel doppio pesi leggeri femminile Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle) passano alle semifinali di domani grazie al terzo posto nella terza serie in 7:43.91 (terzo crono assoluto dietro a Russia e Romania).

Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri) vanno in semifinale grazie al successo nella prima batteria in 6:56.75 (secondo tempo complessivo dietro all’Irlanda).

Nel quattro di coppia senior femminile Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Veronica Lisi (SC Padova) e Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova) dovranno passare per i recuperi di domani dopo il terzo posto nella prima batteria in 6:55.53 (quarto crono assoluto).

Nel quattro di coppia senior maschile Simone Venier (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) vanno alle semifinali di domani vincendo la prima serie in 6:04.55 (secondo crono assoluto dietro ai Paesi Bassi).

Nell’otto senior femminile Veronica Bumbaca (CUS Torino), Carmela Pappalardo (CC Aniene), Ludovica Serafini (CC Aniene), Benedetta Faravelli (Carabinieri/SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Silvia Terrazzi (SC Arno), Khadija Alajdi El Idrissi (CUS Torino) e Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), con Camilla Infante (RYCC Savoia) timoniere, sono quinte nella test race che assegna le corsie per la Finale A di domenica in 6:40.58.

Nell’otto senior maschile Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Cesare Gabbia (Marina Militare/SC Elpis), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare) e Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), con Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) timoniere, sono quinti ed ultimi nella test race che assegna le corsie per la Finale A di domenica in 5:54.43.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile Gabriel Soares (Marina Militare) è secondo nella prima serie in 07:08.98 (quarto crono assoluto alle spalle di Ungheria, Germania ed Irlanda) e passa direttamente alla Finale A di domenica.

Nel singolo pesi leggeri femminile Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario) è quinta ed ultima nella prima batteria in 08:10.59 (decimo ed ultimo tempo complessivo) e dovrà affrontare i ripescaggi di domani per tentare l’accesso alla Finale A di domenica.

Nel due senza pesi leggeri maschile Simone Mantegazza e Simone Fasoli (SC Moto Guzzi) sono secondi nella test race che assegna le corsie per la Finale A di domenica in 7:06.90, alle spalle dell’Ungheria e davanti alla Moldavia.

Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Martino Goretti (Fiamme Oro), Antonio Vicino (Marina Militare), Patrick Rocek (SC Lario) e Niels Torre (SC Viareggio) sono secondi nella test race che assegna le corsie per la Finale A di domenica in 6:04.47, alle spalle della Francia.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile (Massimo Spolon-Gavirate) è quarto nella prima batteria in 09:57.86 (quinto tempo complessivo) e dovrà affrontare i ripescaggi di domani mattina per cercare uno dei due posti ancora a disposizione per la Finale A.

Nel doppio PR2 misto Chiara Nardo (SC Padova) e Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo) terminano al sesto ed ultimo posto nella test race che assegna le corsie per la Finale A di domenica in 08:31.50.

Nel quattro con PR3 misto Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Brancato (RYCC Savoia) e Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), con Lorena Fuina (SC Rumon) timoniere, sono terzi nella test race che assegna le corsie per la Finale A di domenica in 07:18.49 alle spalle di Gran Bretagna e Francia.

Foto: Archivio privato Pietro Willy Ruta