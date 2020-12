LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: gara in notturna, Petra Vlhova può allungare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30

La startlist dello slalom di Semmering – Programma, orari, tv e streaming dello slalom di Semmering – La cancellazione del gigante di Semmering – Il vento di ieri a Semmering (video) – I precedenti dell’Italia a Semmering

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale in programma a Semmering in Austria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Dopo l’annullamento del Gigante di ieri a causa del fortissimo vento che spirava nel primo pomeriggio ed ha impedito la disputa della prima manche, oggi è il momento dei pali stretti con la gara prevista negli orari pomeridiani e serali.

Si tratta del terzo slalom stagionale dopo i due disputati a novembre a Levi in Finlandia, che hanno visto il doppio successo della slovacca Petra Vlhova che parte con i favori del pronostico anche oggi, dopo che ieri aveva chiuso al comando la prima manche del Gigante, confermando di attraversare un grande momento di forma. Mikaela Shiffrin proverà a mettere i bastoni fra le ruote alla rivale di sempre e attenzione anche alla svizzera Michelle Gisin e alla austriaca Katarina Liensberger, sul podio in entrambe le occasioni a Levi.

Le due azzurre di punta, Marta Bassino e Federica Brignone giocano, come sempre, in difesa nello slalom e cercheranno di ottenere un buon risultato per non perdere troppo terreno in Coppa del Mondo rispetto alle due rivali principali, Vlhova e Shiffrin, specialiste dei pali stretti. Assieme a loro, per l’Italia al via Irene Curtoni, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom speciale in programma a Semmering in Austria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile! La prima manche della gara inizierà alle ore 15.15, mentre la seconda si terrà alle 18.30. Buon divertimento!

Foto Lapresse