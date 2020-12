Sci alpino, previsioni meteo Bormio 29-30 dicembre: buone chance per superG e discesa

A Bormio sta nevicando copiosamente già da diverse ore. Per tutta la notte un’intensa perturbazione si è abbattuta sulla località valtellinese e i fiocchi sono continuati a scendere per l’intera mattinata, rendendo così impossibile la disputa del superG maschile, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Circa mezzo metro di manto bianco si è adagiato sulla mitica pista Stelvio e il certosino lavoro degli addetti al tracciato è stato purtroppo vano, oggi era davvero impossibile scendere (complice anche un po’ di nebbia che limitava ulteriormente la visibilità).

Gli organizzatori sono stati così costretti a rivoluzionare il programma: il superG è stato posticipato a martedì 29 dicembre (ore 11.30), la discesa libera è stata invece rimandata a mercoledì 30 dicembre (ore 11.30). L’assenza di turisti, dovuta alle normative presenti nel DPCM in vigore, ha ovviamente semplificato la gestione del problema: gli alberghi e le piste sono sostanzialmente a totale disposizione degli atleti del Circo Bianco. Ma quali sono le previsioni meteo a Bormio per i prossimi due giorni?

Fortunatamente sembra che ci sarà una tregua, dunque ci sono buone chance per il regolare svolgimento di superG e discesa libera. Per martedì 29 e mercoledì 30 dicembre non sono infatti previste nevicate. Il rischio di precipitazioni è di circa il 20%, la temperatura si aggirerà attorno ai -5/-3 °C negli orari di gara, ma si arriverà anche a -10 °C nel cuore della notte.

Foto: Lapresse