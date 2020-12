Sci alpino, programma rivoluzionato a Bormio: orari, tv, streaming. Discesa il 30 dicembre!

Neve e nebbia a Bormio hanno portato al rinvio del terzo Super-G maschile della stagione valido per la Coppa del Mondo di sci alpino previsto per oggi alle ore 11.30: programma differito di 24 ore, con la gara che è stata spostata a domani, martedì 29 dicembre, sempre alla stessa ora, mentre per mercoledì 30 è prevista la discesa.

In questo valzer di programmi modificati più volte negli ultimi giorni, il Super-G torna così alla sua collocazione iniziale, mentre è la discesa che cambia data: in principio per oggi era prevista proprio la discesa e per domani il Super-G, poi l’ordine delle prove era stato invertito proprio a causa delle incerte previsioni meteo per la giornata odierna.

Saranno dunque all’opera domani i sette azzurri che avrebbero varcato oggi il cancelletto di partenza sulla Stelvio in Super-G, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Riccardo Tonetti, Pietro Zazzi e Florian Schieder.

Anche se gli uomini non gareggeranno, non si chiude del tutto però per oggi il programma relativo alla Coppa del Mondo di sci alpino: è infatti in corso lo slalom gigante femminile a Semmering, in Austria, con Marta Bassino seconda al termine della prima manche, mentre la seconda partirà alle ore 13.00.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BORMIO SCI ALPINO 29-30 DICEMBRE

Martedì 29 dicembre

11.30 SuperG maschile a Bormio

Mercoledì 30 dicembre

11.30 Discesa libera maschile a Bormio

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse