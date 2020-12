LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: tutto rinviato a domani. E la discesa? Il nuovo programma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

10.44 Marta Bassino è seconda a Semmering dopo la prima manche del gigante, vi invitiamo a seguirla. Per gli uomini dovremo invece attendere domani, ma era scontato.

10.37 Gareggiare oggi era francamente impossibile…Queste le condizioni della Stelvio in tempo reale.

10.35 A causa di neve e nebbia, oggi il superG non si potrà disputare. E’ stato rinviato a domani e si svolgerà sempre alle 11.30. La discesa libera scala invece a mercoledì 30 dicembre.

10.34 OGGI IL SUPERG DI BORMIO NON SI FARA’!

9.25 Non migliora la situazione a Bormio, è proprio una tormenta di neve!

8.55 Una decisione della giuria è attesa intorno alle 10.30. Francamente sembra quasi impossibile che oggi si possa gareggiare…Sarà comunque impegnativo ripulire la pista in vista della discesa di domani. Il superG potrebbe venire recuperato mercoledì 30 dicembre. Ne sapremo comunque di più nelle prossime ore.

8.52 Ecco come si presenta attualmente la pista Stelvio di Bormio. Letteralmente sommersa dalla neve!

7.10 Buongiorno amici di OA Sport. Per il momento, nonostante la neve che è caduta su Bormio, il superG è confermato.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Sulla affascinante e durissima pista “Stelvio” gli specialisti della velocità si cimenteranno con la prima prova della due-giorni sulle nevi lombarde. Oggi, infatti, dalle ore 11.30 sarà di scena il supergigante, che va a scambiarsi di posizione con la discesa che, invece, si disputerà domani allo stesso orario.

Chi sarà in grado, quindi, di domare la “Stelvio”? Nei due precedenti stagionali l’equilibrio l’ha fatta da padrone con la vittoria d Mauro Cavielez sulla Oreiller-Killy della Val d’Isere, mentre Aleksander Aamodt Kilde ha fatto sua la gara sulla Saslong della Val Gardena. I rivali non mancheranno, con austriaci, svizzeri e statunitensi prontissimi a dire la loro.

Non mancherà la curiosità attorno al nostro Dominik Paris. L’altoatesino, infatti, è pronto ad affrontare nuovamente la “sua” pista, nella quale ha vinto le ultime quattro discese (cinque in totale sommando anche quella del 2012) mentre nel 2018 ha fatto suo anche il supergigante. Vedremo, quindi, se il clamoroso feeling con la “Stelvio” gli darà modo di accelerare i tempi dopo il grave infortunio di gennaio. Alle sue spalle non mancheranno altre mine vaganti come Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi o Matteo Marsaglia, in un settore che, tuttavia, sta ancora una volta deludendo le attese.

Il supergigante di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Stelvio.



