Il maltempo ha stravolto il calendario della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino per quanto riguarda la fine di questo terribile anno solare. Oggi erano in programma il gigante femminile di Semmering e il superG maschile di Bormio, ma l’inverno ha vinto e ha impedito il regolare svolgimento delle due prove: un fortissimo vento ha costretto alla cancellazione della seconda manche in Austria, mentre una fittissima nevicata ha portato al rinvio della gara in Italia. Gli organizzatori sono stati costretti a rivoluzionare il programma.

Il SuperG maschile è stato posticipato a martedì 29 dicembre (ore 11.30), mentre la discesa libera di Bormio andrà in scena mercoledì 30 dicembe (ore 11.30). A Semmering, invece, spazio allo slalom femminile nella giornata di martedì 29 dicembre (prima manche alle ore 15.15, la seconda alle ore 18.30). Il gigante cancellato oggi non verrà recuperato nella località austriaca, la FIS dovrà decidere se, dove e quando recuperarlo nelle prossime settimane (sarà comunque in un’altra località).

Di seguito il calendario, il nuovo programma, le date e gli orari delle gare di sci alpino a Bormio e Semmering. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosporrt sono visibili in streaming anche su DAZN.

CALENDARIO GARE SCI ALPINO A SEMMERING E BORMIO: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 29 DICEMBRE:

11.30 SuperG maschile a Bormio

15.15 Slalom femminile a Semmering, prima manche

18.30 Slalom femminile a Semmering, seconda manche

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE:

11.30 Discesa libera maschile a Bormio

GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING: RECUPERO IN DATA E LUOGO DA DEFINIRE

GARE SCI ALPINO A SEMMERING E BORMIO: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse