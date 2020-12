Il gigante femminile di Semmering è stato definitivamente cancellato. La fortissima bufera di vento che si è abbattuta sulla pista austriaca ha impedito la regolare disputa della seconda manche e gli organizzatori sono stati costretti a dare disco rosso all’evento, il quale non verrrà riprogrammato per i prossimi giorni. Niente gigante a Semmering tra mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre, la FIS deciderà dove e quanto recuperare questa gara (sarà in un’altra località durante l’inverno, ne sapremo di più nelle prossime settimane). Ammesso che si decida di recuperarla, il calendario è molto fitto.

Il programma resta confermato per quanto concerne lo slalom, previsto per mercoledì 29 dicembre. Prima manche nel cuore del pomeriggio, la seconda andrà in scena sotto la luce dei riflettori. Si partirà alle ore 15.15, poi la run decisiva dalle ore 18.30. Di seguito il nuovo programma delle gare di Semmering dopo la cancellazione del gigante femminile, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosporrt sono visibili in streaming anche su DAZN.

CALENDARIO GARE SCI ALPINO A SEMMERING: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 29 DICEMBRE:

15.15 Slalom femminile a Semmering, prima manche

18.30 Slalom femminile a Semmering, seconda manche

GARE SCI ALPINO A SEMMERING: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse