Sci alpino, tormenta di neve a Bormio: superG rinviato. Foto e video della pista. Webcam tempo reale

Una fitta nevicata si è abbattuta per tutta la notte su Bormio e sta proseguendo in maniera imperterrita nella località valtellinese. Oggi era previsto il superG maschile, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, ma l’evento è stato rinviato a domani a causa del maltempo: stiamo parlando di circa mezzo metro di manto bianco che ha fatto capolino in questa località di montagna e che ha naturalmente impedito il regolare svolgimento della prova veloce sulla mitica pista Stelvio. La neve è stata la grande protagonista di questo lunedì 28 dicembre, in tutto il Nord Italia i fiocchi sono scesi in maniera più o meno intensa e hanno imbiancato strade, tetti, prati, piste da sci (purtroppo chiuse agli amatori e ai turisti in base a quanto prevede il DPCM in vigore).

Tutto dunque rinviato di 24 ore: il superG maschile di Bormio è stato riprogrammato per martedì 29 dicembre (ore 11.30), mentre la discesa libera è slittata a mercoledì 30 dicembre (ore 11.30). Le previsioni meteo per i prossimi due giorni sembrano essere confortanti, dovrebbe esserci una tregua e dunque le due gare dovrebbero andare regolarmente in scena. Le immagini della fitta nevicata che si sta abbattendo su Bormio sono però spettacolari, un candido manto bianco si è adagiato sulla pista e anche sulle strade del paese valtellinese, dando un senso di tranquillità in un anno davvero terribile a livello globale. Il tutto in piena atmosfera natalizia, anche se queste festività sono ben diverse dal solito. Di seguito alcune FOTO e alcuni VIDEO di Bormio innevata e della pista Stelvio imbiancata in maniera naturale.

FOTO E VIDEO BORMIO IMBIANCATA SOTTO LA NEVE:

Der Super-G von Bormio ist auf Dienstag verschoben worden https://t.co/yRTHgCEYCQ pic.twitter.com/KuASP4Jk11 — skinews.ch (@SkinewsCH) December 28, 2020

Top story: @fisalpine: ‘❗Info Men’s Bormio Super G:

Program confirmed for the moment. Decision about starting time at 10.30 CET. #fisalpine ‘ pic.twitter.com/mOuLpSRCVZ, see more https://t.co/kSKILtvyxu — Oliver Sun (@oliversun47) December 28, 2020

UPDATE: Super-G der Herren in Bormio – Schneefall / Start von Rettungshubschrauber nicht möglich / Nächste Jury Entscheidung 10.30 Uhr – https://t.co/PgLDeu6i5w pic.twitter.com/C3UVz0ki85 — Skiweltcup.TV (@skiweltcup_tv) December 28, 2020